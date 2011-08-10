Украина готова к сотрудничеству с Таможенным союзом

Украина готова наполнять конкретным содержанием сотрудничество с Таможенным союзом в формате "три плюс один".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на российско-украинском экономическом форуме в Киеве.

«Мы сторонники того, чтобы за столом переговоров с российской стороной, прежде всего, а также с белорусскими и казахскими коллегами, изучая их опыт в плане создания Таможенного союза, рассматривая те конкретные юридические варианты соглашений, поэтапно принимать те или иные документы, то есть наполнять формулу, которую выдвинул наш Президент "три плюс один" вполне конкретным экономическим содержанием. Это смысл нашей позиции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что еще год назад была достигнута договоренность с Россией о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики, освоении космоса, авиастроении, а также в аграрной сфере.

Н.АЗАРОВ отметил, что реализация договоренностей часто тормозится бюрократическими преградами и вопросами конкуренции.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что Украине и странам Таможенного союза было бы выгодно координировать свою позицию на некоторых внешних рынках, в частности, на аграрном. Учитывая экспортный потенциал Украины в 24 млн. тонн зерна, России – 35 млн. тонн, Казахстана – 15 млн. тонн, объединив усилия, по мнению Н.АЗАРОВА, можно было занять достаточно серьезную долю мирового аграрного рынка. «Как легче выходить на этот рынок - вместе или по отдельности», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ завтра в Сочи планируют обсудить украинские предложения по сотрудничеству с Таможенным союзом в формате «три плюс один», переданные российской стороне 8 июля.

Премьер отметил, что эти предложения продолжают находиться в стадии обсуждения на уровне правительственных уполномоченных.

«Завтра те наработки, которые сейчас есть, наш президент будет обсуждать с президентом России», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал надежду, что в ближайшее время произойдет его встреча с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ. «Я думаю, что в рамках тех решений, которые завтра будут приняты, скорее всего, в ближайшее время состоится и моя встреча с премьер-министром ПУТИНЫМ, где мы продолжим обсуждение тех вопросов (о сотрудничестве с Таможенным союзом – УНИАН). Формула «3 плюс 1» я думаю, вполне может быть наполнена абсолютно реальным содержанием. Мы заинтересованы в целом ряде соглашений, которые сейчас формируются или сформированы уже таможенным союзом. Над этими соглашениями сейчас как раз и ведется работа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

16 июля источник в структурах, связанных с Таможенным союзом, сообщил УНИАН, что в ходе заседания комиссии Таможенного союза 15 июля предложения Украины по сотрудничеству с ТС в формате «3+1» не рассматривались.

«Этого вопроса не было в повестке дня и он не обсуждался», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по некоторым данным, предложения Украины по сотрудничеству с Таможенным союзом, переданные российской стороне 8 июля по линии МИД, находятся в правительственных структурах России и не поступали для рассмотрения в комиссию Таможенного союза.