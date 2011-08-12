«БЮТ-Батькивщина» требует от Президента уволить генпрокурора

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА уволить генерального прокурора Виктора ПШОНКУ.

Об этом заявила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА на митинге в поддержку экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО возле Печерского райсуда, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Как гарант Конституции Украины, Президент обязан уволить В.ПШОНКУ с должности генерального прокурора Украины, который делает все ради того, чтобы изнурить Ю.ТИМОШЕНКО морально и физически, с целью подчинить ее волю и заставить прекратить защиту в суде», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Депутат Киевсовета отметила, что после этого на должность генерального прокурора должно быть назначено лицо, которое действительно желает обеспечить законность и правопорядок в нашем государстве.

«Президент должен продемонстрировать Украине и миру, что в нашем государстве законы действительно работают и лица, виновные в нарушении прав человека, лишаются своих должностей», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Депутат считает, что таким образом Президент должен подтвердить, что невиновные не могут подвергаться уголовным преследованиям.