Главное на 10 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в целом разделяет обеспокоенность российских ученых-экономистов относительно сворачивания экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров, комментируя недавнее письмо российских ученных к руководству РФ.

Н.АЗАРОВ отметил, что, несмотря на то, что в текущем году уровень торгового оборота между Россией и Украиной достигнет рекордных 50 млрд. долл., небывало высокие цены на российский природный газ, а также стагнация задекларированных ранее масштабных проектов кооперации является тревожным сигналом.

«За счет невиданного роста стоимости газа баланс складывается негативным для Украины, в то же время задекларированные (ранее – УНИАН) масштабные проекты по кооперации в авиастроении, машиностроении, транспортной инфраструктуре и в высоких технологиях до сих пор не вышли за стадию обсуждения», - сказал премьер.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, еще одним негативным фактором является применение российской стороной в рамках Таможенного союза ограничений на ввоз таких чувствительных для украинского экспорта товаров, как сталь, молоко, мясо и сахар. «Поэтому я в целом разделяю обеспокоенность выдающихся российских ученых-экономистов и хочу заявить, что экономические отношения между Украиной и Россией - это фактор намного больший и глубинный, чем экономическая конъюнктура. Наше взаимосвязанное экономическое развитие - ценность выше, чем политическая и торговая конъюнктура», - сказал премьер-министр, отметив при этом, что в этой связи он откликнулся на приглашение ученых принять участие в сегодняшнем российско-украинском экономическом форуме.

Как сообщал УНИАН, группа российских экономистов: Михаил ХАЗИН, Николай ПЕТРАКОВ, Олег БОГОМОЛОВ, Михаил СИМЧЕРА, Михаил ДЕЛЯГИН и Виктор ГЕРАЩЕНКО - обратилась с письмом «Макроэкономический и геополитический сценарий развития событий в случае усугубления кризиса торгово-экономических отношений между РФ и Украиной» к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ. Авторы считают, что в результате российских мер по ограничению доступа украинских товаров на рынок стран Таможенного союза экономическая ситуация на Украине резко обострится. В сочетании с высокими ценами на энергоносители это может привести к дефолту Украины, что рикошетом ударит и по самой России.

Выходом из создавшейся ситуации эксперты считают продолжение переговоров по присоединению Украины к Таможенному союзу. Однако взяться за это дело должны не политики, а эксперты в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, убеждены ученые.

Бюджет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал Министерство финансов Украины при разработке проекта государственного бюджета на 2012 год предусмотреть в нем меры по сглаживанию возможных экономических рисков на мировых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины.

«Этот бюджет нам нужно сложить с большим запасом прочности, образно говоря, создать защитную дамбу против вполне вероятных вызовов на мировых рынках. Бюджет должен быть предельно экономным. Дефицит бюджета нужно свести к минимуму», - сказал премьер, отметив при этом, что в документе, в то же время, должны быть отображены адекватные расходы на социальную защиту населения, а также на создание резервов, которые позволят «пережить непростое время».

Премьер также подчеркнул, что проект документа должен коррелировать с программой импортозамещения, которую в настоящее время разрабатывает Министерство экономического развития и торговли, то есть должен быть направлен на защиту и создание условий для отечественного товаропроизводителя.

«Каждую строчку расходов необходимо внимательно проанализировать: как это увеличит внутреннее производство в Украине, как это увеличит потребление украинских товаров и услуг», - сказал Н.АЗАРОВ.

В этой связи премьер поручил первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли УкраиныАндрею КЛЮЕВУ предельно ускорить разработку программы импортозамещения. При этом при ее разработке привлечь участников рынка.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Н.АЗАРОВ поручил А.КЛЮЕВУ разработать программу импортозамещения товаров производственного назначения.

ТЭК

Польский частный пенсионный фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny в начале августа приобрел 8,5% акций украинской компании Coal Energy, предложенных в рамках первичного размещения на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению компании, переданному УНИАН, польский фонд, который завершил сделку 3 августа, приобрел 3 826 416 акций.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy продал в рамках проведенного в конце июля - начале августа IPO 25% cвоих акций за около 80 млн. долларов.

Компания продала бумаги по цене около 20 злотых за штуку при определенной максимальной в проспекте эмиссии 32 злотых.

Сегодня утром акции компании торговались в пределах 16,6-17,5 злот. за штуку.

Справка УНИАН. Активы Coal Energy, которая владеет 10 шахтами, горнообогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержаших отходов, на 31 мата 2011 года составляли почти 90 млн. долларов.

Компания за 9 месяцев закончившегося 30 июня финансового 2011 года получила чистую прибыль почти 30 млн. долларов по сравнению с около 5 млн. за весь 2010 год.

75% акций компании принадлежат главе совета директоров Виктору ВИШНЕВЕЦКОМУ и его семье.

* * *

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству образования, Минрегионстрою, Агентству экологических инвестиций, Минэнергоугля разработать и уже со следующего года начать поэтапное внедрение программы энергозамещения для котельных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вступительном слове при открытии заседания Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ также поручил Министерству финансов в проекте бюджета на 2012 год предусмотреть соответствующие средства.

Как отметил Н.АЗАРОВ, необходимо «учебные заведения сделать примером применения энергоэффективных технологий». «Потери тепла нужно свести к минимуму», - добавил он.

По словам главы правительства, необходимо «последовательно модернизировать котельные, которые можно перевести на альтернативный, более экономичный, чем газ, источник энергии».

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, необходимо привлекать инвесторов, у которых есть современные энергоэффективные технологии.

Премьер отметил, что для этого необходимо использовать средства, полученные от продажи квот по Киотскому протоколу.

* * *

На шахтах Донецкой области по состоянию на 9 августа по результатам проверки более 90% металлических копров, более половины были запрещены для эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины, из-за выявленных нарушений запрещена эксплуатация 62 копров из 109 обследованных.

В настоящее время 5 угольных предприятий уже устранили выявленные нарушения и получили разрешение на возобновление приостановленных работ.

В пресс-службе отметили, что итоговая информация будет обнародована после окончания проверок. Также, согласно графику, до октября 2011 года в регионе будут продолжаться проверки технического состояния башенных копров, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

АПК

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспокоено низкими объемами экспорта зерновых в новом маркетинговом году и в сентябре предложит правительству рассмотреть вопрос о стимулировании экспортных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в июле – первой декаде августа из Украины было экспортировано 760 тыс. тонн зерновых, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей структуре экспорта 500 тыс. тонн занимал ячмень. Как отметил министр, министерство обеспокоено такими низкими темпами экспорта, которые не коррелируют с ранее заявленными прогнозами экспорта в 2011/12 маркетинговом году (МГ) из Украины 23 млн. тонн зерновых. В этой связи по итогам августа министерство может инициировать на уровне Кабинета министров введение механизмов стимулирования для экспортеров. Одним из них, сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, может стать первоочередное возмещение НДС для экспортеров, закупающих зерно непосредственно у производителя.

«Мы хотели бы выступить с инициативой, чтобы НДС экспортерам возвращался, если он купил зерно непосредственно у производителя. Это очень важно для нас», - сказал министр, отметив при этом, что данная инициатива уже нашла предварительное одобрение на уровне профильного комитета Верховной Рады, а также главы правительства Николая АЗАРОВА.

Как сообщал УНИАН, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 МГ может составить до 23 млн. тонн.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.

* * *

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай ранних зерновых на уровне 34 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы прогнозируем, что после завершения уборки – осталось скосить на площади 500 тыс. га – урожай ранних зерновых будет на уровне 34 млн. тонн», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине на 8 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,6 млн. га (94% от прогноза), намолочено 32,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га (в 2010 г. - 24,7 ц/га).

* * *

Урожай гречихи в текущем году составит 370-380 тыс. тонн. Об этом сегодня во время брифинга в Кабинете министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«В целом гречихи в этом году мы планируем собрать 370-380 тыс. тонн. При этом внутреннее потребление у нас составляет 160-180 тыс. тонн в зерне. То есть гречкой Украина будет обеспечена в этом году с запасом», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК. (УНИАН: по данным Министерства аграрной политики Украины по состоянию на 15 ноября 2010 года, прогнозируемый валовой сбор гречихи составлял 148 тыс. тонн (на 40 тыс. тонн меньше, чем в 2009 году).

Он напомнил, что южные регионы Украины начали уборку поздних крупяных культур. Гречиха убрана на площади 4 тыс. га, что составляет 1% от прогноза, намолочено 4,1 тыс. тонн зерна при урожайности 10,2 ц/га. Просо обмолочено на площади 8,4 тыс. га (5% от прогноза), получено 15,8 тыс. тонн зерна при урожайности 18,7 ц/га.

Транспорт

Юго-Западная железная дорога, в связи с проведением ремонтных работ, изменила расписание движения поездов пригородного сообщения в направлении Киев-Фастов и Нежин-Киев.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, 10, 11, 12 августа изменится расписание движения электропоезда №6917 сообщением Нежин - Киев-Пассажирский - Северная, а с 5 августа по 1 сентября - электропоезда № 6025 сообщением Киев—Фастов.

* * *

За семь месяцев текущего года из-за нарушения технических условий выполнения грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе донецкие железнодорожники обнаружили 636 случаев повреждений грузовых вагонов смежниками, что на 108 единиц больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги, причиненный ущерб обошелся промышленникам Донбасса в 5 млн. 21 тыс. 378 гривен.

Как отмечается в сообщении, только в июле текущего года было отцеплено и направлено на ремонт 102 вагона. Основные предприятия, допустившие повреждение вагонов в июле:

ООО «Техресурс» - 13 вагонов, предъявленная сумма ущерба - свыше 3 млн. грн.; ПАО ММК им. Ильича - 24 вагона на 212 тыс. 621 грн.; ПАО Енакиевский металлургический завод - 8 вагонов на 38 тыс. 726 грн.; ОАО МК «Азовсталь» - 7 вагонов на 22 тыс. 514 грн.

По данным дороги, на восстановление одного поврежденного полувагона ДЖД в среднем тратит около 2 тыс. грн. К тому же на время ремонта вагон на 5-6 дней выводится из перевозочного процесса, что приводит к недополучению средств ДЖД. Как отмечается в сообщении, компенсации за ремонт поврежденного вагона незначительны по сравнению с прибылями, которые мог бы принести этот вагон в работе. Как отмечают на дороге, в конечном счете, потребительское отношение к вагону со стороны смежников снижает погрузочные ресурсы ДЖД. Вместе с тем, Донецкая железная дорога с каждым месяцем наращивает объемные показатели по перевозке грузов. На сегодня среднесуточная нагрузка составляет 415,5 тыс. тонн или 6013 грузовых вагонов и наблюдается тенденция к росту. Поэтому железнодорожники настаивают на ужесточении требований к «вредителям», которые должны возмещать не только стоимость ремонта, но и упущенную выгоду за неработающий вагон. Железнодорожники уверены, что увеличение штрафных санкций для промышленных предприятий будет способствовать лучшему отношению к погрузочным ресурсам.

* * *

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в течение 7 месяцев 2011 года предупредили 389 случаев краж грузов и имущества железной дороги на сумму свыше 360 тысяч гривен.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, задержано 387 нарушителей.

В частности, 5 августа 2011 оперативная группа стрелковой команды Верховцево задержала неработающего гражданина, который пытался похитить 1267 кг металлолома. Грабителя передали в линейный отдел милиции на станции Верховцево.

Химпром

Компания Ostchem (химический холдинг в составе Group DF) и ОАО «Минудобрения» (г. Россошь, РФ) договорились сотрудничать в сфере продаж минеральных удобрений, в технических вопросах, а также в эксплуатации аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Группы компаний Group DF, такие договоренности были достигнуты в результате визита представителей Ostchem на ОАО «Минудобрения».

По словам главы совета директоров Group DF Дмитрия ФИРТАША, торговая компания NF Trading, аффилированная с Ostchem, будет продавать не только украинские минеральные удобрения, но и те, которые производит ОАО «Минудобрения». С одной стороны, выстраивание общей логики сбыта и продуктовая диверсификация позволят украинским и российскому предприятиям увеличить общие объемы продаж зарубежным клиентам, а с другой – таким образом стороны взаимно страхуют себя от демпинга на внешних рынках.

Во избежание споров и с целью обеспечения бесперебойных поставок продукции за рубеж, Ostchem и ОАО «Минудобрения» также определили порядок эксплуатации и загрузки аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса», к которому подключены россошанские «Минудобрения» и ПАО «Концерн Стирол» Д. ФИРТАША.

Важным условием сотрудничества стал отказ сторон от лоббирования введения дополнительных торговых барьеров на поставку продукции на рынки Украины и России, что поможет исключить необоснованное увеличение цен на минеральные удобрения на внутренних рынках.

Как сообщал УНИАН, Group DF принимала участие в тендере на приобретение российского предприятия по производству минеральных удобрений ОАО «Минудобрения». Однако в результате собственником пакета акций в размере 30% в «Минудобрениях» стала компания Lagus Management Ltd., подконтрольная российскому предпринимателю Аркадию РОТЕНБЕРГУ.

Справка УНИАН. Группа компаний Group DF принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ. Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) – крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе.

Аммиакопровод «Тольятти-Горловка-Одесса» введен в эксплуатацию в 1981 году. Это сложное инженерное сооружение, предусматривающее транспортировку аммиака от заводов-производителей до Одесского припортового завода (ОПЗ), который осуществляет его хранение и погрузку на специальные суда для отправки на экспорт. Общая протяженность трубопровода - 2417 км. Кроме ОПЗ к аммиакопроводу в Украине подключены ПАО «Концерн Ситрол», а в России – ОАО «Минудобрения» и ОАО «Тольяттиазот» – начальный пункт аммиакопровода.

Строительство. Недвижимость

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в июле т.г. выросла на 0,4% - до 13187 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Как указывается в сообщении, за июль средняя стоимость жилья эконом-класса снизилась на 0,4% - до 9762 грн./кв.м, бизнес-класса – выросла на 0,1% - до 14600 грн./кв.м, премиум-класса – снизилась на 0,5% - до 20849 грн./кв.м.

В то же время с начала текущего года средняя стоимость жилья в киевских новостройках выросла на 1,2%.

По данным портала, предложение квартир в июле на рынке новостроек Киева уменьшилось на 4,2% относительно июня. В структуре предложений первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 56%, новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса – 17%.

В июле были восстановлены или начаты продажи квартир в четырех новостройках эконом-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в одной новостройке эконом-класса и пяти объектах бизнес-класса.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 139 новостроек 63 компаний.

Судебные разбирательства

Всеукраинское объединение «Батькивщина» заявляет, что милиция оказывает давление на экс-премьер-министра, лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батькивщина».

«По персональному поручению ЯНУКОВИЧА министр внутренних дел МОГИЛЁВ осуществляет истязание Юлии ТИМОШЕНКО. Ее преднамеренно поднимают на рассвете, беспричинно привозят из СИЗО в Печерский райсуд за три часа до начала так называемого судебного заседания и держат в каменном мешке – маленьком помещении с решетками», - отмечается в заявлении

«Это – очевидное психологическое воздействие на Юлию ТИМОШЕНКО, попытка максимально сделать невозможной осмысленную подготовку к защите, это попытка власти нажать на Юлию ТИМОШЕНКО перед каждым днем этого циничного судилища. Попытка напрасна, потому что еще не родился тот человек, который мог бы сломать Юлию ТИМОШЕНКО, заставить ее отказаться от своих принципов», - заявляют в партии.

«Батькивщина» опять требует от В.ЯНУКОВИЧА немедленно освободить Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи, закрыть «сфальсифицированное» против нее уголовное дело, в котором невиновность Ю.ТИМОШЕНКО «доказывается даже показаниями подавляющего большинства свидетелей, привлеченных Генпрокуратурой».

В партии убеждены, что «дело на глазах рассыпалось в пыль, Украина и мир возмущены арестом Юлии ТИМОШЕНКО, международная реакция на арест вызывает панику у ЯНУКОВИЧА, но вместо надлежащей и адекватной реакции власть истерически изыскивает способы повлиять на ТИМОШЕНКО – включая пытки».

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева. Судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

Ее удерживают в Лукьяновском СИЗО.

* * *

По всей стране создаются комитеты сопротивления диктатуре. А под ходатайством об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО собрано уже более 10 тысяч подписей.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая 9 августа приняла непосредственное участие в создании комитета в Виннице.

«Считаю правильным создавать такие комитеты по всей стране. Я сейчас нахожусь в рабочей поездке по регионам и могу сказать, что Украина не будет спокойно сидеть и смотреть, как над лидером оппозиции чинят несправедливый суд», - сказала народный депутат.

Кроме того, продолжается сбор подписей под ходатайством об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, собрано уже более 10 тысяч подписей.

«Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО будет предъявлять их сегодня. Я надеюсь, что суд все-таки прислушается к голосу граждан Украины и отменит решение об аресте лидера БЮТ», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 начнется очередное заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

* * *

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что, согласно информации Генеральной прокуратуры, один из свидетелей обвинения по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывший первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК с 24 июля находится за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ сообщил в начале судебного заседания по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

По словам Р.КИРЕЕВА, Генеральная прокуратура также сообщила, что, по данным Государственной пограничной службы, трое других свидетелей - экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, его бывший советник Богдан СОКОЛОВСКИЙ и экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК - государственную границу не пересекали.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу установления местожительства бывших Президента Украины В.ЮЩЕНКО, министра финансов В.ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Б.СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента А.ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 роке.

Решение было принято по ходатайству Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты, которые отмечали, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не являются в суд.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра после возвращения из отпуска.

* * *

Бывший советник Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с 10 августа до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился сегодня в суд.

Он объясняет свое заявление срочной «необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в это время он будет работать за пределами Киева под руководством своего начальника – народного депутата Украины Виктора МАТЧУКА.

«Поэтому прошу в этот период не вызывать меня в суд в качестве свидетеля, поскольку это противоречит моему, к сожалению, амбулаторному лечению», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ в своем заявлении.

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ повторно попросил Печерский суд «публично опровергнуть неправдивую информацию, распространенную судом 4 августа этого года, в том числе через СМИ», о том, что он якобы уклонялся от дачи показаний в период пребывания в Киеве.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также требует от суда публично извиниться перед ним за распространение ложной информации.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру относительно установления места проживания бывших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Б.СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу против экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией у 2009 года.

Решение было принято по ходатайству Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты, которые отмечали, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не появляются в суде.

8 августа Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский райсуд Киева с открытым обращением, в котором просил суд извиниться перед ним за моральный вред, нанесенный публичным заявлением о систематической неявке в суд в качестве свидетеля по делу экс-премьера и поручением Генпрокуратуре установить место его пребывания.

Погода

На завтра в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 11 августа будет переменная облачность. Ночью в большинстве северных и центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами сильные, днем на севере Левобережья и Одесской области местами кратковременные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях местами 5-9° тепла, днем 19-24°, в Полтавской, Одесской и Николаевской области - до 28°; в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и восточных областях ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киевской области завтра будет переменная облачность. Ночью дождь, местами сильный, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

В столице переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

10 августа температура воды в Черном море 19-24°, в Азовском море 24-26°, в Днепре в районе Киева 22°.

(УНИАН)