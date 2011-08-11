В судебном рассмотрении дела Тимошенко объявлен перерыв до 15 августа

В судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 9.30 15 августа. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в суде судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ. Покидая зал судебного заседания, Ю.ТИМОШЕНКО уже традиционно обратилась к присутствующим со словами: «Слава Украине!». Присутствующие ответили ей: «Героям слава!»

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter