Медведев ввел санкции против Ливии

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 года", сообщила пресс-служба Кремля.

Резолюция СБ ООН 1973 предусматривает установление бесполетной зоны в воздушном пространстве Ливии и ужесточает санкционный режим в отношении Ливии.

Президент РФ запретил полеты над территорией России ливийских самолетов или направляющихся в Ливию, за исключением воздушных судов, выполняющих полеты исключительно в гуманитарных целях или осуществляющие аварийную посадку. Военным кораблям разрешается производить досмотр в открытом море судов, следующих в Ливию или из Ливии, при наличии у России информации, дающей основания полагать, что судно используется для доставки персонала по оказанию услуг, связанных с военной деятельностью, включая доставку вооруженных наемников, либо перевозит грузы из санкционного списка.

Указ также запрещает операции с денежными средствами и финансовыми активами ближайших родственников Мумара Каддафи, его окружения, ливийских юридических лиц, а также вводится запрет на въезд на территорию Российской Федерации или проезд через нее некоторых физических лиц.