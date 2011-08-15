Ющенко смог получить тексты газовых контрактов через Службу внешней разведки - Шлапак

Секретариат Президента в 2009 году просил Службу внешней разведки предоставить текст газовых контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам бывший первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«После возвращения нашей делегации из Москвы с подписанными контрактами Президент (Виктор ЮЩЕНКО) попросил предоставить ему контракты. Ему было отказано в этом. Соответственно, пришлось получить эти контракты, поскольку хотелось выяснить, в чем дело, другим путем. И Служба внешней разведки обеспечила эти контракты», - сказал А.ШЛАПАК.

Напомним, сегодня в первой половине дня суд допросил А.ШЛАПАКА качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В настоящее время в заседании Печерского районного суда по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 15.40.