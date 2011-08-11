Главное на 11 августа (вечер)

Финансы

Янукович поручил снизить влияние негативной конъюнктуры внешних рынков на Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение об обеспечении стабильности финансовой системы государства и минимизации влияния на отечественную экономику негативных тенденций на международных и финансовых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня, 11 августа, на брифинге журналистам первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабмине Ирина АКИМОВА.

В частности, по ее словам, Президент поручил главам правительства и Нацбанка оценить ситуацию на мировых и украинском финансовых рынках, обеспечить проведение постоянного мониторинга этой ситуации.

Президент также поручил правительству и НБУ подготовить ряд мероприятий по снижению негативного влияния ситуации не внешних рынках, среди которых уменьшение долларизации украинской экономики, замещение импортных товаров товарами отечественного производства, повышение привлекательности безналичных расчетов.

НБУ также поручено изучить вопрос по поводу увеличения кредитных операций коммерческих банков с предприятиями реального сектора.

И.АКИМОВА также отметила, что главе НБУ поручено разработать комплекс мероприятий для недопущения любых злоупотреблений на валютных рынках Украины.

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку также поручено изучить правовую базу на предмет снижения негативного влияния ситуации на внешних рынках.

Напомним, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

В субботу рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.

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Украина и МВФ достигли консенсуса в вопросе доходной части бюджета на 2012 г.

Украина и Международный валютный фонд достигли консенсуса в отношении размера доходной части государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня, 11 августа, на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента в Кабинете министров Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, сейчас стороны ведут консультации относительно расходной части бюджета на следующий год.

Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли украинское правительство выполнять требования МВФ о повышении цен на газ для населения, И.АКИМОВА отметила, что вопрос цены на газ тесно связан с вопросом реструктуризации «Нафтогаза Украины» и обеспечение его финансовой стабильности.

К тому же, по ее словам, вопрос цены на газ также зависит от той цены, которая будет на газ для Украины.

Важным фактором, от которого зависит цена на газ, по ее словам, является финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», которое определяет возможность или невозможность покрытия той разницы цены на газ между ценой на газ для Украины в целом и населением страны.

И.АКИМОВА также сообщила, что сегодня между представителями украинской стороны и МВФ продолжаются консультации относительно результатов голосования за пенсионную реформу, которое недавно состоялось в Верховной Раде.

В целом, по оценке И.АКИМОВОЙ, сторонам понадобится еще около месяца на согласование своих позиций по вышеуказанным вопросам, после чего начинается следующий раунд переговоров.

Как сообщал УНИАН, ранее И.АКИМОВА заявляла, что Украина к началу сентября текущего года сможет достигнуть компромисса с Международным валютным фондом для продолжения финансирования.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований.

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ЕБРР приобрел 15% акций «УкрСиббанка»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел у «BNP Paribas» 15% акций «УкрСиббанка» (г. Харьков).

Об этом говорится в сообщении украинского банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Доля «BNP Paribas» в «УкрСиббанке» сократилась со 100% до 85%.

В конце 2010 года ЕБРР заявил о своем намерении приобрести 15% акции «УкрСиббанка» за 82 млн. долл. (около 653 млн. грн.).

На сегодняшний день уставный капитал украинского кредитно-финансового учреждения составляет 7,512 млрд. грн., а номинальная стоимость 15% акций, соответственно, – 1,127 млрд. грн. Таким образом, ЕБРР приобретал акции «УкрСиббанка» по цене почти на 42% ниже их номинальной стоимости.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 46,286 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 34,787 млрд. грн., обязательства - 41,816 млрд. грн., уставный капитал - 7,512 млрд. грн., собственный капитал - 4,469 млрд. грн.

"УкрСиббанк" в I полугодии 2011 года получил убыток 558,965 млн. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 85% акций «УкрСиббанка», ЕБРР – 15%.

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Рост ВВП Украины на конец 2011 года составит 4,7-4,8% - Акимова

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на конец 2011 года составит 4,7-4,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента в Кабинете министров Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, «речь идет о реалистичном, не слишком оптимистичном прогнозе».

И.АКИМОВА отметила, что к концу второго полугодия 2011 года, в 2012 году, на экономику Украины также могут оказать позитивное влияние те действия по дерегулированию украинской экономики, которые были предприняты правительством в первом полугодии текущего года.

И.АКИМОВА также отметила, что ситуация с «Нафтогазом Украины» будет решающим фактором для определения размера бюджетного дефицита. По ее словам, сегодня ведется активная работа по повышению эффективности работы «Нафтогаза», который имеет сегодня значительную долю в бюджетном дефиците.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Также указывается, что рост ВВП во II квартале 2011 года против I квартала 2011 года с учетом сезонного фактора составил 0,5%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

В Государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

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ТЭК

Госгорпромнадзор в августе вводит особый режим контроля в угольной промышленности

Инспекторы Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в августе будут исполнять свои обязанности в особом режиме.

Об этом заявил глава Госгорпромнадзора Александр ХОХОТВА во время совещания с инспекторами Донецкого и Луганского горных округов и руководством теруправлений, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, особое внимание инспекторы будут уделять соблюдению пылегазового режима, правил безопасности во время проведения взрывных работ, соблюдению паспортов крепления забоев и т.п.

По данным ведомства, с начала текущего года на украинских шахтах смертельно травмированы 108 горняков, большинство из которых погибли во время взрывов газа и угольной пыли.

В ведомстве отмечают, что анализ причин трагедий, которые произошли на шахтах Донбасского региона в июле-августе 2011 г., свидетельствует, что в большинстве случаев к авариям и гибели людей привели нарушения требований безопасности, несоблюдение технологии ведения работ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.

В тот же день в городе Макеевка (Донецкая обл.) на шахте им. Бажанова произошел обвал надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки. В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четыре человека (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы разной степени тяжести.

4 августа на шахте «Краснокутская» (ГП «Донбассантрацит») произошла вспышка метана. Пострадали 23 горняка. Один из горняков умер в больнице 4 августа.

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Горпромнадзор: 70% аварий в шахтах случаются из-за плохой организации работы и контроля

Подавляющее большинство аварий в шахтах случаются из-за плохой организации работы и контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Луганске в ходе совещания по вопросам безопасности в угольной отрасли заявил глава государственной службы Горпромнадзора Александр ХОХОТВА.

«Состояние промышленной безопасности остается критическим. С начала года травмировано 2,5 тысячи человек, из них 108 – смертельно. Произошло 12 групповых несчастных случаев, в которых погибло 47 шахтеров, что составляет 44% от всех погибших. Больше всего горняков погибло от взрывов газа и пыли – 29 человек, обрушения кровли пород – 24, эксплуатации подземного оборудования – 14. 70% несчастных случаев, происходящих в угольной отрасли, - это недостаточная организация производства, 20% - устаревшие технологии, 10% - психофизиологическое состояние шахтеров», - отметил он.

По Луганской области уровень смертельного травматизма в шахтах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос более чем в 2 раза – в 2011 году уже погиб 51 шахтер (в 2010 – 24 шахтера), отметил А.ХОХОТВА.

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Высший хозсуд отказал "Фаворит-Плюс" в возбуждении дела о банкротстве «Энергоатома»

Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дочернего предприятия Всеукраинской организации инвалидов Украины "Фаворит-Плюс" в рамках инициированного ним дела о банкротстве оператора украинских АЭС - НАЭК «Энергоатом».

Об этом УНИАН сообщили в юридическом отделе НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на решение суда, принятое в среду, 10 августа.

Как сообщал УНИАН, 20 июля т.г. ДП «Фаворит - Плюс» подало в ВСХУ кассацию на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 24 мая, которым предприятию было повторно отказано в открытии производства по делу о банкротстве НАЭК "Энергоатом".

Справка УНИАН. 31 марта Хозяйственный суд Киева на основании закона №2711 (им установлен мораторий на банкротство предприятий ТЭК до 2013 года) отказал "Фаворит-Плюс" в признании банкротом НАЭК "Энергоатом".

«Фаворит-Плюс» просила признать "Энергоатом" банкротом в связи с непогашением НАЭК задолженности за работы по повышению радиационной безопасности эксплуатации атомных электростанций.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

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ДТЭК заявляет, что не ведет официальных переговоров по активам ДУЭК

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк) заявляет, что в данный момент не ведет никаких официальных переговоров относительно возможности участия в реформировании государственного угледобывающего объединения «Донецка угольная энергетическая компания» (ДУЭК).

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы холдинга.

«ДТЭК всегда открыто информирует о своих планах по инвестированию в то либо иное угольное или энергетическое предприятие. На данный момент официальных переговоров по поводу участия в реформировании ДУЭК компания не проводит», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, председатель Донецкой объединенной территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Евгений БОНДАРЕНКО в интервью УНИАН 10 августа заявил, что в настоящее время на уровне профсоюзов обсуждается возможность передачи в концессию ДТЭК шахт «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского», «Октябрьский рудник» и «Трудовская», входящих в состав ДУЭК.

По информации профсоюзов, углесбытовая «дочка» ДТЭК «ДТЭК Трейдинг» с 2010 года закупает угольную продукцию, добываемую на шахтах ДУЭК. Взамен энергохолдинг проинвестировал около 400 млн. грн. в закупку горно-шахтного оборудования для предприятий гособъединения.

В пятницу, 12 августа, Донецкий терком ПРУП планирует провести собрание с представителями профкомов упомянутых шахт, в котором, как ожидается, примут участие представители ДТЭК.

Справка УНИАН. Шахты «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского» и «Октябрьский рудник» специализируются на добыче коксующихся углей. Промышленные запасы углей марок Г и Ж на шахте «Южнодонбасская №3» оцениваются в 150 млн. тонн, «им. Скочинского» (Г, Ж, Т) – 139 млн. тонн, «Октябрьский рудник» (Г, ДГ, Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудовская» специализируется на добыче энергетического угля марки Д. Промзапасы - 78 млн. тонн.

В январе-июне т.г. на шахтах ДУЭК добыто 988,2 тыс. тонн угля, из которых 626,2 тыс. тонн – коксующийся уголь.

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, Донецк) управляет энергетическими активами System Capital Management (г. Донецк), 100% акций которой принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК в 2010 году увеличили добычу рядового угля на 8,7%, или 1,528 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 19,164 млн. тонн.

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Промышленность

«Мотор Сич» представила модернизированный вариант российского вертолета Ми-8

Сегодня на территории ОАО «Мотор Сич» в присутствии премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Запорожье состоялась презентация вертолета Ми-8МСБ - модернизированной версии российского вертолета Ми-8Т.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации председатель правления ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ сообщил, что модернизация вертолета заключается в замене двигателя ТВ2-117, устанавливавшегося на Ми-8Т на двигатель производства «Мотор Сич» ТВ3-117СБМІВ.

Благодаря реконструкции, данный вертолет приобрел улучшенные технические характеристики. Так, в частности, почасовые затраты бензина снижены с 620 кг/ч до 592 кг/ч. Кроме того, стоимость модернизированного вертолета, срок эксплуатации которого составляет не менее 16 лет, более чем в два раза ниже стоимости вертолета Ми-8Т.

Как сообщил В.БОГУСЛАЕВ, в создание нового вертолета за три года ОАО «Мотор Сич» инвестировано свыше 12 млн. грн. На сегодняшний день получены заказы на шесть новых вертолетов от частной компании и порядка 20 вертолетов для нужд гражданской авиации предприятие надеется получить в качестве госзаказа.

В свою очередь Н.АЗАРОВ сообщил, что в текущем году планируется разработать программу по выпуску вертолетов с украинскими двигателями.

«У нас потребность в Украине большая в вертолетах. Нам необходимы вертолеты и для МЧС, и для Минобороны, и для строительства и т.д. Поэтому назрело время принимать такую программу. И она будет принята», - подчеркнул премьер.

Справка УНИАН. ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

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Строительство

«Киевгорстрой» во ІІ полугодии планирует ввести в эксплуатацию 236 тыс. кв. м жилья в Киеве

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» во втором полугодии текущего года планирует ввести в эксплуатацию около 236 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК в ходе объезда объектов компании.

По его словам, на третий квартал т.г. запланирован ввод в эксплуатацию жилья общей площадью около 81 тыс. кв. м (три секции жилого дома по Краснозвездному проспекту, 150-162, жилые дома по ул. Коперника, 11, Алма-Атинской, 109, дом №11 в микрорайоне «Осокорки-6», три секции 6-секционного дома №4 в микрорайоне «Позняки-2»).

При этом в четвертом квартале т.г. холдинг намерен ввести в эксплуатацию еще 6 жилых домов, общей площадью около 155 тыс. кв. м в Киеве (в частности, жилые дома №2, 6, 10 в микрорайоне «Позняки-2»).

По словам начальника управления организации строительства ХК «Киевгорстрой» Петра ЗАБУРАННОГО, жилой дом №6 во втором микрорайоне массива «Позняки» участвует в программе доступного жилья (где 50% стоимости квартиры оплачивает покупатель, 30% - из госбюджета, 20% - из местного бюджета). Он добавил, что в 3-секционном 25-этажном доме на 389 квартир около 30 квартир проинвестированы по программе доступного жилья. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2011 года.

П.ЗАБУРАННЫЙ отметил, что жилой дом №4 во втором микрорайоне массива «Позняки» планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2011 года. Пятисекционный 25-этажный дом общей площадью 59,4 тыс. кв. м рассчитан на 670 квартир.

По данным В.КОЗАЧУКА, в первом полугодии компания ввела в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью около 66 тыс. кв. м в столице (в частности, жилой дом №4-б в микрорайоне «Позняки-2», по ул. Правды, 5, по ул. 40-летия Октября, 30-32).

Как сообщал УНИАН, ХК «Киевгорстрой» в 2010 году заявляла о планах в 2011 году ввести в эксплуатацию 268 тыс. кв. м жилья в Киеве, а в ближайшие годы - вводить в эксплуатацию по 300 тыс. кв. м жилья в год.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).

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До сентября откроют под заселение два дома для пострадавших от «Элита-Центр»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до сентября т.г. откроет под заселение два жилых дома – по ул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонском районе и по просп. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК в ходе объезда объектов компании.

«Дома по просп. Маяковского, 1-3 и ул. Лайоша Гавро, 1 уже введены в эксплуатацию. Торжественное открытие домов под заселение и вручение ключей от квартир пострадавшим от аферы «Элита-Центр» состоится ориентировочно 20 августа. Точная дата будет озвучена позже», - сказал он.

В.КОЗАЧУК уточнил, что дом по ул. Маяковского, 1-3 введен в эксплуатацию в июне текущего года. Жилой 12-25-этажный дом на 2 секции рассчитан на 170 квартир, из которых по 68 однокомнатных и трехкомнатных и 34 двухкомнатных. Площадь участка под застройку составляет 0,5 га. Общая площадь квартир в доме составляет 11,9 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 604,4 кв. м.

Заказчиком строительства объекта выступает КП «Киевское инвестиционное агентство», генпроектировщиком – ООО «Фирма «Житлобудпроект», генподрядчиком – ПАО «Домостроительный комбинат №4.

При этом работы по строительству жилого дома по ул. Лайоша Гавро, 1 завершены в августе т.г. Двухсекционный 19-23-этажный дом рассчитан на 220 квартир, из которых 108 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 70 трехкомнатных, 10 четырехкомнатных. Жилая площадь дома составляет 24,3 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 1,6 тыс. кв. м. Площадь участка под застройку составляет 0,675 га.

Заказчиком строительства объекта выступает КП «Киевское инвестиционное агентство», генпроектировщиком – Институт «Киевжильепроект” ОАО “Киевпроект”, генподрядчиком – ОАО Трест «Киевгорстрой-3».

В холдинге отметили, что все квартиры в данных домах проданы.

Кроме того, В.КОЗАЧУК подтвердил ранее озвученные холдингом планы о начале освоения в текущем году еще шести земельных участков, где будут построены жилые дома, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от "Элита-Центр". В частности, речь идет об участках по ул. Драгоманова, 40 (Дарницкий район), на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе, по ул. Ревуцкого, 7-в (Дарницкий район) и ул. Радунской, 28-32 (Деснянский район).

Как сообщал УНИАН, ранее ХК «Киевгорстрой» планировала во втором квартале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Лайоша Гавро, а во втором полугодии 2011 года - жилой дом по просп. Маяковского на Троещине.

По данным президента ХК «Киевгорстрой» Михаила ГОЛИЦЫ, в доме по ул. Лайоша Гавро пострадавшим инвесторам планируется передать 61 квартиру, а по ул. Маяковского, 1-3 – 39 квартир.

24 мая 2011 года ХК «Киевгорстрой» открыла под заселение жилой дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в котором получили инвесторы «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).

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Агро

Экспортный потенциал зерна Украины в текущем году составляет 24 млн. тонн - Азаров

Экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью Запорожскому областному телевидению.

При этом он отметил, что Украина, Россия и Казахстан с учетом их экспортного потенциала зерна могут занять четверть мирового рынка.

«24 млн. тонн в этом году. Вместе с Россией и Казахстаном мы можем на себя взять почти четверть мирового экспорта зерна», - сказал премьер.

Он также отметил, что в текущем году урожай зерновых в Украине ожидается на уровне 50 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе IX заседания украинско-российского форума на тему "Вторая волна мирового кризиса. Перспектива украинско-российских отношений" заявил, что считает необходимым объединение экспортных возможностей Украины, России, Беларуси и Казахстана на мировом рынке зерна.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.

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За каждую новую корову правительство обещает агропредприятиям 5 тыс. грн.

Правительство намерено выплачивать аграрным предприятиям 5 тыс. грн. за каждую новую корову производительностью свыше 4,3 тыс. литров молока в год.

Об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По предоставленной информации, правительство одобрило предложение Минагропрода о выплате сельхозпредприятиям по 5 тыс. грн. за каждую новую корову производительностью свыше 4,3 тыс. литров.

По мнению министра, это будет хорошей мотивацией для увеличения поголовья скота и роста объемов производства молока.

Как сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, наращивание объемов высокопродуктивного молочного скотоводства – главный приоритет Минагропрода в сфере животноводства. «В этом году мы предусмотрели 500 млн. грн. на компенсации стоимости строительства или реконструкции ферм и еще 300 млн. грн. – на компенсацию процентов по кредитам, которые привлечены для строительства ферм», – сообщил министр.

Кроме того, по его словам, продолжает действовать Программа по возмещению аграриям средств, потраченных на закупку у населения телок для откорма, в размере 7 грн. на килограмм живого веса. «Сегодня правительство прилагает все усилия, чтобы стимулировать развитие молочной отрасли. Я думаю, уже со следующего года у нас есть шанс улучшить динамику», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Украина должна стать мощным экспортером свинины - Присяжнюк

Украина должна стать мощным экспортером свинины. Об этом сегодня сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Главное задание в этой отрасли – не только отойти от импортозависимости, но и стать одним из основных экспортеров этого продукта», - заявил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вскоре в Украине будет принята программа развития свиноводства. «Мы должны найти новую схему и новые технологии выращивания и производства свинины. Это позволит, во-первых, наконец, отойти от импортозависимости, во-вторых, увеличить занятость и доходы сельского населения», – отметил министр.

По его словам, в основу этого проекта положен принцип государственно-частного партнерства. «То есть, государство должно создать все условия и оказать поддержку, чтобы крестьяне могли получить в лизинг необходимое оборудование, закупить поросят, корма и прочее. Это первый практический проект по привлечению сельских хозяйств к развитию аграрно-промышленного комплекса», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным Минагропрода, на сегодняшний день 50% свинины производится именно в личных крестьянских хозяйствах. «Семья, которая будет выращивать 20 свиней в ангарах, за год сможет заработать от 50 до 113 тыс. грн. Это реальные доходы сельской семьи. И это важный социальный аспект свиноводства», – отметил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в ближайшее время состоится обсуждение проекта при участии ведущих научных работников, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства.

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