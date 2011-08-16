Суд начал оглашение обвинительного заключения Пукачу

Печерский районный суд Киева сегодня начал оглашение обвинительного заключения бывшему генералу внутренних дел Алексею ПУКАЧУ, обвиняемому в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР, который по собственному желанию и с разрешения суда покинул судебное заседание, поскольку все его материалы попали под гриф «Секретно» и он не видит целесообразности своего пребывания при оглашении указанного документа.

По словам А.ФЕДУРА, под гриф «Секретно» подпали не только материалы дела, но и фамилии погибшего журналиста, А.ПУКАЧА, экс-министра МВД Украины Юрия Кравченко, и сам факт совершения преступления.

«В связи с чем я попросил разрешения суда покинуть зал судебного заседания на период оглашения этого совершенно секретного государственного документа... Я только хотел продемонстрировать свою позицию, когда в соответствии с тем секретным документом стали секретными вещи, такие как преступление и участники преступления, я просто посчитал, что нет смысла мне присутствовать, вот и все», - сказал А.ФЕДУР.

При этом он выразил надежду, что сегодня суд завершит процедуру оглашения обвинительного заключения.

Напомним, 15 августа Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвоката Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО о проведении экспертизы обвинительного заключения бывшему генералу МВД А.ПУКАЧУ на предмет содержания в нем государственной тайны.

Справка УНИАН. Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 г. преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе о незаконном наружном наблюдении за Г.Гонгадзе, в результате чего совершил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.

Дело против А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.