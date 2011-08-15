Анонс на 16 августа

* Состоятся Всеукраинские общественные слушания на тему: «Земельная реформа в действии: Обсуждение законопроектов «О рынке земель». Организаторы: Проект USAID «Агроинвест», ВОО «Союз сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины». Участники: председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины И.Томич; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Н.Маркевич; председатель Госагентства земельных ресурсов С.Тимченко и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Презентация бренд-бука и фирменного стиля АРК. Концепция нового подхода в продвижении Крыма на международном уровне". Участники: Георгий Псарев, министр курортов и туризма, заместитель Председателя Совета министров Крыма; Алексей Сотников, директор агентства "iBrand Design Consulting", разработчик.

* Состоится презентация Центра оперативно-технического управления зерноуборочной техникой машинно-транспортной станции ГПЗКУ.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в пресс-конференции на тему: «Актуальные задания социально-экономического развития Украины».

* Состоится заседание инициативной группы по созданию общественного движения «Земля - народная собственность!». Цель - ускорить снятие моратория на продажу сельскохозяйственной земли и обеспечение конституционного права собственности крестьян на землю. Задание движения - широкое общественное обсуждение проекта Закона Украины «О рынке земель» в территориальных общинах, среди собственников земельных паев. Участники: члены Правления Ассоциации сельских и поселковых советов. Приглашены: председатель Госкомагентства Сергей Тимченко, представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, народные депутаты.

* Народный депутат Украины (фракция «БЮТ- Батьківщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская примет участие в открытии ежегодной Национальной Сорочинской ярмарки. Н.Королевская проведет круглый стол, на котором будут обсуждаться проблемы развития традиционных народных промыслов, предпринимательства и налогообложения.

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