Главное на 12 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Макроэкономика

За январь-июнь экспорт товаров из Украины по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 42,5% - до 32 млрд. 843,3 млн. долл., импорт в Украину – на 50,8% - до 38 млрд. 352,9 млн. долл., отрицательное сальдо составляло 5 млрд. 509,6 млн. долл., увеличившись в 2,3 раза (в январе-мае 2010 г. – 2 млрд. 371,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, в I полугодии внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Объем экспорта в страны СНГ в I полугодии составлял 36,9% от общего объема экспорта, Европы - 29,6% (в т.ч. в страны Европейского Союза - 28,8%), Азии - 24,9%, Африки - 4,5%, Америки - 3,9%.

Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию -28,2% от общего объема экспорта, Турцию - 6,1%, Италию - 5,4%, Польшу - 4,3%, Беларусь - 2,9%, Китай и Индию по - 2,8%.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них - 33,2% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,5%, механическое и электрическое оборудование - 9,2%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 7,6%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 7%, продукты растительного происхождения - 6,9%, жиры и масла животного или растительного происхождения - 5,7%.

Импорт из стран СНГ в I полугодии составлял 47,6% от общего объема, Европы - 30,8% (в т.ч. из стран Европейского Союза - 29,5%), Азии - 15,2%, Америки - 4,8%, Африки - 1,3%, Австралии и Океании - 0,2%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской Федерации - 39,3%, Германии - 7,9%, Китая - 7,1%, Беларуси - 4,4%, Польши - 3,7%, США - 3,3%, Италии - 2,2%.

В I полугодии увеличились против I полугодия 2010 г. импортные поставки из Беларуси (на 87,5%), США (на 73,5%), Германии (на 63,5%), Российской Федерации (на 60,1%), Китая (на 47,7%), Италии (на 41,8%), Польши (на 19,6%).

Также в сообщении сказано, что в I полугодии в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 999,9 млн. долл. (увеличение на 66,5%). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 2 843,1 млн. долл. (больше на 89,1%, чем в I полугодии 2010 г.).

За 6 месяцев экспорт давальческого сырья составлял 46 млн. долл. (в 2 раза больше, чем в I полугодии 2010 г.). В то же время в Украину было импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 35,3 млн. долл. (на 64,2% больше объемов I полугодия 2010 г.).

Банки

Задолженность банка «Надра» перед Национальным банком Украины (НБУ) составляет 6,847 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Задолженность банка («Надра» - УНИАН) перед Национальным банком Украины по предоставленным кредитам рефинансирования составляет 37% от обязательств банка», - говорится в ответе НБУ на запрос УНИАН.

По данным НБУ, сумма обязательств банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2011 года составила 18,505 млрд. грн. Пресс-служба сообщает, что Нацбанком принято решение относительно продления срока действия договоров по кредитам рефинансирования до 27 июля 2016 года.

По данным регулятора, согласно Плану (программе) финансового оздоровления на период 2011-2016 гг., в частности, предусмотрена капитализация при участии частного инвестора (3,5 млрд. грн. - путем увеличения уставного капитала и 0,9 млрд. грн. - привлечение субординированного долга), а также привлечение средств на условиях субординированного долга от государства на 4,4 млрд. грн.

Пресс-служба также напоминает, что согласно постановлению правления НБУ от 11 февраля 2011 года №38, срок действия временной администрации в банке «Надра» заканчивается сегодня, 12 августа 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 25,105 млрд. грн., обязательства - 18,505 млрд. грн., уставный капитал - 3,890 млрд. грн., собственный капитал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» в первом полугодии т.г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 405 тыс. грн.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам, компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.

ТЭК

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует в сентябре подписать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредитное соглашение на сумму 200 млн. евро для финансирования второй очереди реконструкции гидроэлектростанций (ГЭС) Днепровского и Днестровского каскада (проект «Реабилитация гидроэлектростанций»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров 8-12 августа в Лондоне с представителями ЕБРР был подписан протокол и парафировано соответствующее кредитное соглашение.

По словам директора департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергоугля Никиты КОНСТАНТИНОВА, кредитные средства будут направлены на реконструкцию гидроагрегатов, электромеханического оборудования, меры по поддержке безопасности плотин.

По его словам, в результате реконструкции, срок безопасной эксплуатации ГЭС должен увеличиться на 30-40 лет, маневренные мощности – возрасти, минимум, на 155 МВт, производство электроэнергии – увеличиться на 213 ГВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины одобрил привлечение ОАО «Укргидроэнерго» кредита ЕБРР на 200 млн. евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании.

Полная стоимость проекта «Реабилитация ГЭС» составляет 690 млн. евро. Ожидается, что для реализации проекта софинансирование в объеме 200 млн. евро также предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций "Укргидроэнерго" установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей также будет увеличена надежность и эффективность работы ГЭС и ГАЭС, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в окружающей среде в районе бассейна Днепра.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

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С 5 по 12 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 5 по 12 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – увеличились на 0,2% - с 9,50 грн./литр до 9,52 грн./литр; бензин А-92 – сохранились на уровне 9,95 грн./литр; бензин А-95 – сохранились на уровне 10,26 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 0,2% - с 9,73 грн./литр до 9,71 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Зарубежные нефтяные компании по-прежнему настороженно относятся к развитию своего бизнеса в Украине из-за коррупции, непрозрачных, непонятных и неравных для всех участников правил игры на рынке.

Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН по итогам общения со слушателями Летней школы нефтетрейдеров, проходящей в Лондоне, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«В отношении Украины у зарубежных нефтяных компаний по-прежнему крайне настороженное отношение, которым мы обязаны глобальной коррупции. Именно этот ключевой фактор рождает рейдерские захваты отраслевых предприятий, произвол таможенников, загадочные аукционы по распределению ресурсов госкомпаний и странные инициативы вроде пошлин на импорт нефтепродуктов», – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что в каждой стране существуют свои особенности и проблемы для иностранного бизнеса, но Украина на общем фоне начинает лидировать.

«Условия работы напоминают специфику афганского рынка, где одним из неотъемлемых элементов деятельности являются договоренности с полевыми командирами талибов», – отметил С.КУЮН.

В то же время, директор «Консалтинговой группы А-95» сказал, что сегодня правительство рассматривает ряд важнейших для отрасли вопросов, от решения которых будет зависеть, по какому пути пойдет топливный рынок Украины. «Это может быть путь нефтедобывающих стран СНГ или Европы, которым соответственно присуща монопольная и рыночная системы функционирования рынка», – сказал С.КУЮН.

По словам эксперта, работу первой модели мы сегодня можем наблюдать в России и Казахстане. «Богатейшие нефтедобывающие страны сегодня испытывают дефицит нефтепродуктов и на 10-15 лет отстают от Европы по стандартам качества моторных топлив», – заявил С.КУЮН.

По его мнению, это вызвано несвободным ценообразованием и, как следствие, закрытостью данных рынков от поставок топлива извне, что в свою очередь обуславливает монопольную структуру рынка.

Между тем, эксперт обратил внимание на то, что рынок Украины сегодня имеет около 10 источников импортных поставок и три внутренних производителя, что обеспечивает усиленную конкуренцию как по цене, так и по качеству.

«Более 90% бензина А-95 в национальном балансе отвечает требованиям Евро-4 и Евро-5, тогда как Россия сегодня возвращается к Евро-2, а Казахстан в ближайшие годы только планирует переход на Евро-3», – сказал он.

Кроме того, директор «Консалтинговой группы А-95» проинформировал, что в ходе его презентации ряд компаний-импортеров, работающих на украинском рынке, попросили оценить вероятность ввода импортных пошлин.

Со своей стороны С.КУЮН отметил, что с профессиональной точки зрения предпосылок для введения пошлин нет, поэтому все будет зависеть от позиции ключевых политических фигур в украинском правительстве, способных влиять на этот вопрос. «Не исключено, что вопрос пошлин станет разменной позицией в постоянном торге правительственной элиты между собой. Однако проблема в том, что введение пошлин на импорт топлива повысит внутренние цены на 15-20 центов за литр, что приведет к недовольству населения и снижению электоральной поддержки всей правящей партии», – заявил С.КУЮН.

Автопром

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле т.г., по оперативным данным, увеличилось на 59,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 54,492 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-июле т.г. увеличилось на 18,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 623 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-июле т.г. сократилось на 42,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 тыс. 806 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2 693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5 129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

Авиапром

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал руководство КНР углублять сотрудничество с Украиной в области авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ходе сегодняшней встречи с начальником Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Биндэ ЧЭНЕМ.

По мнению Н.АЗАРОВА, именно в авиакосмической отрасли сосредоточены наибольшие перспективы для военно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

«Особенно хотел бы обратить внимание на авиастроение. Китайской авиастроительной корпорации и украинскому предприятию «Антонов» необходимо углублять сотрудничество. Мы можем сотрудничать в создании тяжелого транспортного самолета», - отметил Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к представителям китайской делегации, он также сообщил о состоявшейся вчера, 11 августа, презентации модернизированного украинским предприятием «Мотор Сич» вертолета Ми-8Т.

«Вчера я был на украинском предприятии, производящем двигатели для вертолетов и самолетов. Я был очень удивлен высокой экономичностью наших двигателей – по сравнению с зарубежными аналогами украинский двигатель при одинаковой мощности потребляет на 18% меньше горючего», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также выразил уверенность в развитии украинско-китайского сотрудничества в сфере разработки различных видов вооружений и военной техники.

«Мы могли бы сотрудничать в создании крупнотоннажных кораблей, танкостроении, разработке средств ПВО. Украина имеет большой потенциал в сфере радарной техники – знаменитый «Стелс» прекрасно определяется нашими радарами», - добавил премьер-министр.

Подытоживая, Н.АЗАРОВ отметил, что расценивает визит начальника Генштаба НОАК в Украину как серьезный шаг по активизации украинско-китайских взаимоотношений.

В свою очередь генерал-полковник Б.ЧЭНЬ отметил, что китайское руководство уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной.

Транспорт

Железные дороги Украины, по состоянию на 12 августа т.г., перевезли 6,597 млн. тонн зерновых грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, из общего объема 4,3 млн. тонн перевезено на экспорт, во внутреннем сообщении перевезено 2,311 тыс. тонн зерна.

В частности, Донецкая железная дорога с начала года перевезла 243 тыс. тонн, Приднепровская – 689 тыс. тонн, Южная – 1339 тыс. тонн, Юго-Западная железная дорога – 1799 тыс. тонн, Львовская – 297 тыс. тонн, Одесская – 2228 тыс. тонн.

Основные виды зерновых грузов "Укрзализныци": пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По состоянию на 10 августа, на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах и на пути следования к ним находится 4 853 загруженных зерновоза. В целом, инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов.

Как сообщал УНИАН, за шесть месяцев 2011 года железные дороги Украины перевезли 5,743 млн. тонн зерновых грузов, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., когда было перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% больше.

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Сегодня на территории Косовского района Ивано-Франковской области стартовал V этап Чемпионата Украины «Александров ралли», посвященный 20-летию Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, организатор «Александров Ралли», президент Автомобильной федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что пятый этап чемпионата Украины – гравиевое ралли со сложными и длинными специальными участками - будет проходить через перевалы «Шурдин» и «Нимчин» по территориии Прикарпатья и Буковины.

По его словам, в соревнованиях участвуют 39 экипажей: автогонщики из Украины, России и Беларуси. Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что соревнования посвящены известному автогонщику Андрею Александрову, который погиб 4 года назад, готовясь к чемпионату Европы. На открытии соревнований в городе Косов минутой молчания почтили память погибшего автогонщика.

«Алексанров-ралли» - выигрышная приманка» для инвесторов и инвестиций, - убежден Е.ЧЕРВОНЕНКО. - Ведь к таким соревнованиям, как и к футболу или Формуле-1, всегда приковано внимание масс-медиа. Карпатский регион очень перспективен для таких соревнований». Он также выразил надежду, что в Карпатах в 2013 году пройдет чемпионат мира по автогонкам.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также стартовал в экипаже №1 в роли штурмана вместе с многократным чемпионом Украины Александром САЛЮКОМ-младшим. Спортсмены прогнозируют, что соревнования будут достаточно сложными. Длина всей дистанции - 600 км, дороги общего пользования - 180 км. В то же время организаторы подготовили 5 новых спецучастков трассы, которые являются уникальными по меркам раллийной Европы. В субботу, на финише в Черновцах, автогонщиков ожидает «шейк-даун» - скоростной участок по улицам города, который будет засчитан в зачет чемпионата. Победители гонки получат специальные награды, кубки руководителей облгосадминистраций - Ивано-Франковской Михаила ВЫШИВАНЮКА и Черновицкой - Михаила ПАПИЕВА.

Земельные отношения

Территориальные подразделения департамента Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель (Госземинспекции) в первом полугодии т.г. провели 30 тыс. проверок соблюдения требований земельного законодательства и оштрафовали нарушителей на общую сумму свыше 2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, в ходе проверок государственные инспекторы выявили 19,6 тыс. нарушений, выдали 19 тыс. предписаний, составили около 10 тыс. протоколов об административных правонарушениях и привлекли к административной ответственности 7,8 тыс. граждан и должностных лиц.

АПК

Руководители сельскохозяйственных предприятий и фермеры, обрабатывающие более 100 га пашни, должны до 1 января 2012 года разработать проекты землеустройства, обеспечивающие эколого-экономическое обоснование севооборотов и благоустройства угодий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины со ссылкой на заместителя председателя ведомства Николая КАЛЮЖНОГО.

По его словам, недопустимо, что таких проектов на сегодня разработано по несколько десятков на регион, а должно быть значительно больше.

«Каждый глава сельскохозяйственного предприятия и фермер надеются, что Верховная Рада в очередной раз отложит введение штрафных санкций за невыполнение этой нормы закона еще на год. Этого не будет. Уже подготовлен законопроект «О государственной поддержке сохранения и воссоздания плодородия грунтов», которым предусмотрено экономическое стимулирование сельхозтоваропроизводителей по выполнению природоохранных мероприятий, восстановлению и улучшению состояния украинских грунтов. Также будет работать выездная сертифицированная лаборатория, которая будет следить за охраной земель», – отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

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Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) намерена сократить перечень продуктов питания, подлежащих обязательной сертификации.

Соответствующий проект приказа Госпотребинспекции утвердил Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, сообщили УНИАН в комитете.

В частности, планируется отменить сертификацию для продукции с низкой степенью риска и пищевых продуктов, которые отвечают техническим регламентам Всемирной торговой организации (ВТО).

Из перечня, в частности, предлагается исключить: минеральные, питьевые воды в герметической таре; безалкогольные напитки, воды искусственно минерализованные и концентраты напитков со сроком годности не меньше 30 суток; консервы и пресервы рыбные, рыбно-растительные и из морепродуктов, в том числе икру; рыбу со сроком годности более 30 суток; рыбу вяленую, копченую, со сроком годности более 30 суток.

Проект приказа разработан во исполнение поручения Президента Украины.

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С Прикарпатья на протяжении 10 дней вывезут все более чем 190 тонн ядохимикатов.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, накануне из села Матиевцы Коломыйского района начали вывозить фурами опасные агрохимикаты, накопившиеся здесь с советских времен, на утилизацию (сжигание) в г. Катовице (Польша).

По словам первого заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Василия ПЛАВЮКА, пестициды, гербициды и другие опасные химикаты хранятся в шести районах Ивано-Франковской области. В Матиевцы их свезли временно в 2009 году. Однако фирма, которая должна была вывезти ядохимикаты, обанкротилась. Собранные из разных сел Коломыйского района опасные агровещества оказались ничейными на территории бывшей райсельхозхимии в Матиевцах. Всего их здесь 76 тонн.

На вывоз непригодных, запрещенных к использованию агрохимикатов, в том числе дуста, с территории Прикарпатья Минприроды выделило 4,3 млн. грн.; запланировано вывезти все более чем 190 тонн.

На вывоз непригодной агрохимии со всей территории Украины, как сказали представителям СМИ, выделены 24 млн. 541 тыс. грн.

Территорию, на которой хранились ядохимикаты, дезинфицируют.

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В Николаевской области вблизи села Ивановка Очаковского района в Днепровском лимане, в прибрежной зоне, выявлена гибель около 1,5 тонн рыбы (бычок, карась).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Предварительной причиной гибели рыбы является выброс сероводорода из глубинных слоев воды, отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают представители СЭС, экологической и рыбной инспекций области. Очаковской райгосадминистрацией организован сбор и утилизация погибшей рыбы. Происшествие находится под контролем Управления МЧС в Николаевской области.

Столица

В столичных районных налоговых инспекциях продлен график работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины в г. Киев.

График работы продлен с целью создания надлежащих условий для налогоплательщиков при предоставлении ими налоговой отчетности, недопущения возникновения очередей и с целью улучшения качества обслуживания налогоплательщиков.

В частности, налоговую отчетность будут принимать: 18, 19 и 22 августа с 8.00 до 20.00 (без перерыва на обед); 20 августа - с 9.00 до 14.00.

Принятие документов осуществляется до последнего налогоплательщика, желающего подать налоговую отчетность.

Судебные разбирательства

Апелляционный суд Киева отказался принимать к рассмотрению по существу жалобу на арест экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявила судья палаты по уголовным делам указанного суда Ольга ЕФИМОВА.

Свое решение суд аргументировал тем, что в соответствии с нормами действующего УПК, постановление Печерского районного суда об изменении Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения обжалованию не подлежит. Поэтому суд решил жалобу на арест Ю.ТИМОШЕНКО к рассмотрению не принимать.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Апелляционном суде Киева началось слушание дела по рассмотрению апелляционной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на постановление Печерского районного суда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отсутствует на заседании.

Как заявила на заседании судья О.ЕФИМОВА, "обязательным является лишь участие прокурора на заседании, Другие участники процесса могут быть вызваны, но их участие не является обязательным. Поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит".

Апелляционный суд также отклонил ходатайство 11 украинских и иностранных телеканалов относительно участия в заседании. "В зале могут быть использованы лишь портативные аудиотехнические средства. В видео- и фотосъемке отказано", - сказала судья.

Погода

13 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму, а днем и в западной части ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, на юге - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°, в западных областях 22-27°; в южной части, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киеве и области удержится переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

12 августа температура воды в Черном море 19-25°, Азовском море 25-26°, в Днепре в районе Киева 21°.

(УНИАН)