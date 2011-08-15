Главное на 15 августа (день)

Финансы

Правительство освободило от налога на добавленную стоимость операции по поставкам больше 100 позиций изделий медицинского назначения.

Соответствующее постановление №867 от 8 августа размещено на сайте Кабинета Министров.

В соответствии с документом, в перечень изделий вошли: вата, марля, бинты, презервативы, стоматологические материалы для пломбирования зубов и оборудование, аппараты для измерения давления, эндоскопы, подгузники, разные типы сосок и аналогичные изделия для детей, пеленки для младенцев, стекла для очков, корректирующих зрение, инвалидные коляски, оболочковые контрацептивы, сердечные стимуляторы, устройства ортопедические.

Министерство экономического развития и торговли разработало план мероприятий по преодолению отрицательного сальдо внешней торговли

Согласно проекту соответствующего распоряжения правительства, которое размещено на сайте Минэкономразвития, профильным ведомствам до конца текущего года планируется поручить усовершенствовать механизм применения финансовых инструментов по поддержке экспорта товаров происхождением из Украины.

Также предлагается на постоянной основе осуществлять мероприятия по пересмотру существующих или/и заключению новых договоров и контрактов для снижения уровня цен на природный газ и нефть и отмены ограничений в торговле.

До конца 2011 года запланировано урегулирование вопроса доступа украинской продукции на рынки СНГ, прежде всего, осуществление мероприятий по расширению присутствия отечественной сельскохозяйственной продукции на рынке Российской Федерации.

Также должна быть введена система дифференциации компенсационных выплат из госбюджета производителям за произведенную продукцию в зависимости от ее качества путем совершенствования порядка использования бюджетных средств по бюджетным программам, направленным на повышение качества отечественной сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, должна быть усовершенствована законодательная база в части применения дополнительного импортного сбора с целью улучшения состояния платежного баланса и достижения надлежащего уровня золотовалютных резервов.

Проектом документа предлагается создание благоприятных условий для средне- и долгосрочного кредитования заемщиков-экспортеров путем внесения изменений в нормативно-правовые акты Национального банка в части установления отдельных норм относительно: классификации кредитных операций с заемщиком-субъектом хозяйственной деятельности, который является резидентом Украины и осуществляет экспорт товаров (услуг, работ) украинского происхождения; учета имущественных прав на денежные средства (выручку) заемщика-экспортера по соответствующему внешнеэкономическому договору, в качестве залога, принимаемого к расчету резерва под кредитные риски.

Также предлагается создание условий для снижения объемов потребительского импорта путем ужесточения требований относительно предоставления финансовыми учреждениями потребительских кредитов с учетом платежеспособности заемщика-физического лица.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом полугодии 2011 года составило 1 млрд. 801,1 млн. долл. по сравнению с 633,7 млн. долл. положительного сальдо за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 509,6 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3 млрд. 708,5 млн. против 2 млрд. 371,6 млн. долл. и 3 млрд. 005,3 долл., соответственно, в первом полугодии 2010 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом полугодии 2011 года вырос до 41 млрд. 199 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 27 млрд. 809,5 млн. долл.), причем импорт товаров составил 38 млрд. 352,9 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 25 млрд. 425,9 млн. долл.), импорт услуг – 2 млрд. 846,1 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 2 млрд. 383,6 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии 2011 г. вырос до 39 млрд. 397,9 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 28 млрд. 443,2 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 32 млрд. 843,3 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 23 млрд. 054,3 млн. долл.), экспорт услуг – 6 млрд. 554,6 млн. долл. (за первое полугодие 2010 года – 5 млрд. 388,9 млн. долл.).

Национальный банк Украины вывел временную администрацию из банка «Надра» (Киев).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Постановлением правления Национального банка Украины №280 от 12 августа 2011 г. с 13 августа 2011 г. прекращена временная администрация и полномочия временного администратора в ПАО «Коммерческий банк «Надра», - говорится в сообщении.

Временная администрация в банке работала с 10 февраля 2009 года.

Кроме того, решением Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 12 августа 2011 года банк “Надра” стал участником Фонда - свидетельство участника Фонда № 085 от 12 августа 2011 года.

Председателем правления банка назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Правительство Италии утвердило план мер по сокращению бюджетных расходов на 64 млрд. долларов, сообщает Би-Би-Си.

Согласно требованию Европейского центробанка, Рим должен сбалансировать бюджет страны к 2013 году.

Правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ утвердило план, несмотря на несогласие местных властей, которые называют его социально несправедливым.

Экономика Италии находится в плохом состоянии и может пополнить список стран еврозоны, пострадавших от долгового кризиса.

Энергетика

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило первое полугодие 2011 года с чистой прибылью 490,088 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 866,712 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 28,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 57 млрд. 242,100 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 28,9% – до 67 млрд. 620,530 млн. грн.

Промышленность

В 2012 году Министерство экологии и природных ресурсов планирует ввести обязательный экологический аудит для промышленных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, завершается разработка методики проведения экологического аудита. «Убежден, что эта инициатива не встретит сопротивления со стороны владельцев промышленных предприятий, - отметил министр, - ведь идет речь, в частности, и о безопасности производства. Например, если бы экологический аудит был проведен на всех угольных предприятиях страны, удалось бы избежать немало аварий, в результате которых погибают шахтеры».

Кроме того, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что с 2013 года 50% отчислений предприятий в Государственный экологический фонд будут оставаться в распоряжении плательщиков экологического налога. Таким образом, именно экологический аудит укажет главные проблемы, которые следует решить предприятиям за счет этих средств.

(УНИАН)