Милиция оказывает давление на Тимошенко - «Батькивщина»

Всеукраинское объединение «Батькивщина» заявляет, что милиция оказывает давление на экс-премьер-министра, лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батькивщина».

«По персональному поручению ЯНУКОВИЧА министр внутренних дел МОГИЛЁВ осуществляет истязание Юлии ТИМОШЕНКО. Ее преднамеренно поднимают на рассвете, беспричинно привозят из СИЗО в Печерский райсуд за три часа до начала так называемого судебного заседания и держат в каменном мешке – маленьком помещении с решетками», - отмечается в заявлении

«Это – очевидное психологическое воздействие на Юлию ТИМОШЕНКО, попытка максимально сделать невозможной осмысленную подготовку к защите, это попытка власти нажать на Юлию ТИМОШЕНКО перед каждым днем этого циничного судилища. Попытка напрасна, потому что еще не родился тот человек, который мог бы сломать Юлию ТИМОШЕНКО, заставить ее отказаться от своих принципов», - заявляют в партии.

«Батькивщина» опять требует от В.ЯНУКОВИЧА немедленно освободить Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи, закрыть «сфальсифицированное» против нее уголовное дело, в котором невиновность Ю.ТИМОШЕНКО «доказывается даже показаниями подавляющего большинства свидетелей, привлеченных Генпрокуратурой».

В партии убеждены, что «дело на глазах рассыпалось в пыль, Украина и мир возмущены арестом Юлии ТИМОШЕНКО, международная реакция на арест вызывает панику у ЯНУКОВИЧА, но вместо надлежащей и адекватной реакции власть истерически изыскивает способы повлиять на ТИМОШЕНКО – включая пытки».

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева. Судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

Ее удерживают в Лукьяновском СИЗО.