Азаров разделяет обеспокоенность ученых - сотрудничество Украины и РФ свертывается

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в целом разделяет обеспокоенность российских ученых-экономистов относительно сворачивания экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров, комментируя недавнее письмо российских ученных к руководству РФ.

Н.АЗАРОВ отметил, что, несмотря на то, что в текущем году уровень торгового оборота между Россией и Украиной достигнет рекордных 50 млрд. долл., небывало высокие цены на российский природный газ, а также стагнация задекларированных ранее масштабных проектов кооперации является тревожным сигналом.

«За счет невиданного роста стоимости газа баланс складывается негативным для Украины, в то же время задекларированные (ранее – УНИАН) масштабные проекты по кооперации в авиастроении, машиностроении, транспортной инфраструктуре и в высоких технологиях до сих пор не вышли за стадию обсуждения», - сказал премьер.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, еще одним негативным фактором является применение российской стороной в рамках Таможенного союза ограничений на ввоз таких чувствительных для украинского экспорта товаров, как сталь, молоко, мясо и сахар. «Поэтому я в целом разделяю обеспокоенность выдающихся российских ученых-экономистов и хочу заявить, что экономические отношения между Украиной и Россией - это фактор намного больший и глубинный, чем экономическая конъюнктура. Наше взаимосвязанное экономическое развитие - ценность выше, чем политическая и торговая конъюнктура», - сказал премьер-министр, отметив при этом, что в этой связи он откликнулся на приглашение ученых принять участие в сегодняшнем российско-украинском экономическом форуме.

Как сообщал УНИАН, группа российских экономистов: Михаил ХАЗИН, Николай ПЕТРАКОВ, Олег БОГОМОЛОВ, Михаил СИМЧЕРА, Михаил ДЕЛЯГИН и Виктор ГЕРАЩЕНКО - обратилась с письмом «Макроэкономический и геополитический сценарий развития событий в случае усугубления кризиса торгово-экономических отношений между РФ и Украиной» к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ. Авторы считают, что в результате российских мер по ограничению доступа украинских товаров на рынок стран Таможенного союза экономическая ситуация на Украине резко обострится. В сочетании с высокими ценами на энергоносители это может привести к дефолту Украины, что рикошетом ударит и по самой России.

Выходом из создавшейся ситуации эксперты считают продолжение переговоров по присоединению Украины к Таможенному союзу. Однако взяться за это дело должны не политики, а эксперты в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, убеждены ученые.