В Донецкой области зарегистрировали 2 новых случая заболевания холерой

За неделю, с 8 по 13 августа, в Донецкой области зарегистрировали 2 случая заболевания и 5 случаев вибрионосительства холерного вибриона, в т.ч. 1 случай вибрионосительства в Волновахском районе, с. Веселое, остальные - в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

«По состоянию на 13 августа на лечении находится 2 больных и 3 вибрионосителя. Их состояние удовлетворительное», - идет речь в сообщении.

В СЭС отмечают, что всего с 29 мая т. г. в области зарегистрировано 30 больных холерой и 23 вибрионосителей.