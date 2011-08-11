Янукович подчеркивает, что не будет вмешиваться в работу украинских судов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что не будет вмешиваться в деятельность каких-либо украинских судов.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ написал в письме-ответе Президенту Чешской Республики Вацлаву КЛАУСУ.

«Судебная система Украины является независимой и непредвзятой в своей деятельности, руководствуется исключительно Конституцией и законами Украины. Я не могу, и не буду вмешиваться в работу украинских судов. Если я это сделаю, проблемы будут более значимыми. Политическое и любое другое вмешательство в деятельность суда считаю недопустимым», - говорится в письме главы Украинского государства.

Как отмечает пресс-служба, ранее Президент Чешской Республики направил письмо, в котором подчеркнул, что у него нет причин не доверять украинской юстиции и подвергать сомнению независимость суда. Вместе с тем В.КЛАУС хотел убедиться, что в случае экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО речь не идет о политическом процессе, и что в его ходе не будут решаться личные и политические разногласия.

В свою очередь, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заверил, что ни один из нынешних судебных процессов в Украине не является политически мотивированным: «Ни один из нынешних судебных процессов с участием бывших государственных служащих не является и не может быть политически мотивированным. Как гарант Конституции Украины я отвечаю за это лично. И я убежден: для каждого гражданина Украины сегодня важно то, что все граждане равны перед законом, а суд, как независимая ветвь власти, может вынести справедливый приговор».

Глава Украинского государства сообщил, что в Украине начаты системные реформы во всех сферах, в том числе и в системе уголовной юстиции.

«Бесспорно, система уголовной юстиции, оставшаяся в стране с советских времен, нуждается в реформировании. Именно поэтому мы начали ее реформу, реформу судоустройства Украины для создания современной прозрачной системы верховенства права. Я надеюсь, что страны и организации, которые выразили обеспокоенность, помогут нам реализовать необходимые реформы», - говорится в письме.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что Украина избрала необратимый путь на утверждение европейских принципов. «Хочу заверить Вас, что моя деятельность как Президента Украины и деятельность исполнительной власти нашего государства направлены на утверждение в Украине норм и принципов, которыми руководствуется европейское сообщество: верховенство права, защита прав и свобод человека, развитие демократии», – отмечает Президент Украины.