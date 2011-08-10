Анонс на 11 августа

* Президент Украины В.Янукович посетит с рабочим визитом г.Сочи по приглашению Президента Российской Федерации Д.Медведева.

* Рабочая поездка Премьер-министра Украины Николая Азарова в Запорожскую область.

* Заседание НКРЭ

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: "Безопасность труда шахтеров. Уроки и выводы из прошлых трагедий". Участники в Киеве: Виктор Турманов, председатель профсоюза работников угольной промышленности Украины, член Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; Михаил Волынец, зам.главы комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, председатель независимого профсоюза горняков Украины; В Москве: Иван Мохначук, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности; Александр Григорьев, руководитель Отдела стратегических исследований Департамента исследований

* Состоится брифинг и.о.председателя ГНС Украины Александра Клименко, представителей крупных предприятий, занимающихся импортом изделий медицинского назначения и представителей аптечного бизнеса, на темы: Результаты мониторинга цен на изделия медицинского назначения до 1.08.11 и после 1.08.11 с целью предотвращения попыток нажиться на гражданах, необоснованно завышая цены; Результаты консультации между ГНС Украины и представителями бизнес кругов о стабилизации цен на изделия медицинского назначения в связи со вступлением в силу с 1.08.11 постановления КМУ №785 „О перечне изделий медицинского назначения, операции со снабжением которых освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

* Пресс-конференция на тему: «Курсовая политика в Украине». Участники: Эрик Найман, управляющий партнер финансовой компании «Капитал Таймс»; Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера в Украине; Алексей Лупоносов, финансовый аналитик.

* Пресс-конференция первого зам.председателя Госкомтелерадио Украины Анатолия Мураховского по случаю проведения VII Киевской международной книжной выставки-ярмарки. В работе также примут участие представители Всемирной ассоциации болгар и Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», писатели, издатели.

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