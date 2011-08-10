Черновецкий: я являюсь гражданином только Украины

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что является гражданином Украины и по закону не может быть гражданином другого государства.

Об этом мэр столицы сообщил УНИАН в ответе на запрос после обнародованной в СМИ информации, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга 17 лет являются гражданами Израиля.

“На ваш информационный запрос от 02.08.2011 сообщаю, что я, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, являюсь гражданином Украины с 13 ноября 1991 года и в соответствии с действующим законодательством Украины не могу быть гражданином любой другой страны мира, в том числе Израиля”, - говорится в ответе.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в СМИ со ссылкой на израильское издание IzRus была распространена информация, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга Алина АЙВАЗОВА репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года и уже 17 лет являются гражданами этой страны.