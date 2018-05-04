Как на форуме экономистов «убили» время премьер-министра…

ІХ заседание украинско-российского форума «Вторая волна мирового кризиса и перспективы украинско-российских экономических отношений» стало ответом на открытое письмо российских экономистов Владимиру Путину. Они призвали премьера РФ не доводить Украину до дефолта запретительными мерами на импорт в страны Таможенного союза. При этом попросили позволить им убедить украинских чиновников и экономистов в том, что вступление Украины в этот самый союз остается для нее последним шансом избежать обвала экономики в ближайшем будущем. Форум, на который, помимо авторов письма, пригласили украинских экспертов, можно было бы рассматривать как очередную и вполне рутинную PR-акцию, направленную на популяризацию ТС в Украине, если бы не присутствие на нем премьер-министра Николая Азарова, выкроившего в своем напряженном графике почти целый час, чтобы поприсутствовать на высоконаучном диспуте. Однако время главы украинского правительства было беззастенчиво убито изложением стандартного набора тезисов о том, что рост украинской экономики может обеспечить только полноценное вхождение в Таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном, тогда как подписание договора о Зоне свободной торговли с ЕС окончательно доканает нашу промышленность и сельское хозяйство. Лишь отдельным участникам форума удалось поразить Николая Яновича нетривиальными идеями, способными ввести в недоумение даже такого невозмутимого человека как наш премьер-министр...

От имени советских ученых

После вступительного слова Николая Азарова и председательствовавшего на форуме Владимира Семиноженко, обозначивших тематику мероприятия, к собравшимся обратился академик Российской академии наук Олег Богомолов (экономист с огромным стажем, работал в аппарате ЦК КПСС еще в 1960-х годах).

«Хочу от имени советских ученых ( ) выразить озабоченность действиями отдельных чиновников, которые пытаются оказать какое-то давление на развитие событий. Я разделяю мнение Николая Яновича Азарова о том, что если будет хуже Украине — это означает, что будет хуже и России», - сказал академик, не забыв добавить, - «Тревожно, что участие в Зоне свободной торговли с ЕС более приоритетно для украинского руководства, чем присоединение к Таможенному союзу с Россией».

Слова «советских ученых» звучат как-то неожиданно через 20 лет после развала СССР, но О.Богомолов действительно ученый советский, что и подтвердили его дальнейшие высказывания. Он совершенно обоснованно напомнил, что разрыв кооперационных связей между предприятиями Украины и России после распада Советского Союза принес огромный вред экономикам обеих стран, но вслед за этим заявил, что восстановлению сотрудничества препятствует политика Соединенных Штатов.

Кто бы сомневался, что во всем виноваты американцы - именно они перекрывают доступ украинским товарам на российский рынок, они же требуют отдать им за бесценок украинские предприятия и газотранспортную систему, а если этого не происходит, взвинчивают цены на газ и грозят отказом от производственной кооперации.

О.Богомолов предостерег Украину от повторения ошибок Венгрии, которая, вступив в ЕС, утратила контроль над собственной промышленностью, приватизированной транснациональными корпорациями, и напомнил о долгах Греции, которые, по его мнению, возникли вследствие интеграции в экономику ЕС. Тоже предсказуемая оценка, в глазах советского ученого честная и прозрачная приватизация – это, конечно, потеря контроля, а залазить в долги Грецию насильно заставляли хитрые европейские финансисты…

Академический подход: корень всех проблем в генетике

Следом за российским экономистом слово было предоставлено его украинскому коллеге - директору Института мировой экономики и международных отношений, академику Национальной академии наук Украины Юрию Пахомову. Вот он-то и внес свежую струю в научную дискуссию о проблемах украинско-российских экономических взаимоотношений.

Буквально сразу академик Пахомов расставил все точки над «і». «Что же за страна Украина, почему страна неудачная?», - вопрошал он, продолжив: «Мне кажется, что основная проблема Украины не в каких-то неправильно взятых стратегиях, а дело в генетике - в генетике украинского народа. Я не буду говорить о достоинствах украинского народа, потому что не та у нас тема сейчас, но то, что в украинцах заложено негативное отношение к государству, это не просто логический вывод, это - результат социологических опросов. Социсследования, проведенные Национальным институтом стратегических исследований, свидетельствуют о том, что, несмотря на классных чиновников и систему институтов, главным фактором неразвитости или падения Украины является социально-экономическая генетика украинского этноса. Украинцы пассивны, они с удовлетворением воспринимают, когда страной командуют не они, а кто-то другой, в данном случае пусть это будут россияне или европейцы. Если кто-то опровергнет это, то придется искать другие объяснения тому, что Украина, будучи самой успешной республикой СССР, прекрасно развивалась при внешнем управлении и рухнула, как только это внешнее управление исчезло».

Нетрудно догадаться к каким выводам подводил участников форума Ю.Пахомов. «Сегодня в Украине господствует европейский вектор. Главный мотив украинского стремления в сторону Евросоюза - желание страны-неудачницы попасть в элитарный клуб. Но, я думаю, что мы это предотвратим, потому что Европа настолько быстро рушится, там настолько ускоренно обостряются проблемы, что мы поймем - вектор нужно менять. Но дело не только в позиции нынешней Европы и в том, что Европа, если учесть мусульманский фактор, напоминает исчадие ада, дело еще и в том, что для Украины ориентация на Запад - это ловушка крушения, ловушка деградации. Если с Россией у нас есть эффект взаимодополняемости и если мы уверены в том, что ныне разорванные связи в высокотехнологических производствах можно будет сшить, то применительно к Европе все выглядит иначе. Мы им нужны, в отличие от России, только как полусырьевая страна и рынок сбыта продукции низкотехнологических производств», - аргументировал ученый.

Конечно, к пожилому человеку, каковым является Юрий Николаевич, следует относиться с должным уважением. Также понятно, что, родившись в 1928 году в городе Кунгур Пермского края России и вступив в ряды КПСС еще в 1953 году, Пахомов является представителем совсем другой эпохи и для него вполне нормально рассуждать о генетической неполноценности украинского этноса. Но, его монолог, транслируемый в прямом эфире УТ-1, происходил в присутствии второго лица в стране, и целых 15 минут никто из присутствующих не попытался урезонить почтенного академика. Только когда он сам начал выдыхаться, председатель форума Владимир Семиноженко попытался перевести разговор на другую тему, но ему это не сразу удалось. Тут наконец-то взял слово премьер-министр. «При всем своем уважении, я не могу согласиться с вашими доводами. Не буду напоминать о том, что Россия лет триста была фактически под управлением немцев. Что же касается желания украинцев попасть под внешнее управление, то я с этим не согласен», - сказал премьер-министр. Н.Азаров также напомнил, что основная тема проходившего форума – выстраивание перед Украиной экономических заборов со стороны России и необходимость эти заборы сломать.

Инцидент таким образом был исчерпан, но осадок остался. Действительно, как может считать себя состоявшейся страна, в которой академики открыто заявляют о генетической неспособности нации к самоуправлению, а их внимательно слушают? Представить себе что-то подобное в той же России просто невозможно...

И снова о «загнивающем» Западе

Продолжать всерьез рассуждать о перспективах украинско-российских экономических отношений после вышеописанного выброса мозговой энергии было, наверное, не просто. Но директор российского Института глобальной политики Михаил Делягин бодро обрисовал печальную картину «колонизации» восточноевропейских стран после их вступления в ЕС. «У Евросоюза нет денег для своих новых членов, тем более их не будет для Украины. Для Украины отказываться от сбалансированного экономического сотрудничества ради европейского крена - это значит превратить свою страну в Болгарию, где экономическая катастрофа уже произошла», - предостерег экономист.

По его мнению, рынок России является наиболее удобным для Украины. «Экономики двух стран были ориентированы друг на друга еще со времен СССР и тут есть очень хорошие перспективы для развития. Но если сидеть и ничего не делать, то возможности уходят сами собой. В рамках Таможенного союза Беларусь и Казахстан уже опередили Украину в конкуренции за российский рынок. Им не нужны украинские конкуренты, а механизмы Таможенного союза дают им такую возможность и это насущная угроза для Украины», - отметил М.Делягин.

Так вот оно что, оказывается, это Беларусь и Казахстан закрыли российский рынок для украинских товаров. Очень оригинальная трактовка, учитывая безусловное главенство России в Таможенном союзе и ее суперактивную позицию в плане не допустить вхождения Украины в ЗСТ с Евросоюзом.

Покритиковав для порядка монополизм «Газпрома», который «всех достал и в самой России», М.Делягин предложил искать те направления в сотрудничестве, которые можно реализовать максимально быстро. «Если уж мы на таможенном фронте вынуждены на время остановиться, значит нужно делать точечные прорывы в отдельных секторах экономики, искать обходные ходы», - убежден эксперт. Позиция вполне адекватная и приемлемая для обеих сторон. В заключение М.Делягин пошутил, что одним из вариантов такого обходного пути мог бы стать перенос патриаршего престола РПЦ из Москвы в Киев. Понятно, что это шутка, но весьма симптоматичная…

На этой оптимистичной ноте стоило бы поставить точку, потому что следующие полчаса премьер-министр терпеливо слушал выкладки директора Института экономики и прогнозирования НАНУ, академика Валерия Гееца, а также руководителя российской компании экспертного консультирования «НЕОКОН» Михаила Хазина. Из доклада В.Гееца стало ясно, что следующие 7 лет экономика ЕС будет испытывать серьезные проблемы. На этом фоне он отметил интерес европейских и американских инвесторов к России и Китаю. При таких раскладах Украина просто обязана кооперироваться с Россией, чтобы принять на себя часть западного капитала и технологий, двигающихся в восточном направлении. На лицо явное противоречие - с одной стороны нам говорят об упадке западной экономики, а с другой - предлагают ориентироваться на европейские и американские инвестиции.

С чего вдруг Европа будет перекачивать свой капитал на восток, когда собственная экономика пребывает в состоянии стагнации? Господин Хазин в свойственной ему манере камня на камне не оставил от экономической модели США и Европы, предрекая им окончательный крах в ближайшее десятилетие. Для Украины он оставил единственный шанс - углублять интеграцию в экономику России.

В размышлениях о печальной участи Европы и США прошел час и только после этого премьер-министр откланялся, пообещав продолжить конструктивный диалог с Россией, не отказываясь при этом от планов по подписанию договора о Зоне свободной торговли с ЕС. Целый час премьерского времени был принесен в жертву политкорректности в отношении российских экономистов, которые в сотрудничестве со своими украинскими коллегами отрабатывают нелегкий экспертно-аналитический хлеб. И кому это было нужно?..

P.S. Слава Богу, что времена СССР давно прошли и сегодня многие украинцы могут за вполне приемлемую сумму посетить Болгарию, в которой «экономическая катастрофа уже произошла», или несчастную Грецию, стоящую на краю дефолта. Попивая ракию в таверне какой-нибудь «захудалой» деревушки они воочию смогут убедиться в масштабах экономического кризиса, поразившего европейскую периферию. Правда, сравнив увиденное с ситуацией где-нибудь в российской глубинке, да пусть даже и в отдаленном районе Московской области, они смогут сделать для себя кардинально отличающиеся от заверений упомянутых выше ученых-экономистов выводы. А все тонкости моделей экономического развития – они, знаете ли, от лукавого.

Петр Черных (УНИАН)