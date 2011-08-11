Медведєв: России и Украине необходимо окончательно решить вопрос о границе

России и Украине необходимо окончательно решить вопрос о границе между двумя странами.

Каке сообщает РБК, такое заявление сделал сегодня в Сочи Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе беседы с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Нам нужно думать и об окончательном разрешении вопроса по государственной границе. У нас много тем для разговора. Поэтому я считаю, что разговор должен быть откровенный, прямой, дружеский, как он у нас всегда и получался", - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.