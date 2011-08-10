ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Хаос на фондовых рынках закончился – биржи США открылись ростом индексов» пишет – с фондовых рынков ушла паника. Основные индексы Европы к концу дня практически полностью отыграли утреннее падение, американские биржи открылись ростом…

http://delo.ua/finance/haos-na-fondovyh-rynkah-zakonchilsja-birzhi-ssha-otkrylis-rostom-162555/

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Также «Дело» в публикации «Банки продолжают наращивать активы: в июле прирост составил 11 млрд. грн.» пишет – по итогам прошлого месяца активы украинских банков увеличились еще на 1,08% – до 1,03 трлн. грн.

http://delo.ua/finance/banki-prodolzhajut-naraschivat-aktivy-v-ijule-prirost-sostavil-11-m-162502/

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«Дело» в публикации «Крупнейшие экономики мира прошли пик послекризисного роста, их ждет замедление» пишет – крупнейшие экономики мира прошли пик послекризисного роста. Теперь их ждет замедление. Падение на рынках усугубляет ситуацию. Если начнется паника, индексы упадут до уровня, с которого будут расти до текущих значений в течение нескольких лет…

http://delo.ua/world/krupnejshie-ekonomiki-mira-proshli-pik-poslekrizisnogo-rosta-ih-zh-162497/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Сеять под присмотром», в котором пишет – после снятия моратория на продажу земли власть введет контроль над эффективностью использования сельхозземель с суровыми санкциями к нарушителям вплоть до конфискации участков у нерадивого собственника. Признавая необходимость механизмов, контролирующих землепользование, участники рынка, тем не менее, опасаются, что этот дамоклов меч будет висеть над нелояльными к власти бизнесменами…

http://markets.eizvestia.com/full/seyat-pod-prismotrom

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Овощи задержали инфляцию», в котором пишут – по данным Госкомстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в июле снизился на 1,3% по сравнению с июнем. В годовом выражении темпы роста потребительских цен замедлились до 10,6% после июньского максимального значения в 11,9%. С 2002 г. это наиболее весомый откат для данного месяца…

http://finance.eizvestia.com/full/ovoshhi-zaderzhali-inflyaciyu

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«Экономические известия» в материале «Финансисты затягивают штаты» пишут – на фоне растущего страха перед угрозой новой рецессии западные банки уже успели заявить о грядущих массовых сокращениях персонала. К концу года во всем мире рабочих мест могут лишиться более 100 тыс. финансистов, подсчитали эксперты. Затронет ли новый тренд Украину, пока не ясно — количество вакансий растет, а вместе с ними и заработные платы…

http://finance.eizvestia.com/full/finansisty-zatyagivayut-shtaty

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Газета «Сегодня» в публикации «Осенью резко подешевеет гречка и упадут цены на овощи» подает прогноз цен на продукты в сентябре…

http://www.segodnya.ua/news/14276414.html

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Также «Сегодня» в публикации «Апельсины и конфеты для Тимошенко проверят на яд» пишет – издание передало Юле фрукты и конфеты, причем в порядке общей очереди, а сын Луценко ругался…

http://www.segodnya.ua/news/14276420.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украине уже не хватает гривни. Впереди девальвация?» пишет – в Украине резко сократился объем средств на корсчетах банков. Грядет плавная девальвация гривни и повышение ставок по депозитам?..

http://economics.unian.net/rus/detail/98196

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новая фаза мирового кризиса на пороге?» пишет – в краткосрочной перспективе фондовые рынки будут демонстрировать снижение. Сохраняется риск новой рецессии, отмечают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/98129

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Двоюродный племянник Путина хочет заняться речной перевозкой пассажиров» пишет – среди желающих организовать пассажирский транспорт на Москве-реке - компания двоюродного племянника премьера Владимира Путина. Тридцатитрехлетний Роман Путин - сын двоюродного брата премьера Игоря, вице-президента Мастер-банка. В его биографии, которую можно найти в интернете, указано, что он окончил Вольский филиал Военной академии тыла и транспорта, работал оперуполномоченным ФСБ, потом в рязанском городском совете, в компании МТС, был советником мэра Рязани по безопасности…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1337044/putin_probuet_vodu

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Также «Ведомости» в публикации «ФРС будет держать ставку 0% до середины 2013 г.» пишут – Федеральная резервная система США объявила, что продолжит держать процентную ставку около нуля по крайней мере до середины 2013 г., чтобы поддержать экономику. Ставка находится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 г. ФРС впервые дала временной ориентир для сохранения ультрамягкой денежной политики…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1336925/statya_pro_zasedanie_frs

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Издание «Известия» в публикации «Банкир взял потребительский кредит на $6 млн» пишет – племянник основателя «СБС-Агро» одолжил в собственном банке на отпуск…

http://www.izvestia.ru/news/496937

(УНИАН)