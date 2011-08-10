Суд в четвертый раз отказался освободить Тимошенко из-под стражи

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после возобновления судебного рассмотрения уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО после перерыва.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.