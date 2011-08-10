На Закарпатье зафиксировано землетрясение силой 3-4 балла

Сегодня утром в районе города Берегово Закарпатской области зафиксированы подземные толчки силой 3-4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает официальный сайт Управления МЧС в Закарпатской области со ссылкой на отдел сейсмичности Карпатского региона.

По предварительным данным, травм, жертв среди населения, разрушения зданий и сооружений не зафиксировано.

В МЧС отмечают, что толчки силой 3-4 балла ощущаются внутри помещений, это похоже на тряску в транспорте. Можно услышать скрип пола, звон посуды, дрожание мебели. Максимальное значение по шкале Рихтера - 12 баллов.