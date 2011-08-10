Янукович и Медведев завтра в Сочи обсудят украинские предложения по сотрудничеству с ТС

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ завтра в Сочи планируют обсудить украинские предложения по сотрудничеству с Таможенным союзом в формате «три плюс один», переданные российской стороне 8 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что эти предложения продолжают находиться в стадии обсуждения на уровне правительственных уполномоченных.

«Завтра те наработки, которые сейчас есть, наш президент будет обсуждать с президентом России», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал надежду, что в ближайшее время произойдет его встреча с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ. «Я думаю, что в рамках тех решений, которые завтра будут приняты, скорее всего, в ближайшее время состоится и моя встреча с премьер-министром ПУТИНЫМ, где мы продолжим обсуждение тех вопросов (о сотрудничестве с Таможенным союзом – УНИАН). Формула «3 плюс 1» я думаю, вполне может быть наполнена абсолютно реальным содержанием. Мы заинтересованы в целом ряде соглашений, которые сейчас формируются или сформированы уже таможенным союзом. Над этими соглашениями сейчас как раз и ведется работа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

16 июля источник в структурах, связанных с Таможенным союзом, сообщил УНИАН, что в ходе заседания комиссии Таможенного союза 15 июля предложения Украины по сотрудничеству с ТС в формате «3+1» не рассматривались.

«Этого вопроса не было в повестке дня и он не обсуждался», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по некоторым данным, предложения Украины по сотрудничеству с Таможенным союзом, переданные российской стороне 8 июля по линии МИД, находятся в правительственных структурах России и не поступали для рассмотрения в комиссию Таможенного союза.