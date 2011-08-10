Главное на 10 августа (вечер)

Финансы

ЦИК хочет более 1 млрд. 57 млн. грн. на проведение парламентских виборов-2012

Центральная избирательная комиссия предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2012 год более 1 млрд. 57 млн. грн. на проведение парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, сегодня под председательством Владимира ШАПОВАЛА состоялось очередное заседание комиссии.

В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Украины, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведения выборов народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2012 год в размере 1 млрд. 57 млн. 400 тыс. грн.

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Азаров: оснований для изменений курсов на валютном рынке Украины нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что никаких оснований для изменений курсов на валютном рынке Украины нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«У нас есть все основания полагать и рассчитывать на тот курс, который мы заложили в 2011 году. То есть на стабильность курса. У нас позитивное сальдо платежного баланса, достаточно валютных резервов, и поэтому сейчас в данной ситуации нет никаких оснований для понижения курса (гривны) или для укрепления», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, по информации экспертов, Национальный банк Украины на данный момент способен удержать валютный курс на привычном уровне - около 8 грн./долл.

Все будет зависеть от того, насколько сильными будут финансовые катаклизмы на мировых рынках, а также от желания внутренних и внешних инвесторов Украины оставаться в гривне.

Напомним, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

В субботу рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.

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Поступления в госбюджет от лицензирования алкоголя и табака составили более 438 млн.грн.

Поступления от лицензирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в общий фонд Государственного бюджета Украины в январе-июле 2011 года составили 438,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, от лицензирования производства поступило 131,9 тыс. грн., оптовой торговли – 79,8 млн. грн., от розничной торговли – 355,6 млн. грн.

Сообщается, что на 29 июля 2011 года в Украине действовали 195,587 тыс. лицензий. Из них на производство спирта – 59 лицензий, производство табачных изделий – 12, производство алкогольных напитков – 199, оптовую торговлю – 540, розничную торговлю – 94,777 тыс.

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ТЭК

Четыре шахты ДУЭК могут быть переданы в концессию ДТЭК

Шахты «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского», «Октябрський рудник» и «Трудовская», входящие в настоящее время в состав государственного объединения «Донецкая угольная энергетическая компания» (ДУЭК), могут перейти в концессию крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщил председатель Донецкой объединенной территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Евгений БОНДАРЕНКО.

По его словам, ДТЭК еще с прошлого года в рамках механизмов частноправового партнерства вкладывает средства в развитие шахт объединения (закупка горно-шахтного оборудования), взамен выкупая угольную продукцию, добытую ДУЭК (выкупает углесбытовая дочка ДТЭК «ДТЭК Трейдинг»). Он уточнил, что в рамках данной схемы ДТЭК инвестировал в развитие шахт объединения около 400 млн. грн.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, в случае одобрения на уровне Минэнергоугля и правительства передачи шахт ДУЭК в концессию после принятия соответствующего законопроекта упомянутые 4 шахты будут выделены в отдельное юридическое лицо, а другие 6 шахт останутся государственными.

«С октября может вступить в силу закон, регулирующий передачу шахт в концессию (рег. №8632, еще не рассматривался парламентом - УНИАН) и с учетом всех необходимый процедур о реальной концессии можно будет говорить с начала следующего года», - сказал Е.БОНДАРЕНКО.

Он также сообщил, что в пятницу, 12 августа, Донецкий терком ПРУП планирует провести собрание с представителями профкомов упомянутых шахт, в котором, как ожидается, примут участие представители ДТЭК.

В пресс-службе ДТЭК официально указанную информацию не комментируют.

Справка УНИАН. Шахты «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского» и «Октябрський рудник» специализируются на добыче коксующихся углей. Промышленные запасы углей марок Г и Ж на шахте «Южнодонбасская №3» оцениваются в 150 млн. тонн, «им. Скочинского» (Г,Ж,Т) – 139 млн. тонн, «Октябрський рудник» (Г,ДГ,Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудовская» специализируется на добыче энергетического угля марки Д. Промзапасы - 78 млн. тонн.

В январе-июне т.г. на шахтах ДУЭК добыто 988,2 тыс. тонн угля, из которых 626,2 тыс. тонн – коксующийся уголь.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (г. Донецк), 10% акций которой принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк) в 2010 году увеличили добычу рядового угля на 8,7%, или 1,528 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 19,164 млн. тонн.

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Действующие газовые контракты подорвут основы сотрудничества Украины и России - Азаров

Действующие газовые контракты в перспективе подорвут основы долгосрочного сотрудничества Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на российско-украинском экономическом форуме.

«Рано или поздно неравноправный договор подрывает основу долгосрочного сотрудничества. Каким бы он ни был выгодным на определенном этапе одной из сторон, наличие такого неравноправного договора рано или поздно подорвет и очень серьезно подорвет основы долгосрочного сотрудничества», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день даже с учетом действующей скидки цена на газ для Украины выше, чем для некоторых потребителей в Европе.

«Даже с учетом той скидки, которая была обусловлена харьковскими соглашениями, цена сейчас не является рыночной. Мы сейчас имеем цену на российский газ, который получаем, выше, чем та цена, по которой получают газ некоторые европейские страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ еще раз подчеркнул, что Украина не просит никаких скидок либо преференций, а хочет пересмотра газовых контрактов с тем, чтобы установить справедливые условия покупки и транзита газа.

«Мы говорим только об одном – нам надо пересмотреть этот контракт и сделать его таким, который бы отвечал интересам и России, и Украины, и строился бы исключительно на рыночных принципах. Поэтому нам не нужны ни скидки, и никакие преференции. Мы хотим только одного – чтобы была справедливость в наших взаимоотношениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Ситуация с растаможиванием сжиженного газа угрожает развитию рынка моторных топлив – эксперт

Опубликованные 5 августа поправки в Налоговый кодекс делают необоснованным проведение процедуры по отбору проб с импортных партий сжиженного газа.

Такое мнение высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН, отвечая на вопросы слушателей Летней школы нефтетрейдеров, проходящей в Лондоне с 1 по 19 августа, сообщили УНИАН в компании.

«Формально обязательный отбор проб был внедрен для борьбы с уклонением от уплаты акцизного сбора, поскольку ранее подакцизными были только основные разновидности сжиженного газа. Однако законодатель в последних изменениях в Налоговый кодекс максимально расширил перечень товарной номенклатуры сжиженных газов, включая даже некоторые сырьевые позиции, в результате чего теперь весь сжиженный газ облагается акцизом. В свою очередь это лишает всякого смысла дальнейший анализ импортируемого LPG», – заявил украинский эксперт.

Между тем, по его словам, формально остается открытым вопрос определения корректной таможенной стоимости сжиженного газа, от чего зависит величина НДС.

«Украинские таможенники великолепно справились с этой задачей в отношении светлых нефтепродуктов, используя котировки мирового рынка. Поэтому продолжающиеся проволочки с применением аналогичного опыта в отношении сжиженного газа закономерно начинают вызывать подозрения относительно умышленного создания проблем субъектам внешнеэкономической деятельности с легко угадываемыми целями», – заявил С.КУЮН.

По словам директора «А-95», упомянутая ситуация с растаможкой приводит к ощутимому подорожанию сжиженного газа в среднем на 35 коп./л, а также к нежеланию зарубежных грузовладельцев отправлять в Украину данный продукт, поскольку это приводит к дестабилизации цикла оборота вагоноцистерн и, соответственно, снижает рентабельность операций.

«В глобальном смысле комплекс этих неблагоприятных факторов угрожает дальнейшему развитию рынка сжиженного газа, так как ведет к подорожанию данного энергоносителя, набирающего популярность благодаря своей дешевизне по сравнению с бензином», – заявил директор «Консалтинговой группы А-95».

По оценке специалиста, в этом году потребление LPG в Украине может достичь 1 млн. тонн, что выведет страну в тройку крупнейших европейских рынков после Польши и Турции. В свою очередь такой объем заместит фактически аналогичное количество бензина, который беспрерывно дорожает под давлением мирового рынка, и снизит влияние выхлопных газов на окружающую среду.

Как сообщалось, с 9 июля украинская таможня возобновила требование проведения анализа проб ввозимого сжиженного газа, что сначала привело к полному блокированию поставок и далее – резкому росту цен на украинский сжиженный газ до 10 200 грн./тонна и последующему подорожанию его на 1 грн./литр в рознице. Задержка грузов на 20-30 дней, необходимых по регламенту для проведения анализов, приводит к росту цен на сжиженный газ за счет простоев железнодорожных цистерн на 600 грн./тонна (35 коп./литр). Такая же практика отбора проб применялась таможенниками в начале 2011 г., но была отменена.

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Международные отношения

Янукович и Медведев завтра в Сочи обсудят украинские предложения по сотрудничеству с ТС

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ завтра в Сочи планируют обсудить украинские предложения по сотрудничеству с Таможенным союзом в формате «три плюс один», переданные российской стороне 8 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что эти предложения продолжают находиться в стадии обсуждения на уровне правительственных уполномоченных.

«Завтра те наработки, которые сейчас есть, наш президент будет обсуждать с президентом России», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал надежду, что в ближайшее время произойдет его встреча с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ. «Я думаю, что в рамках тех решений, которые завтра будут приняты, скорее всего, в ближайшее время состоится и моя встреча с премьер-министром ПУТИНЫМ, где мы продолжим обсуждение тех вопросов (о сотрудничестве с Таможенным союзом – УНИАН). Формула «3 плюс 1» я думаю, вполне может быть наполнена абсолютно реальным содержанием. Мы заинтересованы в целом ряде соглашений, которые сейчас формируются или сформированы уже таможенным союзом. Над этими соглашениями сейчас как раз и ведется работа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

16 июля источник в структурах, связанных с Таможенным союзом, сообщил УНИАН, что в ходе заседания комиссии Таможенного союза 15 июля предложения Украины по сотрудничеству с ТС в формате «3+1» не рассматривались.

«Этого вопроса не было в повестке дня и он не обсуждался», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по некоторым данным, предложения Украины по сотрудничеству с Таможенным союзом, переданные российской стороне 8 июля по линии МИД, находятся в правительственных структурах России и не поступали для рассмотрения в комиссию Таможенного союза.

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Украина готова к сотрудничеству с Таможенным союзом в формате "три плюс один" - Азаров

Украина готова наполнять конкретным содержанием сотрудничество с Таможенным союзом в формате "три плюс один".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на Российско-украинском экономическом форуме в Киеве.

«Мы сторонники того, чтобы за столом переговоров с российской стороной, прежде всего, а также с белорусскими и казахскими коллегами, изучая их опыт в плане создания Таможенного союза, рассматривая те конкретные юридические варианты соглашений, поэтапно принимать те или иные документы, то есть наполнять формулу, которую выдвинул наш Президент "три плюс один" вполне конкретным экономическим содержанием. Это смысл нашей позиции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что еще год назад была достигнута договоренность с Россией о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики, освоении космоса, авиастроении, а также в аграрной сфере.

Н.АЗАРОВ отметил, что реализация договоренностей часто тормозится бюрократическими преградами и вопросами конкуренции.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что Украине и странам Таможенного союза было бы выгодно координировать свою позицию на некоторых внешних рынках, в частности, на аграрном. Учитывая экспортный потенциал Украины в 24 млн. тонн зерна, России – 35 млн. тонн, Казахстана – 15 млн. тонн, объединив усилия, по мнению Н.АЗАРОВА, можно было занять достаточно серьезную долю мирового аграрного рынка. «Как легче выходить на этот рынок - вместе или по отдельности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

16 июля источник в структурах, связанных с Таможенным союзом, сообщил УНИАН, что в ходе заседания комиссии Таможенного союза 15 июля предложения Украины по сотрудничеству с ТС в формате «3+1» не рассматривались.

«Этого вопроса не было в повестке дня и он не обсуждался», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по некоторым данным, предложения Украины по сотрудничеству с Таможенным союзом, переданные российской стороне 8 июля по линии МИД, находятся в правительственных структурах России и не поступали для рассмотрения в комиссию Таможенного союза.

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Агро

Азаров за объединение экспортных возможностей Украины, РФ, Беларуси и Казахстана на рынке зерна

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым объединение экспортных возможностей Украины, России, Беларуси и Казахстана на мировом рынке зерна.

Об этом он заявил в ходе IX заседания украинско-российского форума на тему "Вторая волна мирового кризиса. Перспектива украинско-российских отношений", сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Мы могли бы координировать свои позиции и относительно мировых рынков. Особенно такие позиции, как, например, экспорт нашей продукции аграрного комплекса. В этом году экспортный потенциал Украины приблизительно 24 миллиона тонн зерна. В России, насколько мне известно, приблизительно 35 миллионов тонн. Казахстан имеет экспортные возможности приблизительно 15 миллионов тонн. Сложим и получим очень серьезную долю мирового рынка. Поэтому возникает вопрос: как легче выходить на этот рынок - вместе или отдельно?", - поинтересовался премьер-министр.

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АМКУ и производители намерены создать группу для изучения колебания цен на молоко

Антимонопольный комитет Украины и производители молочных продуктов приняли решение о создании при АМКУ рабочей группы для обстоятельного исследования ситуации, связанной с колебанием рыночных цен на молоко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета. Такое решение принято сегодня во время встречи заместителя председателя АМКУ Михаила РУСИНСКОГО с представителями Молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Кроме того, по результатами встречи принято протокольное решение, которое определяет конкретные мероприятия, направленные на устранение недостатков в функционировании этого рынка, которые возникают во время формирования цен на молочную продукцию.

«Убежден, что сотрудничество комитета и представителей бизнеса в рамках деятельности рабочей группы позволит эффективно решать неотложные проблемы развития экономической конкуренции в молочной отрасли, а также оперативно реагировать на изменения в структуре рынка», – подчеркнул М.РУСИНСКИЙ.

Заместитель председателя комитета также отметил, что внимание органов Комитета на рынке молока остается прикованным к предупреждению и прекращению заговоров, злоупотреблений монопольным положением, случаев недобросовестной конкуренции.

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Минагропрод намерен инициировать удешевление минудобрений на внутреннем рынке

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено инициировать удешевление минеральных удобрений на внутреннем рынке.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Кабинета министров, об этом сообщил сегодня во время брифинга в КМУ министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

В сообщении пресс-службы говорится, что стоимость минеральных удобрений на внутреннем рынке Украины за последние пять лет выросла более чем втрое, и теперь значительно превышает стоимость тех же удобрений за рубежом. По словам министра, эту проблему правительственные чиновники будут решать уже в ближайшее время.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что для увеличения валового производства зерновых аграрии должны увеличить показатели внесения питательных веществ, но выполнению этой задачи не способствует динамика цен на минеральные удобрения. «В 2006 году затраты на внесение минеральных удобрений на один гектар посевных площадей составляли 500 грн. В 2011 году, по прогнозу, эти расходы будут составлять 1 600 грн. Другими словами, стоимость минеральных удобрений за последние пять лет выросла более чем втрое», – заявил министр.

При этом, по его словам, стоимость одной тонны минеральных удобрений на внутреннем рынке составляет 401 долл., а стоимость экспортированной тонны тех же удобрений – 300 долл. «Как следствие, из 5,2 млн. тонн минеральных удобрений, которые производятся в Украине, только 1,2 млн. тонн идут на внутреннее потребление, а все другое –

экспортируется», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также добавил, что уже доложил об этой ситуации премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ. «Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабинета министров, после чего будут разработаны предложения по системе удешевления удобрений на внутреннем рынке», – сказал министр.

Сообщается также, что сегодня сельхозпроизводители продолжают закупку минеральных удобрений для внесения их под урожай в следующем году. По состоянию на 5 августа, с учетом переходных остатков, в наличии есть 175 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, что составляет 37% от заявленных.

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ЖКХ

МинЖКХ утвердило методику определения расходов воды

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства утвердило Методику определения индивидуальных технологических нормативов использования воды (ИТНИВ) в процессе производства горячей воды и при предоставлении услуг по централизованной поставке горячей воды.

Об этом говорится в приказе министерства №55 от 7 июля т.г., размещенному на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно документу, методика регламентирует порядок расчета технологических расходов воды на производство и транспортировку горячей воды, расходов и не учтенных расходов воды из системы централизованного горячего водоснабжения при транспортировку и поставке горячей воды, а также расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды работников предприятия, занятых в процессе производства горячей воды, и на содержание территории в надлежащем санитарном состоянии.

Методика предусматривает, что разработанный проект индивидуальных технологических нормативов использования воды согласовывается с территориальными органами Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов. К проекту прилагается пояснительная записка с расчетами и обоснованием принятых в проекте решений.

Для предприятий – субъектов естественных монополий проект утверждается Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг; для предприятий, созданных на базе имущества коммунальной собственности – исполнительным комитетом сельского, поселкового или городского совета; для предприятий, созданных на базе имущества совместной собственности территориальных общин – районной, областной государственной администрацией.

Срок действия индивидуальных технологических нормативов использования воды составляет 3 года с даты их утверждения.

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Транспорт/Связь

Железные дороги Украины в 2012-2016 гг. закупят 509 локомотивов – госпрограмма

Железные дороги Украины ("Укрзализныця") в 2012-2016 годах намерены закупить 509 локомотивов на общую сумму 28,67 млрд. грн.

Это предусмотрено Программой обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг., которая утверждена постановлением Кабинета министров №840 от 1 августа т.г. Документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с программой, в 2012 году планируется приобрести 66 локомотивов на сумму 3 млрд. грн., в 2013 году – 104 локомотива на 5,2 млрд. грн., в 2014 году – 110 локомотивов на 6,1 млрд. грн., в 2015 году – 114 локомотивов на 6,8 млрд. грн. и в 2016 году – 115 локомотивов на 7,4 млрд. грн.

Выполнение программы предусматривается осуществлять за счет собственных и привлеченных средств железных дорог Украины, а также других источников, ориентировочно, в объеме не менее чем 28 млрд. 674,63 млн. грн.

В документе говорится, что абсолютное большинство тягового подвижного состава украинских железных дорог построено согласно техническим требованиям 60-х годов прошлого века и характеризуется увеличенными, постоянно растущими эксплуатационными расходами, и имеет низкую экономичность сравнительно с локомотивами нового поколения.

На данное время отработали установленный заводами-производителями нормативный срок службы 75% электровозов. Темпы старения локомотивного парка железных дорог Украины значительно превышают темпы приобретения новых современных образцов тягового подвижного состава в результате ежегодного недостаточного финансирования для соответствующего обновления.

Отмечается, что в ближайшие три года весь парк грузовых электровозов серии ВЛ8 будет нуждаться в списании по сроку службы, техническому состоянию и критериям безопасности. Потому планируется увеличить объемы приобретения новых локомотивов за счет ежегодного выделения соответствующего финансирования, которое гарантированно может осуществляться в случае принятия Программы обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы.

Напомним, что 20 июля 2011 года «Укрзализныця» подписала два меморандума о сотрудничестве в производстве грузовых электровозов. Первый - с ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Лугансктепловоз» о строительстве для украинских железных дорог 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов. Второй - с АО "Электровозостроитель" (Грузия) на производство 141 магистрального грузового электровоза постоянного тока ВЛ11М/6 и их аналогов 8Э1і на протяжении 2012-2016 годов.

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