ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Стоимость золота «перевалила» за $1,8 тыс. за унцию» пишет – цены на золото пробили очередную психологическую отметку, достигнув нового исторического рекорда в $1801 за тройскую унцию…

http://delo.ua/finance/stoimost-zolota-perevalila-za-18-tys-za-unciju-162653/

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Также «Дело» в публикации «Российских атомщиков опасно допускать к строительству энергоблоков на Хмельницкой АЭС» пишет – в Национальном экологическом центре Украины сомневаются в компетенции «Росатома» качественно, надежно и безопасно построить 2 энергоблока Хмельницкой АЭС. Поводом сомнений послужили публикации о нарушениях компанией норм при строительстве ядерных объектов…

http://delo.ua/ukraine/rossijskih-atomschikov-opasno-dopuskat-k-stroitelstvu-energoblok-162637/

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«Дело» в публикации «Что общего между кризисами 2008 и 2011 годов» пишет – на этот раз ситуация иная. Те, кто смотрит на сегодняшние проблемы сквозь призму 2008 года, рискуют оценить их неправильно…

http://delo.ua/world/chto-obschego-mezhdu-krizisami-2008-i-2011-godov-162627/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Металлургам грозит спад», в котором пишет – обвал на мировых фондовых рынках снизил капитализацию украинских металлургических и горно-добывающих компаний. Однако на объемах производства сложившаяся ситуация пока еще не отразилась…

http://finance.eizvestia.com/full/metallurgam-grozit-spad

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Также «Экономические известия» публикуют материал ««Надра» выходит в свет», в котором пишут – сегодня заканчивается срок работы временного администратора в банке «Надра» — уже назначены глава правления и наблюдательный совет финучреждения. За следующие полгода в банке рассчитывают вернуть былое доверие вкладчиков, но эксперты уверены, что очистка репутации займет годы…

http://finance.eizvestia.com/full/nadra-vyhodit-v-svet

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«Экономические известия» в материале «Сыр набирает цену» пишут – стоимость сыра опять растет. Эксперты надеются, что производители учтут негативные последствия прошлого года - снижение спроса на продукт - и не допустят подобной ситуации в этом году…

http://markets.eizvestia.com/full/syr-nabiraet-cenu

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Газета «Сегодня» в публикации «Судьба Тимошенко может решиться в пятницу» пишет – в БЮТ полагают, если Апелляционный суд изменит меру пресечения — значит, международное давление подействовало. Тогда дело отправят на дорасследование, а потом Юлю могут и оправдать. Если нет — тогда уже на этой неделе Киреев закончит слушать свидетелей. Их осталось всего 12. И через 1,5-2 недели мы будем иметь обвинительный приговор - лет 8…

http://www.segodnya.ua/news/14276842.html

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Также «Сегодня» в публикации «Цена арбуза с поля до прилавка вырастает в три раза» пишет – скоро арбузы должны подешеветь на 30—50 коп./кг, но некоторые уже продают за гривню…

http://www.segodnya.ua/news/14276754.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рейтинговые агентства: обвал рынка "заказали"?» пишет – последние события на мировых рынках активизировали атаку на ведущие рейтинговые агентства. Их заявления, по мнению возмущенной стороны, делаются в интересах крупных инвесторов и зачастую не соответствуют действительности...

http://economics.unian.net/rus/detail/98342

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство сыграло на опережение с антикризисными мерами» пишет – выполнен наказ Владимира Путина обеспечить ликвидность рынков. Хотя дефицита денег еще нет, Минфин РФ готов разместить на депозитах в банках 160 млрд руб. из бюджета…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1337996/dengi_podany

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Также «Ведомости» в публикации «Расходы «Олимпстроя» на Сочи-2014 вырастут в два раза» пишут – Минрегион РФ предлагает правительству увеличить взнос в «Олимпстрой» более чем в два раза - до 304 млрд руб. Дополнительные расходы уже заложены в бюджете, но объяснить, почему олимпийская смета так резко выросла, ни в министерствах, ни в госкорпорации не смогли…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1337995/neprozrachnaya_olimpiada

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Издание «Известия» в публикации «Российские капиталы укрылись в Швейцарии и Монако» пишет – швейцарский франк при участии россиян укрепился на 30%. Центробанк альпийской республики призывает вспомнить о совести и перестать использовать ее валюту в качестве резервной…

http://www.izvestia.ru/news/497044

(УНИАН)