Турчинов: в январе 2009 ни один из министров не высказался против подписания соглашения с Россией

Бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что на заседании правительства 19 января 2009 года ни один из министров не высказался против подписания газового соглашения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева в качестве свидетеля по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Ни один из членов правительства не высказался против подписания соглашений на условиях, о которых договорила премьер-министр. Ни один не выразил позицию, что нельзя подписывать соглашение, потому что все понимали, насколько опасна ситуация в стране», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, даже министры, назначенные в правительство Ю.ТИМОШЕНКО по квоте тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО, также не сделали ни одного заявления о невозможности подписания газовых соглашений.

По его словам, единственное замечание касалось того, что нельзя подписывать соглашение по фиксированной цене в размере 450 долларов за тысячу кубометров газа.

А.ТУРЧИНОВ начал давать свои показания с истории поставок природного газа в Украину со времен президентства Леонида КУЧМЫ, когда были заложены первые коррупционные схемы через компанию «Уралтрансгаз», деятельность которой была свернута в 2004 году после заявления Посольства США. После этого была начата работа по созданию новой структуры – компании «РосУкрЭнерго», которая стала посредником в процессе поставок российского природного газа в Украину.

«Полностью государство начало зависеть не от межгосударственных переговоров, а от позиции коммерческих интересов и коррупционных схем частной структуры», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Через 20 минут дачи показаний А.ТУРЧИНОВЫМ один из представителей государственного обвинения обратился к суду с просьбой прекратить выступление свидетеля, поскольку его показания не касаются сути обвинений, выдвинутых Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако суд не воспринял протест прокуроров, поскольку защита Ю.ТИМОШЕНКО стала настаивать на том, что информация о деятельности «РосУкрЭнерго» вспоминается в нескольких томах материалов уголовного дела, в частности, в показаниях В.ЮЩЕНКО, экс-министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА и экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

Адвокат Юрий СУХОВ обратился с просьбой к участникам процесса «толерантно относиться к свидетелю защиты». «В каких-либо условиях история возникновения этой темы является основой позиции защиты», - сообщил он.

После этого А.ТУРЧИНОВ продолжил давать показания суду о причинах возникновения и функции компании «РосУкрЭнерго» на внутреннем энергетическом рынке Украины. У представителей государственного обвинения не возникло ни одного вопроса к А.ТУРЧИНОВУ. Свои вопросы ему задают Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники.

Допрос А.ТУРЧИНОВА продолжается уже один час 20 минут.