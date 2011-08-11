Заседание украинско-российской комиссии состоится в сентябре-октябре – Янукович

Заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии состоится в сентябре-октябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Сочи Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перед своей встречей с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы, конечно, затронем с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ широкий спектр вопросов, который у нас есть в двухсторонних отношениях. Прежде всего, это подготовка к проведению нашей межгосударственной комиссии, которая состоится в ближайшее время в сентябре, возможно, в октябре. У нас есть о чем поговорить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, спектр украинско-российских вопросов, которые будут обсуждаться, касается не только межгосударственных отношений, но и межотраслевых, межрегионального сотрудничества и др.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, ожидается, что в торгово-экономических отношениях Украина и Россия к концу текущего года выйдут на межгосударственный товарооборот в размере около 50 млрд. долларов.

«И мы, как минимум, должны подумать, как эту динамику сохранить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.