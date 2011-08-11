Анонс на 12 августа

* Пресс-конференция на тему: «Почему украинские трудовые мигранты не хотят возвращаться домой?». Участники: Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова; Элла Либанова, академик-секретарь отделения экономики НАНУ, директор Института демографии и социальных исследований.

* Пресс-конференция на тему: "Паника на рынках: когда ждать вторую волну кризиса". Участники: Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX Club в Украине; Иван Панин, замдиректора аналитического департамента, Инвестиционная группа "Сократ".

* Пресс-конференция на тему: «Качество дорог в столице Украины». В работе примет участие Георгий Глинский, генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор».

* Председатель КГГА Александр Попов торжественно откроет новый жилой дом, в котором 56 семей получат квартиры по программе «70х30».

* Состоится пикетирование Киевского метрополитена с требованием обнародования правдивых данных о доходах метрополитена от размещения рекламы и с требованием обосновать цену проезда в метрополитене в размере двух гривен. Организатор – “Молодежный Рух Киева”.

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