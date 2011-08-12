Кузьмин заявляет о наличии информации о причастности Тимошенко к убийству Щербаня - СМИ

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что информация о причастности экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к убийству народного депутата Евгения Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом Р.КУЗЬМИН заявил в интервью журналу "Фокус".

"Это тоже давняя американская история. В материалах американских уголовных дел против ЛАЗАРЕНКО есть интересная информация. Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу ЛАЗАРЕНКО прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО. Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал: "Юля заплатит", имея в виду, "заплатит за убийство", - сказал Р.КУЗЬМИН.

Однако первый заместитель генерального прокурора не предоставил однозначного ответа на вопрос о том, будет ли по этому факту возбуждено новое уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО. "Повторюсь, эти материалы находятся в США, как и свидетели, которые давали эти показания американским прокурорам", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Всеукраинское объединение "Батьківщина" заявило о подготовке властью Украины новых провокации против своего лидера Юлии ТИМОШЕНКО.

"По информации, поступившей от честных работников СБУ и ГПУ, которым надоело обслуживать незаконные политические заказы власти, перед первым заместителем генпрокурора КУЗЬМИНЫМ со ссылкой на главу государства поставлена поражающая цинизмом задача - обвинить Ю.ТИМОШЕНКО якобы в причастности к заказным убийствам и террористической деятельности, в частности, к убийству Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня", - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. В.Гетьмана застрелили в лифте его дома в Киеве в апреле 1998 года. Народный депутат Украины Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту.

17 апреля 2003 г. Луганский апелляционный суд вынес приговор в уголовном деле, содержавшем свыше 20 эпизодов, в том числе убийство В.Гетьмана и народного депутата Евгения Щербаня. В частности, обвиняемыми в деле признаны 8 мужчин, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей КУЛЕВ, Вадим БОЛОТСКИХ и Леонид ДОБРОБАТЬКО - получили высший срок - пожизненное заключение. Константин НИКУЛИН и Игорь ПУШНЯКОВ осуждены к 15 годам лишения свободы. Сергей ВОЛОДЧЕНКО и Николай МАЛАХОВ - к 11 годам лишения свободы, Эдуард КОСЫГИН - к 11,5 годам.

Бывший премьер-министр Украины П.ЛАЗАРЕНКО проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих депутатов.