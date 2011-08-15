Суд решил вызвать Бойко на допрос в качестве свидетеля по делу Тимошенко
17:35, 15 августа 2011Разное
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Печерский районный суд Киева решил вызвать министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на следующее судебное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председательствующий судья Родион КИРЕЕВ, удовлетворив таким образом ходатайство представителей обвинения, с которым также согласились подсудимая Ю,ТИМОШЕНКО и ее адвокат.
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