Главное на 15 августа (вечер)

Финансы

Капитальные инвестиции Украины по итогам I полугодия составили 80,43 млрд. грн.

В Украине по итогам января-июня 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 80 млрд. 431,3 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 65 млрд. 138 млн. грн. (без НДС), что на 15,9% больше показателя января-июня 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в январе-июне 2011 года была следующей: средства государственного бюджета – 3 млрд. 399,9 млн. грн., средства местных бюджетов – 1 млрд. 823,2 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 53 млрд. 138,6 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 12 млрд. 252,6 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 1 млрд. 412,2 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 1 млрд. 759,6 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 3 млрд. 772,2 млн. грн., другие источники финансирования – 2 млрд. 873 млн. грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 74 млрд. 348,6 млн. грн. с НДС) в январе-июне 2011 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 6 млрд. 062,2 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 6,2 млн. грн., добывающая промышленность – 9 млрд. 040 млн. грн., перерабатывающая промышленность – 15 млрд. 463,3 млн. грн., производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 4 млрд. 439,7 млн. грн., строительство – 3 млрд. 021 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 5 млрд. 647,9 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 1 млрд. 652,8 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 11 млрд. 901,5 млн. грн., финансовая деятельность – 969,1 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 12 млрд. 136,2 млн. грн., государственное управление – 357,6 млн. грн., образование – 495,5 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 664 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 2 млрд. 491,6 млн. грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в январе-июне 2011 года стали Киев – 14 млрд. 837 млн. грн., Донецкая область – 9 млрд. 200,6 млн. грн., Днепропетровская область – 7 млрд. 362,7 млн. грн., Киевская область – 5 млрд. 771,4 млн. грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на 56,4%

В январе-июне 2011 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 2 млрд. 788,2 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 56,4% больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из стран Европейского Союза поступило 2 млрд. 788,2 млн. долл. (82% от общего объема), из стран СНГ – 84,3 млн. долл. (3%), из других стран мира – 416,9 млн. долл. (15%). В то же время капитал нерезидентов сократился на 447 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в январе-июне 2011 года составил 2 млрд. 452,4 млн. долл.

Выросли объемы капитала из Кипра – на 1 млрд. 604,5 млн. долл., Австрии – на 124,4 млн. долл., Германии – на 283 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран сократились объемы капитала инвесторов из США на 70,4 млн. долл., а капитал инвесторов из Польши и Италии – на 39 млн. долл. и 35 млн. долл. соответственно за счет изъятия капитала и переоценки.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях промышленности – на 857,3 млн. долл., на предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям, – 399,7 млн. долл., на строительных предприятиях — 627,3 млн. долл., в финансовой деятельности — 235,6 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2011 года составил 47 млрд. 205,7 млн. долл., что на 5,5% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составлял 1033,2 долл.

Инвестиции поступали из 127 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 11,62 млрд. долл., Германия – 7,37 млрд. долл., Нидерланды – 4,78 млрд. долл., Российская Федерация – 3,386 млрд. долл., Австрия – 2,856 млрд. долл., Франция – 2,385 млрд. долл., Великобритания – 2,348 млрд. долл., Швеция – 1,758 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,524 млрд. долл. и США – 1,088 млрд. долл.

В I полугодии 2011 г. из Украины в экономику других стран мира направлено 2,3 млн. долл. прямых инвестиций (акционерный капитал).

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира, с учетом курсовой разницы, на 1 июля 2011 г. составил 6 млрд. 934,1 млн. долл., в т.ч. в страны ЕС — 6 млрд. 574,0 млн. долл. (94,8% общего объема), в страны СНГ - 259,4 млн. долл. (3,7%), в другие страны мира - 100,7 млн. долл. (1,5%).

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В Украине в январе-июле розничный товарооборот предприятий вырос на 14,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июле 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,7% по сравнению с январем-июлем 2010 года и составил 184,53 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-июля 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Черкасской области – на 21,7% – до 3 млрд. 796,7 млн. грн., Киевской области – на 21% – до 8 млрд. 623,1 млн. грн., Закарпатской области – на 19,3% – до 4 млрд. 273,4 млн. грн.

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ТЭК

Миллер предлагает Украине газовое сотрудничество «по-белорусски»

Развитие сотрудничества России и Украины в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, что и с Беларусью.

Об этом заявил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР журналистам по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО сегодня в Сочи, передает РИА "Новости".

«По мнению «Газпрома», развитие сотрудничества в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, по которой мы работаем с нашими белорусскими друзьями», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, на встрече Ю.БОЙКО представил предложения по развитию газотранспортного сотрудничества между Россией и Украиной, эти предложения охватывают «не только сотрудничество в газотранспортной сфере, но и сотрудничество по другим направлениям».

«Мы изучим эти предложения и дадим им оценку, и направим ответ украинским друзьям», - сказал глава «Газпрома».

Напомним, «Газпрому» принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в настоящее время ведутся переговоры о покупке еще 50%.

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С 2012 года Россия введет для Беларуси понижающий коэффициент при определении цены на газ

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН обещает, что с 2012 года Россия введет для Беларуси понижающий «интеграционный» коэффициент при определении цены на газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Беларуси Михаилом МЯСНИКОВИЧЕМ в Москве.

«Могу Вас проинформировать: в России принято решение со следующего года, с 2012 года, ввести в газовую формулу при определении цены для Белоруси так называемый интеграционный понижающий коэффициент», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что уровень этого коэффициента предстоит определить в ходе переговоров хозяйствующих субъектов.

«Исходим из того, что мы в рамках интеграционных объединений должны выйти на условия равной конкуренции для всех участников экономической деятельности, и энергетика здесь играет не последнюю роль», - добавил он.

Российский премьер рассчитывает, что введение понижающего коэффициента будет синхронизировано с приобретением "Газпромом" оставшихся 50% в "Белтрансгазе".

В свою очередь, М.МЯСНИКОВИЧ выразил надежду, что этот коэффициент будет меньше единицы.

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Дело Тимошенко

Суд снова отказал в освобождении Тимошенко из-под стражи

Печерский районный суд Киева в очередной раз отказал адвокатам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об изменении ей меры пресечения мерой, не связанной с арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ.

Он также отклонил ходатайство ряда правозащитников, Национального союза писателей Украины о взятии Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

Как отмечается в решении, ходатайство защитников не содержит обстоятельств, которые указывали бы на необходимость изменения меры пресечения подсудимой, и судом, в свою очередь, не установлены такие обстоятельства.

Следующее судебное заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО начнется завтра, 16 августа, в 09.30.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. Экс-премьер с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО.

В свою очередь, партия "Батьківщина" и еще ряд оппозиционных политических сил начали бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

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Долг в 1,7 млрд. долларов не был причиной газового кризиса между Украиной и Россией - Шлапак

Долг в 1,7 млрд. долларов не был причиной возникновения газового кризиса между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время допроса в Печерском районном суде Киева заявил бывший заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, отвечая на вопрос экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

«Никакого отношения к возникновению кризиса эта история не имеет», - сказал он.

По мнению А.ШЛАПАКА, все отношения между «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» не имеют никакого отношения к делу, которое рассматривается в суде. А поэтому, убежден он, не нужно втягивать «РосУкрЭнерго» в этот процесс в качестве третьей стороны.

Также А.ШЛАПАК отметил, что сейчас Украина не может в одностороннем порядке разорвать подписанные в 2009 году контракты, поскольку, убежден он, в таком случае Европа может стать на сторону России, побаиваясь возникновения очередного газового кризиса. «Нас все равно ткнут мордой в этот контракт», - отметил А.ШЛАПАК.

Отвечая на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО, что помешало тогдашнему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО урегулировать газовые вопросы во время встреч с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, А.ШЛАПАК сказал: «ЮЩЕНКО не имел права и компетенции лезть непосредственно за Вас и ДУБИНУ в газовые вопросы».

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Соколовского доставят в суд силой для показаний по делу Тимошенко

Печерский районный суд Киева решил применить к бывшему представителю Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдану СОКОЛОВСКОМУ принудительную доставку в суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитал председательствующий в процессе судья Родион КИРЕЕВ, ссылаясь на то, что Б.СОКОЛОВСКОГО неоднократно вызывали в суд, но он игнорировал эти вызовы.

Кроме того, в своем заявлении в суд Б.СОКОЛОВСКИЙ не предоставил доказательств относительно состояния своего здоровья и необходимости пребывания на амбулаторном лечении, сказал судья.

Постановлением суда МВД Украины обязано выполнить решение и доставить Б.СОКОЛОВСКОГО в зал судебных заседаний 17 августа на 9.30.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский райсуд с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос по делу Ю.ТИМОШЕНКО с 10 августа по 1 сентября.

Он объяснил свое заявление «срочной необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».

«Потому прошу в этот период не вызывать меня в суд в качестве свидетеля, поскольку это противоречит моему, к сожалению, амбулаторному лечению», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ в своем заявлении.

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Ющенко должен дать показания в суде по делу Тимошенко – прокурор

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен дать свидетельские показания в суде по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА.

«Свидетель ЮЩЕНКО должен быть вызван в суд и должен дать показания, поскольку он является свидетелем, который должен дополнить и довести до суда определенные обстоятельства, которые сложились в 2009 году при подписании газовых соглашений. Поэтому я считаю, что он должен быть вызван в суд», - сказала Л.ФРОЛОВА.

При этом она отметила, что ей не известно о распространенном в СМИ заявлении В.ЮЩЕНКО о том, что он просит подтвердить его предыдущие показания и что он не появится в суд.

«Суд будет этот вопрос ставить на обсуждение, и в случае, если свидетель без уважительных причин будет отказываться появляться в суд, то суд имеет право применить привод к такому свидетелю», - подчеркнула Л.ФРОЛОВА.

Она отметила, что уважительность причин неявки на допрос будет устанавливать суд.

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Суд решил вызвать Бойко на допрос в качестве свидетеля по делу Тимошенко

Печерский районный суд Киева решил вызвать министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на следующее судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председательствующий судья Родион КИРЕЕВ, удовлетворив таким образом ходатайство представителей обвинения, с которым также согласились подсудимая Ю,ТИМОШЕНКО и ее адвокат.

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Соцполитика

Госслужба занятости увеличила количество трудоустроенных на 8% – до 486,1 тыс. чел.

Государственная служба занятости в январе-июле 2011 года трудоустроила 486,1 тыс. безработных, что на 8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 года. Уровень трудоустроенных граждан составил 37,4%.

Об этом сообщает Госслужба занятости на своем официальном сайте.

В январе-июле т.г. на учете в службе занятости находились 1,299 млн. незанятых граждан. Статус безработного имели 1,249 млн. лиц, из которых получали помощь по безработице 865,1 тыс. лиц.

На протяжении января-июля т.г. профессиональную учебу прошли 142,4 тыс. безработных, что на 17% больше, чем в январе-июле 2010 года. Уровень охватывания профессиональной учебой вырос с 13,1% до 13,9%.

В оплачиваемых общественных работах принимали участие 239,4 тыс. незанятых лиц, что почти на четверть больше, чем в январе-июле 2010 года. Уровень привлечения незанятых граждан к участию в общественных работах вырос с 16,1% в январе-июле 2010 года до 18,4% в январе-июле 2011 года.

На учете в центрах занятости на 1 августа находилось 484,3 тыс. незанятых граждан. Среди них 277,6 тыс. женщин, 206,7 тыс. мужчин, 204 тыс. лиц – молодежь, 34 тыс. лиц – уволенные работники; 107,4 тыс. – лица, не способные на равных конкурировать на рынке труда. Статус безработного имели 469,5 тыс. чел., из которых 341,5 тыс. получали помощь по безработице. Из общей численности безработных 182,3 тыс. чел. проживали в сельской местности (287,2 тыс. – в городах).

На протяжении января-июля 2011 года работодатели зарегистрировали в службе занятости 796,8 тыс. вакансий, что на 7,5% больше, чем в январе-июле 2010 года. На 1 августа т.г. количество вакансий в базе данных Госслужбы занятости составляло 89 тыс., в том числе для рабочих – 43,6 тыс., для служащих – 31,7 тыс., и 13,7 тыс. – для лиц, которые не имеют специальной подготовки.

Самые популярные профессии, на которые сегодня есть спрос, – это профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей профессий рабочих. Среди работодателей имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтеры, юристы с соответствующим опытом работы.

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Подготовка учебных заведений Киева к новому учебному году обойдётся в 93 млн. грн.

Подготовка учебных заведений Киева к новому учебному году обойдется в 93 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам начальник Главного управления образования и науки Киевской горгосадминистрации Вера ГОРЮНОВА после расширенной коллегии КГГА.

"На сегодняшний день мы имеем 93 млн. грн. на подготовку к учебному году и 23 млн. на подготовку к зиме. 47 млн. грн. использовано, выплачено”, - сказала руководитель управления образования.

По ее словам, особенностью бюджетного финансирования является то, что оплата происходит по факту выполненных работ, то есть на сегодняшний день из запланированного выполнено немногим больше половины. “Но выполненные работы опережают и там примерно миллионов на 10 уже взяты финансовые обязательства”, - добавила В.ГОРЮНОВА.

Она обратила внимание на то, что существует поручение председателя КГГА обеспечить финансирование в полном объеме на подготовку заведений образования к учебному году. “Мы все средства получим. По крайней мере, в первых числах сентября будет завершено все финансирование по подготовке к новому учебному году. Сами работы будут завершены 22-23 августа”, - отметила начальник ГУ образования и науки.

Основные средства, по ее словам, пойдут на ремонт помещений.

Во время коллегии председатель КГГА Александр ПОПОВ сказал, что от полного финансирования мероприятий есть отставание и на сегодняшний день работы выполнены почти на 50%.

“Я прошу до конца этого месяца сделать 70% и уже в сентябре рассчитаться окончательно за выполненные работы. Возьмите это на контроль”, - обратился он к своему заместителю Руслану КРАМАРЕНКО.

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Агро

Кабмин утвердил порядок перечислений в местные бюджеты налога на прибыль и акциза

Кабинет Министров Украины утвердил порядок перечисления в общий фонд местных бюджетов 50% налога на прибыль и акцизного налога, которые превышают годовые расчетные объемы.

Соответствующее правительственное постановление от 10 августа 2011 года №860 размещено на официальном сайте Кабмина.

Утвержденный порядок определяет механизм перечисления в общий фонд местных бюджетов 50% поступлений от данных налогов, поступления от которых превышают заложенные в госбюджете.

Согласно порядку, погашение взаимных расчетов осуществляется казначейством после рассмотрения Верховной Радой годового отчета о выполнении закона о госбюджете в течение трех месяцев равными частями.

Полученные дополнительные дотации распределяются в течение месяца между соответствующими местными бюджетами Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской местными госадминистрациями в следующих пропорциях: бюджету АР Крым – не больше 75%, районным бюджетам и бюджетам местного самоуправления АР Крым – не меньше 25%; областному бюджету – не более 75%, районным бюджетам и бюджетам местного самоуправления области – не меньше 25%; местному бюджету Севастополя – не больше 75%, бюджетам местного самоуправления Севастополя – не меньше 25%; местному бюджету Киева – 100%.

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В Украине собрано 33,7 млн. тонн зерна – Минагропрод

В Украине на 15 августа текущего года ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 11,1 млн. га (98% от прогноза), намолочено 33,7 млн. тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, осталось собрать зерновые с около 190 тыс. га, в том числе пшеницу – со 100 тыс. га.

Сообщается, что пшеница обмолочена на площади 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,8 млн. тонн зерна при урожайности 34,5 ц/га. Ячмень обмолочен на 3,7 млн. га (99%), намолочено 9,4 млн. тонн зерна при урожайности 25,7 ц/га. Горох обмолочен на 254 тыс. га (98%), намолочено 391 тыс. тонн зерна, урожайность 15,4 ц/га. Рожь собрана на 273 тыс. га (97%), намолочено 587 тыс. тонн зерна при урожайности 21,5 ц/га.

Рапс обмолочен на 794 тыс. га (93%), намолочено почти 1,4 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га.

Гречиха собрана на 15,8 тыс. га (5%), намолочено 16,2 тыс. тонн зерна, урожайность - 10,3 ц/га. Просо обмолочено на 31 тыс. га (19%), получено 57 тыс. тонн зерна при урожайности 18,3 ц/га.

По данным государственных хлебных инспекций Автономной Республики Крым и областей, по состоянию на 12 августа 2011 г. на сертифицированные зерновые склады поступило 8,6 млн. тонн зерна (26% от намолоченного). Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 70% до 30%.

Напомним. Минагропрод ожидает урожай зерна в текущем году на уровне 50 млн. тонн.

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Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в южной части и центральных областях местами сильные дожди.

Ветер северо-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части и восточных областях до 30°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, в районе Одессы 19°, в Днепре возле Киева 22°.

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