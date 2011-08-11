Главное на 11 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Украина готова искать и находить компромиссные решения в рамках сотрудничества с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Сочи перед началом двусторонней встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы позитивно относимся к той огромной работе, которую вы проводите в интеграционных процессах, и мы готовы посмотреть и определить формат участия Украины. Я думаю, что мы сегодня обо всем этом поговорим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина готова искать и находить компромиссные решения в рамках сотрудничества с Россией. «Думаю, сегодня мы с вами зря не потеряем время», - отметил Президент Украины.

В свою очередь Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ в начале встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ отметил, что повестка дня двухсторонней встречи очень насыщенная. В частности, по словам Президента России, во время двухсторонней встречи будут обсуждаться вопросы межгосударственного торгового оборота, миграционных процессов, а также решение вопроса о государственной границе, вопросы регионального сотрудничества.

Также Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что будет рассмотрен и газовый вопрос.

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Заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии состоится в сентябре-октябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Сочи Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перед своей встречей с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы, конечно, затронем с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ широкий спектр вопросов, который у нас есть в двухсторонних отношениях. Прежде всего, это подготовка к проведению нашей межгосударственной комиссии, которая состоится в ближайшее время в сентябре, возможно, в октябре. У нас есть о чем поговорить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, спектр украинско-российских вопросов, которые будут обсуждаться, касается не только межгосударственных отношений, но и межотраслевых, межрегионального сотрудничества и др.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, ожидается, что в торгово-экономических отношениях Украина и Россия к концу текущего года выйдут на межгосударственный товарооборот в размере около 50 млрд. долларов.

«И мы, как минимум, должны подумать, как эту динамику сохранить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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Украина внимательно будет изучать опыт России по подготовке к проведению зимней Олимпиады-2014 в Сочи, в первую очередь касающийся развития соответствующей спортивной инфраструктуры.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после ознакомления с ходом строительства Большой ледовой арены и других сооружений Олимпийского парка в Сочи.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, изучение опыта россиян является важным, в частности, в контексте украинского национального проекта «Олимпийская надежда 2022», к реализации которого стремится Украина. «Иметь такие сооружения в Украине – наша цель», – подчеркнул он.

Глава Украинского государства выразил убеждение, что Олимпиада-2014 в Сочи станет ярким событием, а инфраструктура, построенная к ее проведению, будет служить будущим поколениям не только россиян, но и мировому спортивному сообществу.

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Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО стал первым высокопоставленным должностным лицом, признавшим, "что процесс против Юлии ТИМОШЕНКО осложняет переговорный процесс" Украины с ЕС о зоне свободной торговли.

Об этом, как пишет "Немецкая волна", он заявил изданию немецких деловых кругов Handelsblatt во время визита в Берлин в среду, 10 августа. Правда, из сообщения на сайте газеты в Интернете не понятно, имел ли С.ТИГИПКО в виду суд над Ю.ТИМОШЕНКО или решение суда арестовать ее, отмечает DW.

В Берлине C.ТИГИПКО провел встречу в Министерстве иностранных дел Германии. По словам пресс-секретаря немецкого МИД, чиновник высокого ранга разъяснил C.ТИГИПКО критическую позицию Германии по поводу ареста экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, передает информагентство DPA. Чиновник снова отметил, что суд должен быть справедливым и с соблюдением норм правового государства. В день ареста Ю.ТИМОШЕНКО МИД Германии распространило заявление статс-министра Вернера ХОЕРА о том, что решение о взятии под стражу экс-премьера Украины вызывает подозрения в «политически мотивированном правосудии».

Как пишет DPA, С.ТИГИПКО в Берлине заверил, что Украина отдает предпочтение сближению с ЕС, а не Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Беларусью. «Мы делаем выбор в пользу Европы из-за ее лучших экономических и демократических стандартов», - сказал украинский вице-премьер немецкому Handelsblatt. С.ТИГИПКО призвал "Европу понять, что правительство Украины очень серьезно стремится к приближению к ЕС", пишет газета.

В то же время, в Администрации Президента Украины считают, что арест Ю.ТИМОШЕНКО «не повлияет на динамику продвижения переговоров» с ЕС. Об этом заявила накануне визита С.ТИГИПКО в Берлин первый заместитель главы АП Ирина АКИМОВА в Киеве.

Украина и Европейский Союз ведут переговоры о подписании Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Украинская сторона рассчитывает на скорое завершение переговоров. "Мы надеемся, что еще до конца года сможем парафировать" соглашение, цитирует С.ТИГИПКО Handelsblatt. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель 20 октября.

Приватизация

Стратегические предприятия оборонной отрасли в ближайшие два года приватизироваться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе посещения госпредприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс».

«Стратегические предприятия – там, где мы должны иметь стратегическое преимущество, там будем смотреть очень внимательно. Вряд ли мы пойдет в ближайший год–два на приватизацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он отметил, что, в принципе, предприятия оборонной сферы могут быть приватизированы, однако к приватизации надо относиться с особым вниманием.

«Пугаться этого не надо. Важно не повторить те ошибки, которые были сделаны при приватизации в прошедшие годы», - подчеркнул он. Премьер отметил, что «в целом приватизация с учетом прихода инвестиций в эту отрасль – дело нужное», опыт других стран подтверждает разумность приватизации оборонных предприятий.

«Давайте посмотрим, как работает оборонка, например, во Франции и в других странах Европейского Союза», - сказал Н.АЗАРОВ.

Налоги

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) провела совещание с участниками аптечного рынка, итогом которого стало решение о снижении цен на социально важные медицинские товары на 10%, по сравнению с теми, которые действовали на 1 августа 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

Он напомнил, что с 1 августа вступило в действие постановление Кабинета Министров №785, которое предусматривает налогообложение НДС ряда товаров медицинского назначения. «Это спровоцировало неадекватный рост цен и дестабилизировало в целом ситуацию на рынке социально значимых товаров – подгузников, контрацептивов и т.д.» - говорит он.

«В ходе диалога (с участниками аптечного рынка – УНИАН) мы договорились не только о стабилизации цен на медицинские товары, а и о снижении цен как минимум на 10% от уровня на 1 августа т.г. О снижении цен заявили представители почти всех областей Украины», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Также он сообщил, что на сегодня ГНСУ до октября намерена мониторить цены на данные товары. Во время мониторинга уже были выявлены случаи завышения цен некоторыми учреждениями. «Это использование в схемах поставок фиктивных предприятий. Именно у них остается основная доля прибыли и происходит скачок цен…» - говорит А.КЛИМЕНКО. По его словам, ликвидация таких схем даст возможность снизить цены на медицинские товары даже по сравнению с теми, которые действовали на 1 августа.

Кроме того, заместитель председателя ГНСУ сообщил, что на сегодня потребители могут приобретать товары медицинского назначения уже по сниженным ценам. «Сегодня сеть аптек, сеть которых насчитывает от 100 до 400 аптек, с ними со всеми есть сегодня понимание. И население сегодня может купить социально значимые товары по тем ценам, которые были до 1 числа, а в ряде, и это сегодня будет дальше распространяться, по всей территории будет идти… снижение до 10%. Там, где будет продолжаться спекулятивное ценообразование, налоговая служба будет реагировать самым жестким образом в рамках действующего законодательства», - сказал А.КЛИМЕНКО.

По данным ГНСУ, на сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. субъектов хозяйственности и 23 тыс. аптечных торговых объектов, которые работают в аптечном бизнесе. За 7 месяцев 2011 года они оплатили в сводный бюджет 138 млн. грн. налогов.

Справка УНИАН. С 1 августа 2011 года вступило в силу постановление Кабинета Министров №785 от 9 июня 2011 года «О перечне изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость».

Финансы

В Украине денежная масса в июле 2011 года увеличилась на 0,7% (с начала года - на 9,9%) - до 657,3 млрд. грн., монетарная база - на 3,4% (с начала года - на 4,5%) - до 235,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в июле сократился на 0,5%, с начала года увеличился на 10,9%, - до 459,2 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц сократились на 3,8% (с начала года выросли на 10,5%) - до 157 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 1,4% (с начала года - на 11,2%) - до 302,2 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в июле вырос на 0,6% (с начала года - на 6,3%) - до 769,6 млрд. грн. В т.ч. объем остатков по кредитам юридическим лицам вырос на 0,8% (с начала года - на 9,0%) - до 566,3 млрд. грн., по кредитам физическим лицам – на 0,2% (с начала года уменьшился на 0,5%) и составил 203,3 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в июле увеличился на 3,4% (с начала года - на 6%) - до 194 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в июле уменьшился на 2,5% (с начала года - на 10,8%) - до 14,9 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 13,6 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 10,5 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в июле вырос на 4,9% (с начала года увеличился почти в 3 раза) - до 8,2 млрд. грн.

В июле объем мобилизационных операций Нацбанка составил 15,7 млрд. грн., с начала года – 143,3 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в июле составил 0,4 млрд. грн. (с начала года – 2,2 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 10 августа 2011 года увеличился на 8,5% и на начало дня 11 августа 2011 года составил 13,157 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 11,8%, или на 1,756 млрд. грн.

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Национальный банк Украины 10 августа т.г. предоставил банкам рефинансирование на 510 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ предоставил одному банку овернайт на 100 млн. грн. под 9,25%, двум банкам кредиты на 410 млн. долл. на 29 дней под средневзвешенную ставку 10,18%.

Мобилизационные операции в среду Нацбанк на проводил.

Объем межбанковского рынка составил 3,879 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,5%, в т.ч. по кредитам овернайт – 10,2%.

Как сообщал УНИАН, объем мобилизационных операций, проведенных Нацбанком за январь-июль 2011 года, составил 143,3 млрд. грн., объем рефинансирования – 2,2 млрд. грн.

ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» по результатам проведения процедуры закупки у одного участника заключил договор с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» («Укрэксимбанк») на предоставление кредитной линии на общую сумму 625 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлечен на период 2011-2012 гг.

Стоимость услуг банка в рамках договора составит 120,675 млн. грн.

Дата заключения кредитного договора – 4 августа.

Как сообщал УНИАН, в конце июля НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что планирует привлечь у «Укрэксимбанка» кредит в размере 625 млн. грн. для финансирования закупки природного газа для закачки в подземные хранилища.

Напомним, по состоянию на 18 июля «Нафтогаз Украины» накопил в подземных хранилищах 16,9 млрд. куб. м природного газа. С начала периода закачки (15 апреля т.г.) компания закачала в ПХГ около 7 млрд. куб. м природного газа.

Справка УНИАН. Цена на газ, закупаемый НАК «Нафтогаз Украины» у ОАО «Газпром» (РФ), устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 296 долл. за тыс. куб. м, в третьем – 354 долл. за тыс. куб. м.

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Судьба горняка шахты «Суходольская-Восточная» Игоря СМЕТАНИНА, рассказавшего после взрыва правду о уровне техники безопасности на предприятии, находится под личным контролем премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заяивл сегодня в Запорожье.

По словам Н.АЗАРОВА, накануне губернатор Луганской области лично заверил его в том, что шахтер трудоустроен.

Кроме того, премьер подчеркнул, что если к нему поступит информация, что это не так, и что действительно, как заявляют профсоюзы, И.СМЕТАНИНУ угрожают, то и губернатор, и директор шахты будут за это отвечать.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» (Луганская область) произошла авария, унесшая жизни 28 горняков.

И.СМЕТАНИН был уволен после того, как в Интернет попало видео, где он рассказывает о тяжелых условиях труда на шахте, о том, что настоящая причина аварии – «потогонная система труда» на шахте.

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Недавние аварии на шахтах «Суходольская-Восточная» и им. Бажанова не повлекут дефицита углей для коксохимических заводов (КХЗ). Как передает корреспондент УНИАН, об этом 10 августа в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Укркокс» Анатолий СТАРОВОЙТ.

«Коксохимические заводы сегодня обеспечены достаточным запасом углей. До того времени, когда начнется рост производства чугуна, шахта «Суходольская-Восточная» уже возобновит работу. Что касается шахты им. Бажанова, то проще построить новую шахту, чем ее восстановить. Вместе с тем простой шахты им. Бажанова существенно не повлияет на поставки углей для коксования», - сказал А. СТАРОВОЙТ.

За 7 месяцев 2011 г. поставки украинских углей на КХЗ выросли относительно 7 месяцев прошлого года на 1% - до 10,8 млн. тонн. Объем импорта углей вырос на 3% - до 5,4 млн. тонн.

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Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрцит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область).

Соответствующие объявления опубликованы в газетах «Урядовый курьер» и «Голос Украины» за 11 августа.

Согласно сообщению, активы предприятий предлагается передать в концессию на 49 лет.

Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 60 дней с момента публикации объявления. Результаты конкурса будут оглашены в течение 45 дней с момента проведения конкурса.

Согласно сообщению, стоимость ЦИК «Ровенькиантрацит» по итогам независимой оценки составила 2 млрд. 447 млн. 376,341 тыс. грн, в т.ч. стоимость основных фондов - 2 млрд. 160 млн. 376,341 тыс. грн. Кредиторская задолженность объединения на начало мая составляла 2 млрд. 921,563 млн. грн.

Стоимость ЦИК «Свердловантрацита» по итогам независимой оценки составила 1 млрд. 739 млн. 536,327 тыс. грн., в т.ч. основных фондов – 1 млрд. 652 млн. 332,962 тыс. грн. Кредиторская задолженность объединения на начало мая составляла 1 млрд. 220,480 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабмин разрешил передачу в концессию целостного имущественного комплекса ГП «Ровенькиантрацит». Соответствующий конкурс планирует провести Фонд государственного имущества.

Напомним, свой интерес к участию в концессионном конкурсе относительно «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» неоднократно высказывал крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, который является энергетическим направлением группы СКМ Рината Ахметова.

Справка УНИАН. «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано в 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Вахрушева, им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская». В июле 2010 года «Ровенькиантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие 294 млн. грн.

В 2010 году «Ровенькиантрацит» увеличил добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или на 1,084 млн. тонн, - до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.

В июле 2010 года «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие около 200 млн. грн.

В 2010 году «Свердловантрацит» увеличил добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или на 558 тыс. тонн, - до 6,034 млн. тонн.

ГМК

Генеральный директор объединения металлургических предприятий Василий ХАРАХУЛАХ отмечает стагнацию внутреннего рынка металлопродукции в 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 10 августа в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

«Фактически за 6 месяцев 2011 г. на внутреннем рынке потреблено около 3,5 млн. тонн отечественной металлопродукции, что является крайне низким показателем. По прогнозу, за текущий год внутренний рынок составит 7 млн. тонн. Это даже меньше, чем в прошлом году», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

По его словам, официальная статистика не отображает реальные объемы потребления украинской металлопродукции на внутреннем рынке.

«По статистическим данным, за январь-июнь на внутреннем рынке реализовано порядка 6 млн. тонн металлопродукции, экспортировано — около 9 млн. тонн. При этом, по данным Таможенной службы, экспорт составил на 3 млн. тонн больше, чем это указано в статистических данных. По статистическому учету, все, что продано внутри Украины, считается как внутреннее потребление. В то же время украинские потребители зачастую покупают продукцию для ее дальнейшей реализации на экспорт», - сказал гендиректор «Металлургпрома».

Транспорт. Автодор

Первая очередь моста через Днепр в городе Запорожье будет сдана в начале 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после ознакомления с ходом строительства объекта.

«Мы существенно сейчас ускорим строительство. И, вполне возможно, что в первом квартале 2013 года первую очередь сдадим. Это в целом посильно». – сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи правобережного Запорожья (где сейчас проживает более 300 тысяч запорожцев) с левобережной частью (местом расположения большинства промпредприятий и запорожских производственных комплексов) был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 г. Согласно проекту, возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а так же строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет. Однако де-факто строительство не завершено до сих пор (на одном из рукавов Днепра опоры частично возведены, на втором – не возведены вообще).

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году.

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В Луганской области с 13 августа подорожает проезд на межгородских и пригородных маршрутах.

Об этом УНИАН сообщили в управлении транспорта и связи Луганской областной государственной администрации.

Подорожание проезда произойдет по распоряжению главы областной государственной администрации №919 от 26 июля 2011 года.

«В документе говорится о том, что стоимость одного километра составит 23 копейки, тогда как до подписания распоряжения эта цифра составляла 19 копеек. Поскольку повышается стоимость километража, это, конечно же, отразится на стоимости проезда для пассажиров», - отметили в управлении.

По словам главного специалиста отдела автомобильного транспорта, горэлектротранспорта и финансового обеспечения управления транспорта и связи ЛОГА Людмилы ЗОЛОТАРЕВСКОЙ, на сколько процентов подорожает проезд - пока неизвестно.

«В настоящее время перевозчики проводят пересчет тарифа на свой маршрут. Поскольку километраж у каждого маршрута разный, то стоимость проезда на том или ином маршруте будет зависеть от этого показателя», - сказала она.

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По результатам мониторинга пассажирских перевозок Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) будет введено новое расписание движения рельсового автобуса № 806 сообщением Гречаны — Шепетовка.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с 15 августа текущего года поезд будет отправляться почти на полчаса раньше. Отправление рельсового автобуса из Гречан будет осуществляться в 22 час. 14 мин., прибытие в Шепетовку в 0 час. 57 мин.

Как сообщал УНИАН, 24 июня «Укрзализныця» запустила рельсовый автобус на участке Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

АПК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ принял участие в открытии завода по очищению элитных и репродуктивных семян зерновых и масленичных культур ООО «Укрнасинняпром» в Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство завода было завершено в июле текущего года.

Справка УНИАН. ООО «Укрнасинняпром» - завод по доработке элитных и репродуктивных семян зерновых и масличных культур с использованием инновационного энергосберегающего оборудования производства компании «Симбриа» (Cimbria, Дания).

Предприятие создано 2 марта 2009 года.

Строительство завода началось в июне 2010 года и было завершено в июле 2011 года.

Стоимость проекта 5 млн. евро. Окупаемость – 5 лет.

Мощность завода - 25 тыс. тонн семян в год.

Предприятие будет обеспечивать сельхозтоваропроизводителей юга Украины семенами зерновых и технических культур на уровне мировых стандартов.

Предприятие входит в структуру агрохолдинга ООО «Торговый дом «Украгрпром».

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Курятина крупных, вертикально интегрированных предприятий соответствует нормам качества.

Такие результаты проверки качества куриного мяса УНИАН сообщили в Столичном Институте потребительских экспертиз.

«Результаты показали четкую тенденцию - крупные, современные, вертикально интегрированные производства выпускают качественную продукцию и обладают при этом инструментами контроля ее качества в супермаркетах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что были исследованы пять образцов продуктов из курятины (целая тушка, окорочка, филе), из которых четыре приобретено в больших супермаркетах, и один образец - на рынке. В экспертизе приняла участие продукция ТМ «Наша Ряба», ТМ «Гаврилівські курчата», ТМ «Агрофирма «Вільхівська», ТМ «Курка Чеботурка» и птицефабрики «Волочиська», общая доля которых на украинском рынке составляет около 75% рынка.

Исследование проводилось в сертифицированной лаборатории исследований химико-биологических и радиологических факторов УкрНИИ "Ресурс" Государственного агентства резерва Украины.

Сообщается, что в результате анализов один образец - ТМ «Наша Ряба» («Мироновский хлебопродукт») в лаборатории признали полностью качественным и пригодным к употреблению без опасений. Во всех остальных образцах, проходивших экспертизу, были обнаружены отклонения от нормы по микробиологии (в частности, по антибиотикам и наличию кишечной палочки), что является несоответствием нормативам ГОСТа, которые нормируют допуски для подобной продукции. В частности, кишечная палочка была обнаружена в курятине ТМ «Гаврилівські курчата» и ТМ «Курка Чеботурка». При этом отмечается, что содержание кишечной палочки в ГОСТе не нормируется, поскольку предполагается, что продукт перед употреблением пройдёт определенную термообработку (варку, жарку, тушение). Кроме того, количество мезофильных аэробных микроорганизмов превысило норму у всех участников теста, кроме ТМ «Наша Ряба». «Эти микробы могут быть отнесены к санитарно-гигиеническим индикаторам в меньшей мере, чем другие санитарно-показательные микроорганизмы. Однако продукты, в которых обнаружено большое количество таких бактерий, даже непатогенных и не изменяющих органолептические показатели, нельзя считать безопасными для здоровья. Значительное количество жизнеспособных клеток в пищевых продуктах свидетельствует либо о недостаточной термической обработке сырья, либо о не вполне тщательной мойке и дезинфекции оборудования, либо о неудовлетворительных условиях хранения, при которых развиваются определенные группы микроорганизмов», - пояснили в сообщении. Кроме того, антибиотики были обнаружены в одном образце - ТМ «Курка Чеботурка», и в довольно большой концентрации – 1,39 ед./мл, при нормативе не более 0,01 ед./мл.

По физико-химическим показателям - кислотному и перекисному числу, ни у одного участника теста не оказалось наивысшей оценки – ТМ «Гаврилівські курчата», ТМ «Вільхівська», ТМ «Курка Чеботурка» и «Волочиська» подпали под категорию «сомнительная свежесть», но при этом не вышли за рамки ГОСТа. Курятина «Нашей Рябы» оказалась свежее конкурентов, но максимальный балл также не получила. При этом отмечается, что эти показатели зависят не только от производителей, но и от условий хранения продукции в магазинах.

«Несмотря на нарушения, обнаруженные в четырёх образцах, есть их всё-таки можно без особого риска, но при одном условии. Эти продукты перед приготовлением пищи нужно очень тщательно промывать, а потом также тщательно подвергать тепловой обработке», - говорится в сообщении.

Судебные разбирательства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что не будет вмешиваться в деятельность каких-либо украинских судов.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ написал в письме-ответе Президенту Чешской Республики Вацлаву КЛАУСУ.

«Судебная система Украины является независимой и непредвзятой в своей деятельности, руководствуется исключительно Конституцией и законами Украины. Я не могу, и не буду вмешиваться в работу украинских судов. Если я это сделаю, проблемы будут более значимыми. Политическое и любое другое вмешательство в деятельность суда считаю недопустимым», - говорится в письме главы Украинского государства.

Как отмечает пресс-служба, ранее Президент Чешской Республики направил письмо, в котором подчеркнул, что у него нет причин не доверять украинской юстиции и подвергать сомнению независимость суда. Вместе с тем В.КЛАУС хотел убедиться, что в случае экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО речь не идет о политическом процессе, и что в его ходе не будут решаться личные и политические разногласия.

В свою очередь, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заверил, что ни один из нынешних судебных процессов в Украине не является политически мотивированным: «Ни один из нынешних судебных процессов с участием бывших государственных служащих не является и не может быть политически мотивированным. Как гарант Конституции Украины я отвечаю за это лично. И я убежден: для каждого гражданина Украины сегодня важно то, что все граждане равны перед законом, а суд, как независимая ветвь власти, может вынести справедливый приговор».

Глава Украинского государства сообщил, что в Украине начаты системные реформы во всех сферах, в том числе и в системе уголовной юстиции.

«Бесспорно, система уголовной юстиции, оставшаяся в стране с советских времен, нуждается в реформировании. Именно поэтому мы начали ее реформу, реформу судоустройства Украины для создания современной прозрачной системы верховенства права. Я надеюсь, что страны и организации, которые выразили обеспокоенность, помогут нам реализовать необходимые реформы», - говорится в письме.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что Украина избрала необратимый путь на утверждение европейских принципов. «Хочу заверить Вас, что моя деятельность как Президента Украины и деятельность исполнительной власти нашего государства направлены на утверждение в Украине норм и принципов, которыми руководствуется европейское сообщество: верховенство права, защита прав и свобод человека, развитие демократии», – отмечает Президент Украины.

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Бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ обвиняет бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО в срыве подписания газовых соглашений с Россией на выгодных для Украины условиях в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время своего допроса на судебном заседании по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.

«Когда ДУБИНА вернулся (из Москвы), он сообщил, что это было не его решение, а решение Президента Украины, который в телефонном режиме перед самым подписанием контрактов позвонил по телефону и стал требовать, чтобы делегация покинула переговоры», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Бывший первый вице-премьер также сообщил, что тогда очень жестко отреагировал на это сообщение руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, предупредив его о невозможности выполнения указаний В.ЮЩЕНКО без их обсуждения на заседании правительства. «Президент по Конституции не имел права давать такие указания. Это полномочия исполнительной власти – правительства», - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что инициировал отставку О.ДУБИНЫ с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» на следующий день после его возвращения из Москвы по указанию В.ЮЩЕНКО. «Я считал, что за такой шаг нужно освободить от должности руководителя НАК «Нафтогаз», но Юлия Владимировна не приняла мое предложение, мотивировав тем, что мы входим в очень сложный период противостояния между «Газпромом» и «Нафтогазом», и нельзя срочно менять позицию», - объяснил бывший правительственный чиновник.

По его словам, в это время все оппоненты «ждали капитуляции правительства» из-за невозможности урегулирования газовых отношений с Россией. На «правительство давили только в одном: что без «РосУкрЭнерго» правительство не способно урегулировать кризис», - сказал он.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО в своих вопросах к А.ТУРЧИНОВУ стала выяснять учредителей «РосУкрЭнерго» и факты о подтверждении прямых связей этих учредителей с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО. Однако представители государственного обвинения каждый раз отвергали эти вопросы, а судья Родион КИРЕЕВ требовал переформулировать вопрос. «Фанам «РосУкрЭнерго» объясняю: господину ДУБИНЕ (30-31 декабря 2009 года – УНИАН) оставалось лишь подписать согласованные контракты, и кризиса бы не было. Из показаний ДУБИНЫ и ТУРЧИНОВА следует, что ЮЩЕНКО отозвал делегацию, защищая монополиста «РосУкрЭнерго», который был посредником в поставках газа в Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, А.ТУРЧИНОВ отметил, что тогдашний Президент В.ЮЩЕНКО в условиях газового кризиса «где-то отдыхал в Карпатах, не высказывал никаких предложений, только требовал от правительства срочно возобновить транзит газа в Европу».

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Коллегия судей Печерского районного суда Киева под председательством Сергея ВОВКА предоставила возможность адвокатам экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО подготовиться к допросу в зале судебных заседаний потерпевших по делу, отложив судебное заседание на 9.15 18 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра, которые просили предоставить им время для подготовки к допросу потерпевших, поскольку сегодня планировалось начать допрос свидетелей, но из-за изменения процедуры исследования доказательств по делу было принято решение о допросе потерпевших.

В своем выступлении сторона обвинения возражала против удовлетворения этого ходатайства, мотивируя это тем, что суд фактически защитникам и экс-министру в свое время предоставлял возможность подготовиться, в связи с чем объявлялся получасовой перерыв.

Кроме того, прокуроры настаивали на том, что защитники изучали материалы дела, следовательно, они подготовлены и владеют необходимым объемом информации.

В то же время, сторона обвинения заявила в суде, что защита, обращаясь с просьбой о переносе даты судебного заседания, фактически злоупотребляет правами с целью затянуть судебное рассмотрение дела.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО, комментируя эти слова прокуроров, сказал: «Я не могу сейчас квалифицированно задавать вопросы потерпевшим. Насколько помню, потерпевший ДАВЫДЕНКО (он проходит по эпизоду с незаконным проведением оперативно-розыскного дела – УНИАН) давал показания на том. Если прокуроры помнят материалы все дела, я их с этим поздравляю. Но быть против предоставления времени для подготовки – это обычное прокурорское мошенничество, чтобы защита не имела возможности защищать».

Следующее судебное заседание состоится в здании Печерского райсуда Киева по адресу: улица Гайцана, 4.

Погода

12-14 августа в южных, восточных, центральных областях Украины (кроме Винницкой и Черкасской), а также в Крыму будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском Гидрометцентре со ссылкой на начальника УкрГМЦ МЧС Николая КУЛЬБИДУ.

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12 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В Одесской области и в Крыму, днем и во Львовской, Волынской и Ривненской областях местами пройдут кратковременные дожди, гроза. На остальной территории – без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный и северо-восточный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 22-27°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киеве и области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

11 августа температура воды в Черном море 20-25°, Азовском море 25-26°, в Днепре возле Киева 21°.

(УНИАН)