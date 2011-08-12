Главное на 12 августа (вечер)

Финансы

Размер минимальной заработной платы в 2012 году в среднем составит 1098 грн. – ФПУ

Размер минимальной заработной платы в 2012 году в среднем составит 1098 грн.

Как отмечается в сообщении Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), переданном УНИАН, такое решение было достигнуто сегодня в ходе переговоров между профсоюзами, правительством и работодателями относительно определения в проекте госбюджета-2012 размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы и размера базового тарифа единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы.

«Результат (переговоров – УНИАН) таков: правительственная сторона все же нашла возможность поднять планку стартовых предложений на 47 грн. и установить размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а следовательно,

размер минимальной заработной платы - 1098 грн. в среднем в 2012 году», - сказал исполняющий обязанности председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК.

Профсоюзная сторона считает этот размер экономически не обоснованным и искусственно заниженным. «По нашему убеждению, такие темпы роста минимальных гарантий оплаты труды еще долго не позволят вывести работающего человека из зоны бедности, потому что труд остается нерентабельным», - пояснил он.

Как отмечается в сообщении, правительственные предложения ставят под большой вопрос и выполнение Украиной обязательств, о которых провозгласил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем выступлении на 65-й сессии Генассамблеи ООН относительно борьбы с бедностью в Украине.

Профсоюзная позиция заключается в следующих требованиях: минимальная зарплата должна превышать фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМ) с поэтапным повышением для учета обязанностей по содержанию нетрудоспособных членов семьи; выполнения обязательств по Генсоглашению относительно роста базового тарифа единой тарифной сетки и зарплаты госслужащих; рост минимальной зарплаты должен происходить в соответствии с темпами, которые обеспечат соотношение к средней зарплате не меньше чем на 40%; закрепление в законе «О Государственном бюджете 2012» прогнозов на 2013-2014 гг. (обязательное приложение к данному закону) относительно роста ПМ, минимальной зарплаты, базового тарифа единой тарифной сетки.

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Дефицит госбюджета Украины сократился в 2,4 раза – до 10,957 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 года сведен с дефицитом в 10,957 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы бюджета составили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 120,946 млрд. грн.

Налоговые поступления составили 119,826 млрд. грн., неналоговые – 17,866 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 148,364 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 130,142 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за первое полугодие 2011 года поступило 1,312 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 315,9 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 3,254 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 35,1 млн. гривен.

В январе-июне 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 22,203 млрд. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 59,515 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

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Фтизиатрам могут установить надбавки в размере 10-60%

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения Украины намерены с 1 июля 2011 года установить надбавки фтизиатрам в размере 10-60% должностного оклада.

Это предусмотрено совместным приказом министерств от 19 июля 2011 года №284/424, зарегистрированном в Минюсте 2 августа 2011 года. Документ размещен на официальном парламентском портале.

Согласно документу, надбавки предусмотрены для врачей независимо от должности, специалистам с базовым и неполным высшим образованием и т.д. специализированных учреждений здравоохранения, которые диагностируют туберкулез и предоставляют лечебно-профилактическую помощь больным заразной формой туберкулеза, в следующих размерах: до 2 лет (включительно) непрерывной работы – 10%, от 2 до 4 лет – 20%, от 4 до 6 лет – 30%, от 6 до 8 лет – 40%, от 8 до 10 лет – 50%, свыше 10 лет – 60% должностного оклада.

Кроме того, планируется установить надбавки для врачей независимо от должности, специалистам с базовым и неполным высшим образованием и т.д. специализированных учреждений здравоохранения, которые диагностируют туберкулез и предоставляют лечебно-профилактическую помощь больным активной формой туберкулеза, в таких размерах: до 3 лет (включительно) непрерывной работы – 10%, от 3 до 6 лет – 20%, от 6 до 9 лет – 30%, более 9 лет – 40% должностного оклада.

Надбавки за непрерывную работу начисляются ежемесячно по месту основной должности при работе по совместительству.

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ТЭК

Украина увеличила импорт газа в 2 раза - до 8 млрд. долл.

Украина в январе-июне т.г. увеличила импорт природного газа в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 7 млрд. 952,463 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-июне т.г. в общем объеме импорта составил 20,7%.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-июне т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 11,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млрд. 216,033 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-июне т.г. составил 5,8%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-июне т.г. Украина не осуществляла.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила импорт природного газа на 17,7%, по сравнению с 2009 годом, до 9 млрд. 392,940 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

В 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 171,265 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

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Медведев призвал Януковича не политизировать сотрудничество в газовой сфере

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в разговоре с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ призвал не политизировать российско-украинское газовое сотрудничество.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

Отмечается, что встреча лидеров двух стран прошла в четверг в Сочи.

"Президенты обсудили основные вопросы, включая участие Украины в Таможенном союзе и проблематику газового сотрудничества... С российской стороны была подчеркнута необходимость соблюдения действующих в настоящий момент соглашений в сфере газового сотрудничества и недопустимость политизации этого вопроса", - сказал источник.

По его словам, "стороны условились продолжать поиск новых проектов в этой сфере".

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Строительство

Киев дополнительно получил из госбюджета 600 млн. грн. на развитие ЖКХ

Киев получил из государственного бюджета дополнительно около 600 млн. грн., которые будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Он напомнил, что изменениями в госбюджет Киеву летом были выделены 1 млрд. 500 млн. грн. дополнительных средств, которые, в частности, будут израсходованы на строительство объектов инфраструктуры, мостов, путепроводов, развязок, а также на благоустройство.

«Но значительная сумма около 600 млн. грн. – это средства, какие мы израсходуем на развитие жилищно-коммунального хозяйства», - отметил А.ПОПОВ. По его словам, финансирование будет направлено на ремонт подъездов, капитальный ремонт внутреннеквартальных проездов, внутреннеквартальных сетей, освещения. При этого из городского бюджета, как добавил А.ПОПОВ, также будут выделены средства на ремонт кровли, капремонт и реконструкцию лифтов. «Мы в этом году очень большую программу сделаем по одному и второму источникам финансирования. Уверен, что в ноябре, если мы посмотрим на проблемы, которые сейчас и которые будут тогда, то уже очень многих вопросов снимем», - прокомментировал А.ПОПОВ.

Он также отметил, что в соответствующие работы планируется вовлекать киевские предприятия и киевских строителей, что даст толчок развитию экономики столицы.

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Мининфраструктуры продлило срок подачи заявок на конкурс по достройке Дарницкого вокзала

Министерство инфраструктуры продлило срок подачи инвестиционных заявок на конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве до 12 сентября текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, представление конкурсных предложений будет проходить с 19 по 29 сентября 2011 года, а в целом конкурс продлится до 7 ноября 2011 года.

В министерстве пояснили, что конкурсное предложение должно содержать, в частности, инвестиционный проект строительства второй очереди пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница, графики его реализации со сроками разработки проектной документации, начала и окончания выполнения строительно-монтажных работ, введения в эксплуатацию объекта инвестирования.

Вторая очередь Дарницкого вокзального комплекса включает строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем, открытой автостоянки на 300-350 машиномест с 2-уровневым подземным паркингом, завершение строительства главного перрона, внешних сетей водоснабжения и водоотвода, других инженерных сетей.

В пресс-службе отметили, что на сегодня построен железобетонный каркас здания вокзала на 7 этажей и тоннель без отделки и инженерных сетей.

Предусматривается, что зоны обслуживания пассажиров и посетителей комплекса будут объединены с помощью эскалаторов, лестницы, а также подъемников для малоподвижных групп населения.

Одновременная вместимость вокзального комплекса составит в дальнем сообщении 2700 пассажиров, в пригородном - 1600 пассажиров.

Ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляет 1 792 842,653 тыс. грн. в соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением Кабинета министров Украины № 758 от 19 сентября 2007 г.

Заказчиком строительства выступает Государственное территориальное отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабмина от 31 марта 2004 г. №192-р «О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве». Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции «Киев-Пассажирский», в конце 2009 года были приостановлены в ожидании инвестора.

«Конкурсы для определения инвестора проводились неоднократно, и даже практически были подписаны договоры на начало работ, однако из-за кризиса они были приостановлены», - отмечал тогда начальник Юго-Западной железной дороги А.КРИВОПИШИН.

В сентябре 2010 г. А. КРИВОПИШИН говорил, что для достройки Дарницкого вокзала необходимо около 100 млн. евро инвестиций.

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По программе доступного жилья в Киеве планируют построить в этом году 1,5 тыс. квартир

По программе доступного жилья власти Киева планируют в этом году построить и сдать 1500-1700 квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

«В этом году мы сдадим 1 млн. 400 тыс. квадратных метров жилья. Это будет один из лучших показателей Киева за годы независимости Украины. И среди этого объема строительства приблизительно 1500-1700 квартир, которые мы строим по программам поддержки инвесторов «70/30» и «50/50» - сказал А.ПОПОВ.

В частности, сегодня на Нивах, на улице Баумана, 25-29, было сданы в эксплуатацию и вручены ключи от квартир семьям киевлян, которые улучшили свои жилищные условия за счет таких смешанных программ финансирования жилья. Так, 56 квартир в этой новостройке профинансированы по программе «70/30». Среди тех, кто получил ключи: пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники МВД, семьи участников войны или боевых действий, инвалиды войны, а также семьи, которые имеют другие льготы, и 21 семья из общей очереди киевлян. В целом в доме 167 квартир.

В многоэтажке также будет функционировать амбулатория семейного врача, которая сможет обслуживать 9,5 тыс. взрослых киевлян и 2,4 тыс. детей, ее мощность – 45 посещений в смену. Прием граждан будут осуществлять два врача-терапевта, имеющие специализацию семейного врача, а также врач-педиатр.

Дом был построен в сжатые сроки – строительство началось в январе этого года. На месте новостройки раньше были два двухэтажных дома, построенные в 1953 году. Для реализации проекта были отселены 38 семей. Сметная стоимость строительства - 99,8 млн. грн., из которых 10,4 млн. – средства городского бюджета; 16,6 млн. грн. – средства населения по программе «70/30» и 72,7 млн. грн. – привлеченные средства физических лиц.

На сегодняшний день в Киеве, по данным КГГА, насчитывается 19 тыс. 245 семей, которые выразили желание улучшить свои жилищные условия по указанной программе финансирования («70/30»). На сегодняшний день в столице строится около 20 домов, в которых финансирование предусмотрено также за счет программ «50/50» и «70/30», из которых 10 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В бюджете города на смешанные программы по строительству жилья в этом году предусмотрены в целом почти 83 млн. грн.

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Промышленность

Украина увеличила импорт фармацевтической продукции на 22,3%

Украина за январь-июнь 2011 года увеличила импорт фармацевтической продукции на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 249, 210 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 9,3% – до 91 млн. 615,5 тыс. долл.

По данным Госкомстата, экспорт эфирных масел увеличился на 13,6% – до 81 млн. 643,4 тыс. долл., импорт – на 9,2%, до 375 млн. 966,8 тыс. долл.

Экспорт мыла и моющих средств за указанный период увеличился на 12,7% – до 50 млн. 941,6 тыс. долл., импорт – на 21,3%, до 203 млн. 489,5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила экспорт фармацевтической продукции на 32,3% по сравнению с 2009 годом – до 198 млн. 519,5 тыс. долл. США. Импорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 14,8% – до 2,445 млрд. 836 тыс. долл.

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В Украине импорт минудобрений вырос в 2 раза, экспорт - на 80%

Украина в январе-июне 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 401 млн. 154,1 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 79,9% – до 755 млн. 458,7 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.

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Агро

Кабмин утвердил порядок декларирования наличия сахара

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок декларирования наличия сахара.

Соответствующее постановление от 10 августа 2011 г. № 851 опубликовано на сайте правительства.

Порядок определяет механизм декларирования наличия сахара субъектами хозяйствования, которые производят и хранят сахар, занимаются оптовой и розничной торговлей сахаром.

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Аграрии завершают уборку ранних зерновых – Минагропрод

В Украине на 12 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 11,0 млн. га, что составляет 97% от прогноза, намолочено 33,3 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, убрать осталось около 300 тыс. га, в том числе пшеницы – 160 тыс. га.

Пшеница обмолочена на 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,6 млн. тонн зерна при урожайности 34,5 ц/га. Ячмень обмолочен на 3,6 млн. га (98%), намолочено 9,3 млн. тонн зерна при урожайности 25,5 ц/га. Горох обмолочен на 253 тыс. га (98%), намолочено 391 тыс. тонн зерна, урожайность 15,4 ц/га. Рожь убрана на 266 тыс. га (94%), намолочено 572 тыс. тонн зерна при урожайности 21,5 ц/га. Рапс обмолочен на 787 тыс. га (92%), намолочено почти 1,4 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га.

Гречиха убрана на площади 10 тыс. га (3%), намолочено 11 тыс. тонн зерна, урожайность 10,4 ц/га. Просо обмолочено на 21 тыс. га (13%), получено 38 тыс. тонн зерна при урожайности 18,4 ц/га.

По данным государственных хлебных инспекций Автономной Республики Крым и областей на 11 августа на сертифицированные зерновые склады поступило 8 млн. 447 тыс. тонн зерна (26% от намолоченного), в том числе: пшеницы – 5,3 млн. тонн, ячменя – 1,9 млн. тонн, гороха – 0,06 млн. тонн и ржи – 0,05 млн. тонн. Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 70% к 30%.

В министерстве напомнили, что уборке подлежат 12,1 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса. Минагропрод прогнозирует урожай зерна в текущем году в объеме 50 млн. тонн.

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры хочет ограничить использования маршруток для пассажирских перевозок

Министерство инфраструктуры выступает за ограничение использования автобусов малого класса для пассажирских перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметил глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД, в программе развития автотранспорта, которая будет разработана в соответствии с утвержденной Концепцией Государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта до 2015 года, планируется предусмотреть такие ограничения.

«Мы не говорим о том, чтобы не использовать их совсем – они должны применяться на маршрутах с небольшими дистанциями и на маршрутах, где низкий пассажиропоток», - сказал он.

При этом заместитель министра инфраструктуры – руководитель аппарата Владимир КОРНИЕНКО отметил: «Для министерства главное, чтобы любой вид транспорта обеспечивал безопасность перевозок пассажиров. Потому этот вопрос независимо от коммерческой части мы ставим на первое место».

В частности, для достижения этих целей Мининфраструктуры выступает за укрупнение перевозчиков, а также выведение с рынка переоборудуемых с нарушением требований транспортных средств.

С.ДОБРОХОД добавил, что укрупнение перевозчиков будет способствовать повышению безопасности перевозок и уровня предоставления услуг, поскольку перевозчики, которые будут иметь большее количество транспортных средств, способны обеспечить и лучшие условия труда и обучения водителей, создав для этого соответствующую инфраструктуру – службы безопасности движения, медицинскую службу, службу повышения квалификации и т.д.

«У нас требования к перевозчику европейские – и выполнить их с одним автомобилем невозможно», - сказал он.

По словам В.КОРНИЕНКО, на сегодня на рынке автоперевозок работает около 126 тысяч юридических лиц, большая часть которых не способна обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг. Он считает, что реализация Концепции и Программы даст возможность обновить автопарки, уменьшить количество нелегальных перевозчиков, обеспечит конкурентоспособность украинских перевозчиков на международном рынке и повысит безопасность перевозок.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта на период до 2015 года.

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Госфлотинспекция инициирует внеплановые проверки маломерного флота Украины

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства инициирует проведение внеплановых проверок маломерного флота Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как указывается в сообщении, планируется проверить все маломерные (малые) суда, осуществляющие перевозку пассажиров на коммерческой основе по всей территории Украины.

В пресс-службе отметили, что при проведении проверок особое внимание будет уделяться проверке соблюдения требований безопасности судоходства при перевозке пассажиров, а также соответствию квалификационных документов экипажей, соответствию спасательных средств, наличию действующих классификационных документов и лицензий на суда, необходимых для осуществления пассажирских перевозок.

Кроме того, дополнительно будут проверены базы для стоянки маломерных (малых) судов на предмет соблюдения порядка выпуска судов и их хранения.

Проведение таких проверок направлено на снижение количества аварийных ситуаций на маломерном флоте, обеспечение надлежащего и безопасного уровня перевозки пассажиров водным транспортом.

При выявлении нарушений, представляющих потенцийальную угрозу жизни и здоровью граждан, загрязнения природной окружающей среды, к должностным лицам будут применяться меры административного воздействия согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях. Кроме того, эксплуатация таких судов будет запрещена - до приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины.

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Фондовый рынок

Четыре страны ЕС запретили короткие продажи акций

Франция, Италия, Испания и Бельгия наложили запрет на короткую продажу финансовых акций, детали которого варьируются в зависимости от страны, сообщает Reuters.

Государства предприняли этот согласованный шаг, пытаясь восстановить доверие на рынках, подорванное слухами о плохом состоянии банков и высокой стоимостью заимствований. Мера вступает в силу в пятницу.

Индекс европейских банковских акций DJ Stoxx рухнул на 37% с февральского пика и задел 28-месячный минимум в четверг. Только с начала августа индекс потерял 17%.

Европейские регуляторы ранее отбрасывали идею о наложении полного запрета на короткие продажи, при которых инвесторы берут акции в долг и продают их, рассчитывая, что их стоимость упадет и они смогут выкупить их по более низкой цене.

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Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,78%, Украинской биржи – на 4,10%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 августа, вырос на 1,78% – до 692,11 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 542 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 4,10% – до 1822,98 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 423 млн. 999 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 278 тыс. грн.

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