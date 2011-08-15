Ющенко должен дать показания в суде по делу Тимошенко – прокурор

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен дать свидетельские показания в суде по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА.

«Свидетель ЮЩЕНКО должен быть вызван в суд и должен дать показания, поскольку он является свидетелем, который должен дополнить и довести до суда определенные обстоятельства, которые сложились в 2009 году при подписании газовых соглашений. Поэтому я считаю, что он должен быть вызван в суд», - сказала Л.ФРОЛОВА.

При этом она отметила, что ей не известно о распространенном в СМИ заявлении В.ЮЩЕНКО о том, что он просит подтвердить его предыдущие показания и что он не появится в суд.

«Суд будет этот вопрос ставить на обсуждение, и в случае, если свидетель без уважительных причин будет отказываться появляться в суд, то суд имеет право применить привод к такому свидетелю», - подчеркнула Л.ФРОЛОВА.

Она отметила, что уважительность причин неявки на допрос будет устанавливать суд.