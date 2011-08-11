Юристы: попытки защиты Тимошенко выдвигать условия суду неприемлемы, а ряд приведенных аргументов диссонирует с УПК

Выдвижение защитником условий суду вообще является недопустимым явлением, поскольку суд - это не базар, где можно торговаться. Такое мнение высказал агентству УНИАН юрист ЮФ "Грамацкий и партнеры" Александр КОВАЛЬ, комментируя заявления адвоката Юлии ТИМОШЕНКО Николая СИРОГО, которые тот сделал 10 августа, когда озвучивал ходатайство об отводе прокуроров ( ).

Юристы ЮФ "Грамацкий и партнеры" Александр КОВАЛЬ и Андрей ТРЕМБИЧ проанализировали претензии защиты Тимошенко к суду по соблюдению процедуры. Некоторые замечания защиты юристы считают обоснованными, хотя часть из них диссонирует с УПК.

Так, юрист А.КОВАЛЬ выразил недоумение в целом попыткой выдвигать суду какие-либо условия, и, в частности, обещанием адвоката Тимошенко "Если бы суд обеспечил справедливую процедуру .. тогда бы я взял на себя прямую обязанность убедить Юлию Владимировну встать ..." Можно и не уговаривать, и не убеждать, замечает юрист, - просто подсудимая или выполняет предписание о том, что "все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают свои показания и делают заявления стоя" (ч. 3 ст. 271 УПК Украины) или не выполняет. И если не выполняет, тогда председательствующий имеет право принять меры к ней как к нарушителю порядка судебного заседания - предупредить, а в случае повторного нарушения - удалить из зала заседания временно или на все время судебного рассмотрения дела (ст. 272 ​​УПК). Если бы подсудимой была не Тимошенко, а кто-то другой - то за подобное поведение она была бы удалена судом из зала на все время судебного разбирательства (чего, возможно, Ю. Тимошенко и добивается и о чем знает председательствующий Р. Киреев), добавил А.КОВАЛЬ.

Юристы также отметили, что некоторые замечания М.СИРОГО к суду относительно нарушения процедуры, вызывают у юристов, как минимум, удивление, поскольку он применяет буквальное, слишком "бытовое" толкование, иногда неполное ссылаясь на нормы законодательства.

Так, М.СИРЫЙ считает, что судья Печерского райсуда г.Киева Родион КИРЕЕВ не может называть себя "председательствующим по делу", поскольку он ведет дело единолично, а председательствующим можно быть только среди коллегии судей. На этом же основании (за кафедрой - только один судья, которому не с кем советоваться) М. СИРЫЙ считает, что судья допускает ошибку, когда постоянно говорит, что "суд посоветовался на месте для принятия решений".

Вместе с тем, юрист А.ТРЕМБИЧ, указывает, что судья Родион Киреев, рассматривая дело единолично, таки должен называться "председательствующим" - согласно положениям УПК Украины. Ведь в разъяснении значения терминов УПК указывается, что "председательствующим" является судья, которые является председателем при коллегиальном рассмотрении дела, либо рассматривает дело единолично (абз. 5-я ст. 32).

А.ТРЕМБИЧ считает, что озвученный М. СИРЫМ вопрос о невозможности судьи при принятии судебного решения советоваться с кем-либо при отсутствии других судей является логичным только для рядового гражданина-не юриста. Судья Р.Киреев, рассматривая дело единолично, при принятии (постановлении) судебных решений вынужден руководствоваться положениями действующего УПК для их принятия при коллегиальном рассмотрении судом дела, в соответствии с которыми принятию судебного решения предшествует совещание судей под руководством председателя. Поэтому, рассматривая дело единолично, судья вынужден каждый раз советоваться "сам с собой", как в совещательной комнате, так и на месте, т.е. в судебном заседании, пояснил юрист.

М.СИРЫЙ также критиковал судью Р. КИРЕЕВА за то, что тот нарушает процедуру допроса свидетелей, обращаясь к ним с вопросами о том, что им известно об обстоятельствах преступления, и не разъясняя "предмета преступления Тимошенко".

Юрист А. КОВАЛЬ разъяснил, что согласно статье 303 УПК Украины каждому свидетелю перед допросом его по существу суд задает вопросы, чтобы выяснить его отношения с подсудимым (и потерпевшим - при его наличии), и предлагает рассказать все, что свидетелю известно по делу. Затем участники процесса, судья могут поочередно задать свидетелю свои вопросы. Защитник М.СИРЫЙ, скорее всего, имел в виду обязанность суда кратко разъяснить свидетелю, в чем Ю. Тимошенко обвиняется. Однако, отмечает А.КОВАЛЬ, суд обязан разъяснить свидетелю сущность обвинения, предъявленного Ю. Тимошенко, только если сам свидетель заявляет в суде о том, что ему неизвестно, в связи с чем он вызван в суд для дачи показаний или если свидетель просит суд разъяснить суть обвинения. Суд мог посчитать возможным кому-то из свидетелей и не разъяснять суть предъявленного обвинения, поскольку к судебному процессу по "газовому делу" приковано особое внимание общественности и всем свидетелям, которые пока являются в суд, известно, в связи с чем они вызваны. Поэтому, не совсем понятно, в чем защитник М.Сирый усматривает нарушение судом процедуры допроса свидетелей, заключает юрист.

Вместе с тем, А.КОВАЛЬ считает, что предвзятость судьи Р. Киреева усматривается в том, что почти все вопросы к свидетелю со стороны защиты, судом снимаются без правового обоснования - в чем именно поставленный защитой вопрос не относится к предмету доказывания по делу.

М.СИРЫЙ также высказывал претензии, что суд недостаточно оценил тот факт, что до настоящего времени Ю. ТИМОШЕНКО не было разъяснено суть обвинения. М.СИРЫЙ при этом сослался на результаты лингвистической экспертизы, согласно которой в разъяснении сути обвинения судья Р. КИРЕЕВ допустил прямые логические ошибки.

Юрист А.КОВАЛЬ разъяснил, что согласно ст. 286 УПК Украины в подготовительном заседании суд обязательно должен выяснить, кроме всего прочего, вручены ли подсудимой и когда именно копия обвинительного заключения (копия обвинительного заключения должна быть вручена в срок не менее трех дней до рассмотрения дела в судебном заседании). На этапе судебного следствия председательствующий согласно ст. 298 УПК Украины разъясняет подсудимой суть обвинения и спрашивает, понятно ли ей обвинение, признает ли она себя виновной и желает ли давать показания. Если все это имело место и на поставленные председательствующим вопрос ответ подсудимой был утвердительной, подчеркивает А. КОВАЛЬ, то дальнейшие подобные заявления защитника неуместны и безосновательны. Если какие-то ошибки председательствующим и были допущены, то об этом защитнику необходимо было заявлять до того, как председательствующий получит утвердительный ответ от подсудимой о том, что ей понятно суть обвинения. Также не совсем понятно, добавил юрист, о которой лингвистическую экспертизу обвинения говорится, в частности, кем она проводилась.

Вместе с тем, юрист фирмы "Грамацкий и партнеры" согласился с замечанием М. СЕРОГО о недопустимым повышение судьей Р. КИРЕЕВ голоса при его обращении к Ю. ТИМОШЕНКО.

Однако, обращает внимание А.КОВАЛЬ, те, кто внимательно следят за судебным процессом, заметят, что другого способа (кроме повышения голоса) навести порядок в зале судебного заседания по "газовым соглашениям" у председательствующего, в общем-то, нет. "Председательствующий не должен повышать (и я уверен - не будет повышать) голос на любого участника судебного процесса, подчеркивает юрист, если последние будут вести себя надлежащим образом, воспринимать замечания председательствующего, следовать порядку проведения судебного заседания. В противном случае на "тихую беседу" рассчитывать бесполезно, тем более что подобное повышение голоса ( ) всегда будет оправдано целью председательствующего - установить порядок в судебном заседании, считает юрист ЮФ "Грамацкий и партнеры".

Справка УНИАН.