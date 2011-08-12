ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Украину поступило на $1,3 млрд. больше, чем было выведено из страны» пишет – в июле 2011 года поступления иностранной валюты от нерезидентов были больше валютных переводов в их пользу почти на $1,3 млрд. (в эквиваленте)…

http://delo.ua/finance/v-ukrainu-postupilo-na-13-mlrd-bolshe-chem-bylo-vyvedeno-iz-s-162731/

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Также «Дело» в публикации «Дороже всего за газ платят харьковчане, дешевле всех - львовяне» пишет – согласно мониторингу цен на газ для населения по регионам Украины, дороже всех за газ платят харьковчане и одесситы, дешевле – жители Львова, Черновцов, Винницы, Житомира…

http://delo.ua/ukraine/dorozhe-vsego-za-gaz-platjat-harkovchane-deshevle-vseh-lvovjane-162707/

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«Дело» в публикации «В Украине продолжается активная скупка наличной валюты, за июль – почти $1 млрд.» пишет – с начала года украинцы купили в банках инвалюты на $7 млрд. больше, чем сдали в обменники. Около $3 млрд. из этих денег вернулось в банки через депозиты и погашение валютных кредитов, остальная сумма ушла на обслуживание теневого сектора и «под матрасы»…

http://delo.ua/finance/v-ukraine-prodolzhaetsja-aktivnaja-skupka-nalichnoj-valjuty-za-ijul-162737/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Киеву Европа только снится», в котором пишет – вице-премьер-министр Сергей Тигипко признал, что судебный процесс против Юлии Тимошенко осложняет переговоры с Евросоюзом о заключении Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли…

http://state.eizvestia.com/full/kievu-evropa-tolko-snitsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Жан-Люк Дегель: «Мы готовы дать украинской экономике $400 млн.», в котором подается интервью заместителя председателя правления, начальника департамента корпоративного бизнеса УкрСиббанка BNP Paribas Group Жана-Люка Дегеля, который изданию рассказал о перспективах возобновления кредитования и о посткризисной кредитной политике украинских банков с западным капиталом…

http://finance.eizvestia.com/full/zhan-lyuk-degel-my-gotovy-dat-ukrainskoj-ekonomike-400-mln

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«Экономические известия» в материале «Гривня давит на доллар» пишут – паническая распродажа американской национальной валюты практически на всех мировых рынках и «уход» инвесторов в более надежные активы подтолкнули украинцев активно избавляться от резервной валюты, что привело к дальнейшему укреплению гривни…

http://markets.eizvestia.com/full/grivnya-davit-na-dollar

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Газета «Сегодня» в публикации «Осенью в Киеве может понизиться квартплата» пишет – власти хотят перенять одесский опыт и заставить ЖЭКи выбросить из платежки лишние расходы…

http://www.segodnya.ua/news/14277276.html

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Также «Сегодня» в публикации «США ввели новые санкции против белорусских компаний» пишет – под действие санкций, в частности, попали ОАО Нафтан, Гродно Азот, Белшина и предприятие Гродно Химволокно…

http://www.segodnya.ua/news/14277322.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Судьба Тимошенко решается в Сочи?» пишет – в СМИ активно раскручивают «пятницу, 12», которая якобы должна решить судьбу Юлии Тимошенко. Но, скорее всего, судьбоносный отсчет начался с четверга. В Сочи президенты Украины и Росси обсуждают, как официально заявлено, вопросы сотрудничества...

http://economics.unian.net/rus/detail/98484

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кабмин "наполняет" бюджет с помощью высокой инфляции и технического манипулирования?» пишет – Кабмин рапортует - доходы госбюджета растут рекордными темпами. На самом деле "прорыв" обусловлен не столько оживлением экономики, сколько "феноменальными" способностями правительства...

http://economics.unian.net/rus/detail/98400

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Реальные цены на бензин выросли сильнее, чем ценники на АЗС» пишет – реальные цены на топливо для российских автомобилистов выросли сильнее, чем можно увидеть на ценниках АЗС. Нефтяные компании снижают скидки по дисконтным картам или вовсе отказываются от таких программ…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1338962/ne_do_skidok

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Также «Ведомости» в публикации «У РЖД появятся двухэтажные электрички с тремя классами вагонов» пишут – на российских железных дорогах появятся двухэтажные электрички с тремя классами вагонов — они помогут разгрузить линии с большим пассажиропотоком…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1338958/trehklassnye_poezda

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Издание «Известия» в публикации «Медведев и Янукович не вспомнили о Тимошенко» пишет – президенты России и Украины вновь обсуждали цену на газ, но подвижек в проблемном вопросе не случилось

http://www.izvestia.ru/news/497150

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Украина с одного газа не понимает» пишет - период сближения и стабильности в отношениях России и Украины, начавшийся с приходом к власти в Киеве Виктора Януковича, завершился. Это отчетливо показала вчерашняя встреча Дмитрия Медведева с президентом Украины в Сочи. Украинский лидер начал переговоры с намека на возможность подать на Россию в суд, а президент Медведев — с признания, что в отношениях двух стран много проблем. Ни одной из них вчера решить не удалось: Москва и Киев спорят о цене на газ и перспективах вступления Украины в Таможенный союз. Источники издания в правительствах двух стран готовятся к затяжному противостоянию вплоть до газовой войны в предвыборную зиму 2012 года…

http://www.kommersant.ru/doc/1750227

(УНИАН)