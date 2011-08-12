Суд отказал Тимошенко в рассмотрении ее апелляции на арест

Апелляционный суд Киева отказался принимать к рассмотрению по существу жалобу на арест экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявила судья палаты по уголовным делам указанного суда Ольга ЕФИМОВА.

Свое решение суд аргументировал тем, что в соответствии с нормами действующего УПК, постановление Печерского районного суда об изменении Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения обжалованию не подлежит. Поэтому суд решил жалобу на арест Ю.ТИМОШЕНКО к рассмотрению не принимать.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Апелляционном суде Киева началось слушание дела по рассмотрению апелляционной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на постановление Печерского районного суда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отсутствует на заседании.

Как заявила на заседании судья О.ЕФИМОВА, "обязательным является лишь участие прокурора на заседании, Другие участники процесса могут быть вызваны, но их участие не является обязательным. Поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит".

Апелляционный суд также отклонил ходатайство 11 украинских и иностранных телеканалов относительно участия в заседании. "В зале могут быть использованы лишь портативные аудиотехнические средства. В видео- и фотосъемке отказано", - сказала судья.