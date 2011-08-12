Клюев уполномочен подписать письмо о присоединении Украины к Декларации ОЭСР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уполномочил первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА на подписание письма генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно рассмотрения вопроса присоединения Украины к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях.

Соответствующий Указ Президента (№246/2011-рп от 12 августа) обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент также уполномочил А.КЛЮЕВА на подписание письма генсекретарю ОЭСР относительно участия Украины в работе Инвестиционного комитета ОЭСР.

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины утвердил А.КЛЮЕВА председателем координационного совета по связям с ОЭСР.

Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) была создана в 1961 году на основе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

На сегодня ОЭСР объединяет 30 стран, в частности Германию, Швецию, Швейцарию, Японию, США, Польшу, Норвегию, Великобританию, Бельгию, Италию, Данию и др.

Организацию экономического сотрудничества и развития называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны-члены этой организации производят две трети мирового ВВП.

Украина и ОЭСР начали свое сотрудничество в 1997 году.