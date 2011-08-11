ФПУ обеспокоена переговорным процессом относительно проекта Трудового кодекса

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) послала письмо на имя вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, в котором выражает обеспокоенность относительно проведения Минсоцполитики одностороннего, без привлечения профсоюзов и общественности, длительного переговорного процесса вокруг проекта Трудового кодекса (законопроект №1108).

Об этом УНИАН сообщили в ФПУ.

Переговоры министерством ведутся с представителями внешних учреждений (таких как Всемирный банк, Американская торговая палата в Украине). Что же касается «внутренних» представителей, то совещания проходят только с бизнес структурами, отмечают в ФПУ.

В письме ФПУ напоминается, что начиная с 2001 года, при поддержке Международной организации труда путем реализации проекта технического сотрудничества "Украина: содействие реализации основных принципов и прав в мире труда", правительство начало роботу по подготовке реформирования трудового законодательства. С начала процесса привлекались специалисты, представители профсоюзов, работодатели, ученые ведущих научных центров Украины, международные эксперты по трудовому праву.

ФПУ настаивает на том, чтобы безотлагательно вернуться к обсуждению проекта Трудового кодекса на принципах равноправия всех сторон, открытости и гласности, конструктивности и взаимодействия, обязательности рассмотрения предложений всех сторон, приоритета согласовательных процедур, обязательности соблюдения достигнутых договоренностей и т.д.