Янукович и Медведев обсуждают участие Украины в ТС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в ходе его встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ удастся найти компромисс по вопросу цены на российский газ для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью украинским журналистам перед встречей с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, которая пройдет сегодня в Сочи.

«Мы в обязательном порядке будем обсуждать этот вопрос. Я считаю, в наших интересах Украины и Российской Федерации найти решение компромиссное и мы будем к этому стремиться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов о возможности обжалования цены на российский газ для Украины и расторжении контракта о поставках газа между «Нафтогазом Украины» и РАО «Газпром» в связи с судебным разбирательством в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ в ходе визита в Сочи ознакомился с ходом стройки олимпийских объектов в Сочи, и в настоящее время отправился в резиденцию Президента РФ «Бочаров Ручей», где пройдет его встреча с Д.МЕДВЕДЕВЫМ.

Перед началом двусторонней встречи Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина готова искать и находить компромиссные решения в рамках сотрудничества с Россией.

«Мы позитивно относимся к той огромной работе, которую вы проводите в интеграционных процессах, и мы готовы посмотреть и определить формат участия Украины. Я думаю, что мы сегодня обо всем этом поговорим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина готова искать и находить компромиссные решения в рамках сотрудничества с Россией. «Думаю, сегодня мы с вами зря не потеряем время», - отметил Президент Украины.

В свою очередь Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ в начале встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ отметил, что повестка дня двухсторонней встречи очень насыщенная. В частности, по словам Президента России, во время двухсторонней встречи будут обсуждаться вопросы межгосударственного торгового оборота, миграционных процессов, а также решение вопроса о государственной границе, вопросы регионального сотрудничества.

Также Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что будет рассмотрен и газовый вопрос.

"Проблем хватает, и я предлагаю сконцентрироваться на них, поговорим, конечно, и о развитии интеграционных процессов, которые идут с участием РФ, и о возможном присоединении к этому процессу Украины, если Украина посчитает это для себя целесообразным. Поговорим, конечно, и о газовом сотрудничестве, которое традиционно является сложным (вопросом), но, тем не менее, от которого никуда не уйти", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ.