Янукович предлагает в 2012 году сократить численность Вооруженных Сил на 8 тысяч человек

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает в 2012 году сократить общую численность Вооруженных Сил на 8 тысяч человек.

Соответствующий законопроект зарегистрирован 12 августа в Верховной Раде.

В частности, предлагается освободить 5 тысяч военнослужащих.

Президент предлагает утвердить численность Вооруженных Сил Украины по состоянию на 31 декабря 2012 года в количестве до 184 тысяч человек, в частности до 139 тысяч военнослужащих.

Законопроект разработан Министерством обороны Украины с целью установления численности ВСУ на 2012 год на уровне, который обеспечит качественную их подготовку и выполнение возложенных на них задач.