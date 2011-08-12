Юрист: политическая и правовая ситуация с арестом Тимошенко выгодна всем сторонам процесса

И политическая, и правовая ситуация, которая сложилась на данный момент с арестом Юлии Тимошенко, выгодна всем сторонам процесса — суды не отступили от “буквы” закона, а защита подсудимой получила возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Такое мнение высказал УНИАН вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, комментируя сегодняшний отказ Апелляционного суда г.Киева рассмотреть жалобу об изменении меры пресечения экс-премьер-министру.

Итак, разъясняет Ю.ЗАБИЯКА, изменение меры пресечения в процессе рассмотрения дела в суде регулируется всего одной «бланкетной» или отсылочной нормой – ст. 274 УПК Украины, которая гласит, что при выборе меры пресечения, суд должен руководствоваться главой 13 УПК, которая в принципе «прописана» под досудебное следствие. В частности, ст. 165-2 предусматривает возможность подачи апелляции на постановление судьи о взятии под стражу подозреваемым, обвиняемым, их защитниками и/или представителями, но не подсудимым.

Иными словами, говорит юрист, "господин Киреев (Родион КИРЕЕВ — судья Печерского районного суда г.Киева, председательствующий в деле Ю.Тимошенко), а затем и апелляционный суд воспользовались буквальной не согласованностью норм, указывающих на то, что Юлия Владимировна, будучи уже в статусе подсудимой ни сама, ни через своих защитников не может оспаривать изменение меры пресечения".

В целом, Ю.ЗАБИЯКА считает, что это очень выгодная позиция для всех сторон данного процесса – г-н Киреев уже все равно «под ударом», апелляционная инстанция не рассматривает фактические обстоятельства изменения меры пресечения и «уходит из под удара» по формальным признакам. При этом, Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитники исчерпывают все возможности защиты своих прав, предусмотренные национальным законодательством в части взятия под стражу, и теперь могут обращаться в Европейский суд по правам человека по данному вопросу.

Ю.ЗАБИЯКА также добавил, что при таком буквальном толковании законодательства судом, решить вопрос об измении меры пресечения Ю.Тимошенко возможно только путем регулярной подачи ходатайств защиты судье, в расчете на то, что судья сам в какой-то момент решит изменить свое предыдущее решение и заменить взятие под стражу на другую меру пресечения. “Но это — неправильно”, резюмировал юрист.

Самое настораживающее в этом всем то, отмечает юрист, что в угоду политическим мотивам суды могут пойти на поводу данного громкого решения и в рамках других дел трактовать ст. 165-2 УПК Украины не в контексте другой – ст. 274 УПК, а сугубо буквально, отказывая иным подсудимым в праве судебного обжалования постановления об изменении меры пресечения на стадии судебного разбирательства. Тем самым будет нарушаться основополагающее право на защиту каждого отдельно взятого подсудимого, считает Ю.ЗАБИЯКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд г.Киева отказался принимать к рассмотрению по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на решение Печерского райсуда о ее аресте.

Судья Ольга ЕФИМОВА сослалась, на то, что согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, постановление Печерского суда об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу не может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Впоследствии прокурор со стороны обвинения Виктор КЛИМЕНКО разъяснил, что “отдельное рассмотрение подобных судебных решений в апелляционном порядке не предусмотрено УПК. В соответствии с установленными нормами такое решение обжалуется только одновременно с решением по сути предъявленного обвинения".

Справка УНИАН.