Госкомтелерадио пытается отнять помещения издательств в Киеве - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины пытается отнять помещения издательств в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил во вторник в эфире Львовской областной телерадиокомпании, говоря о гуманитарной политике нынешней власти.

Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что пока общество наблюдает за судебными преследованиями оппозиции и пытается выжить в непростой социально-экономической ситуации, власть продолжает уничтожать украинские издательства. По словам Н.ТОМЕНКО, Госкомтелерадио, которое должно помогать и всячески поддерживать украинские издательства, прилагает все усилия, чтобы забрать помещения издательств, большинство из которых находятся в центральной части Киева.

Н.ТОМЕНКО отметил, что на сегодняшний день эти издательства не то что финансово не поддерживаются властью, а фактически выброшены за сферу ее внимания. Он сказал, что речь идет о таких известных издательствах, как «Українська енциклопедія», «Дніпро», «Веселка», «Урожай», «Мистецтво», «Здоров’я», «Техніка» и других

«Можно лишь догадываться, какие планы в головах чиновников по поводу использования в своих интересах такого количества помещений в городе Киеве», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Также вице-спикер сообщил, что сегодня 20 млн. грн., которые власть предусмотрела в поддержку украинской книги, до сих пор не попали в издательства, работающие по этой программе.

«Это «хороший» показатель того, как власть готовится к празднованию 20-летия Независимости Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО, еще раз отметив, что государство в этом году не вложило ни одной копейки в развитие издательского дела.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что будет инициировать рассмотрение ситуации с украинским книгоизданием на парламентском уровне.