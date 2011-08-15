Москва. Россия и Беларусь будут согласовывать позиции при торговле с третьими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Беларуси Михаил МЯСНИКОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы обсудили вопросы торговли с третьими странами, в первую очередь в рамках нашего Таможенного союза и, безусловно, СНГ, и торговли с Западом. Мы не за то, чтобы устраивать какие-то торговые войны, но будем согласовано отстаивать взаимные интересы», - сказал М.МЯСНИКОВИЧ.

В свою очередь, В.ПУТИН, комментируя экономические санкции против ряда белорусских предприятий со стороны Евросоюза и США, отметил, что такие меры «никогда не бывают эффективными».

«Беларусь пройдет и через эти сложности и турбулентные процессы. Даже не сомневаюсь. Как-то реагировать России на действия других стран - я не думаю, что это целесообразно. Мы в оперативном порядке на такие вещи не реагируем, но все, что мы делаем в рамках интеграции, так или иначе, безусловно, будет поддерживать белорусскую экономику», - сказал В.ПУТИН.

Ранее комиссия Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана ввела ряд ограничений для украинских товаров.