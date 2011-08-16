Главное на 16 августа (день)

Энергетика

Свидетель по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА сегодня в Печерском суде Киева подтвердил целесообразность выдачи Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году директив на переговоры относительно подписания газовых контрактов с учетом тяжелого кризисного состояния Украины в газовой сфере.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"В той ситуации это был вопрос не только хозяйственного, он был и политического значения. И я понимаю, что в той ситуации такие директивы стоило давать, потому что политическая ситуация была очень сложной. Экономики тоже, потому что мы могли получить Алчевск в нашем государстве", - цитирует сайт слова В.КУЙБИДЫ.

Экс-министр подчеркнул, что во время газового кризиса европейские страны требовали от Украины бесперебойного транзита газа, несмотря на то, что причиной кризиса была позиция российской стороны.

"Тогда вице-премьер по международным вопросам НЕМЫРЯ информировал о тех звонках и разговорах, которыми осуществлялось фактическое давление на Украину, и обвиняли Украину в том, что она является причиной непоставки газа в европейские страны", - отметил он.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после допроса В.КУЙБИДА отметил, что Кабмин в начале 2009 года имел право давать указания "Нафтогазу", учитывая ситуацию, которая сложилась в государстве с поставками газа.

«Учитывая то, что газа в то время в Украине было недостаточно для обеспечения потребительских нужд граждан Украины, и настроения в регионах были как минимум пессимистическими... Хозяйственный кодекс Украины говорит о том, что такое предприятие как НАК «Нафтогаз» является хозяйствующим субъектом и самостоятельно ведет внешнеэкономическую деятельность, а Кабинет министров или министерство имеет право контролировать его и может давать, формулировать для таких предприятий - казенных и государственных - условия заключения контрактов. Может, но не обязательно. А следовательно рассматривать эти вопросы на заседании Кабинета министров можно, исходя из конкретной ситуации», - сказал В.КУЙБИДА.

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает свои показания, данные им во время досудебного следствия по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, и просит объявить их в судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении представителей В.ЮЩЕНКО, поступившем в канцелярию Печерского райсуда Киева, которое зачитал судья Родион КИРЕЕВ.

Согласно заявлению, В.ЮЩЕНКО находится за пределами Украины. Он поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Это заявление датировано 10 августа этого года.

Транзит природного газа по территории Украины в январе-июле т.г. увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, транзит нефти по территории Украины в январе-июле т.г. сократился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины за 7 месяцев т.г. сократилась на 11,8%, а транспортировка газа – увеличилась на 10,3%

Госстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июле сократили добычу природного газа на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 11,1 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июле добыча нефти в Украине сократилась на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,425 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июле сократилась на 11,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 501,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного - увеличилась на 10,3%, до 0,415 млрд. куб. м.

Финансы

С сегодняшнего дня вступает в действие правительственное постановление, которым утверждается перечень медицинских изделий, операции по поставкам которых освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Текст соответствующего постановления от 8 августа 2011 года №867 опубликован в газете «Урядовый курьер» от 16 августа т.г.

В данном перечне, в частности, числятся подгузники, стоматологические материалы для пломбирования зубов, другие стоматологические материалы, в том числе стоматологические кресла, а также компьютерные томографы, сердечные стимуляторы (кроме частей и оборудования), аппараты для улучшения слуха, протезы глаз, искусственные суставы и части тела и т.д.

Российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ) увеличил свою долю в капитале "Проминвестбанка" (г. Киев) с 93,84% до 97,85%.

Об этом говорится в сообщении "Проминвестбанка", обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что "Внешэкономбанк" приобрел 4%-ный пакет акций на вторичном рынке. О сумме сделки не сообщается.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в июле текущего года по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%, в январе-июле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном службе статистики Украины.

По данным Госстата, в июле по сравнению с июнем т.г. рост промпроизводства составил 2,2%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в июле т.г. против июля 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 6,8% (к июню т.г. – 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 3,7% (к июню т.г. – 2,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 9,4% (к июню т.г. – спад 0,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в июле т.г. по сравнению с июлем 2010 года составил 9% (к июню т.г. – 1,6%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 4,4% (к июню т.г. – рост 3,1%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 0,9% (к июню т.г. – спад 4,8%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 1,6% (к июню т.г. – спад 5,5%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 12,7% (к июню т.г. – спад 1,8%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в июле т.г. против июля 2010 года составил 9,2% (к июню т.г. – 2,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,9% (к июню т.г. – рост 0,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 10,2% (к июню т.г. – 1,3%).

В химической и нефтехимической промышленности в июле т.г. против июля 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 23,6% (к июню т.г. – спад 0,8%), в том числе в химическом производстве – 34,3% (к июню т.г. – спад 1,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 3,2% (к июню т.г. – рост 2,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 4% (к июню т.г. – 1,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в июле т.г. по сравнению с июлем 2010 года рост производства составил 18,5% (к июню т.г. – 3,7%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 15,5% (к июню т.г. – 0,1%), в частности, в производстве машин и оборудования – 5,3% (к июню т.г. – спад 6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 16,1% (к июню т.г. – 1,5%), в производстве транспортного оборудования – 23,4% (к июню т.г. – 4,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 9,9% (к июню т.г. – 4,2%).

Сельское хозяйство и пищепром

Цены на продовольствие в мире выросли на 33% по сравнению с июлем 2010 года и приблизились к пиковому уровню 2008 года.

Об этом говорится в очередном отчете Всемирного банка, передает РИА «Новости».

"Мировые цены на продовольствие повысились на 33% и сохраняются на уровне существенно выше, чем был зафиксирован в июле 2010 года. Они приближаются к пиковому уровню 2008 года. Мировые запасы продовольствия остаются на тревожно низком уровне", - говорится в документе на сайте банка.

Внутренние цены на продовольствие колеблются непредсказуемо: на некоторых рынках за прошедший год цены на кукурузу выросли на 100%, на других рынках, наоборот, снизились на 19%. Согласно данным доклада, за прошедший год средние цены на кукурузу выросли на 84%, на сахар - на 62%, пшеницу - на 55%, соевое масло - на 47%. При этом цены на сырую нефть выросли на 45%, говорится в документе.

Всемирный банк отмечает, что в странах Африканского рога более 12 миллионов человек нуждаются в срочной продовольственной помощи. Цены на основные составляющие рациона местных жителей - злаки и маис - в настоящее время превышают максимум 2008 года.

"Голод в регионе вызван и другими причинами, а не только увеличением цен на продовольствие: продолжительная засуха, конфликты и беспорядки", - отмечается в документе.

Но даже в тех регионах, где голод не наблюдается, многие слои населения страдают от роста цен на продовольствие, отмечают эксперты банка.

"В конечном счете, правительства стран должны самостоятельно уравновесить все социальные, политические факторы, чтобы выработать политику, которая поможет защитить самые уязвимые слои населения в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе.

Государство намерено стимулировать производство отечественных продуктов детского питания. Об этом сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Сообщается, что Кабмин утвердил Государственную целевую социальную программу развития производства продуктов детского питания на 2012-2016 годы. Соответствующее постановление одобрено 15 августа 2011 года.

Цель программы - создание благоприятных условий для развития производства безопасных и качественных продуктов детского питания. Для этого предлагается предоставить государственную поддержку на техническое переоснащение предприятий – производителей продуктов детского питания, создать новые производственные мощности и лабораторное оборудование. Кроме этого, программа предусматривает разработку стандартов и технических регламентов обозначения, упаковки, маркировки и этикировки продуктов детского питания, гармонизацию отечественного законодательства в сфере безопасности и качества продуктов детского питания с международным законодательством в соответствии с требованиями Кодекса алиментариус.

Ориентировочный объем средств, необходимый для выполнения программы, составляет 643,43 млн. грн., в том числе 457,78 грн. за счет государственного бюджета, 12,3 млн. грн. – за счет местного бюджета, остальные средства привлекаются из других источников.

Предусматривается, что доступ детей в возрасте до трех лет к продуктам питания будет осуществляться через детские учреждения и лечебно-профилактические заведения. Оплату же детского питания предлагается осуществлять за счет действующей программы помощи на ребенка при рождении и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В Украине на 1 августа 2011 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, имелось в наличии 20 млн. тонн зерна, что на 19% больше против 1 августа 2010 г., в том числе 14,2 млн. тонн пшеницы, 4,2 млн. тонн ячменя, 0,7 млн. тонн кукурузы и 0,3 млн. тонн ржи.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 13,6 млн. тонн зерна (на 25% больше), в том числе 9,6 млн. тонн пшеницы, 2,9 млн. тонн ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6,4 млн. тонн зерна (на 7% больше), в том числе зернохранящие – 4,8 млн. тонн (на 10% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 0,4 млн. тонн, что на 29% меньше, чем на 1 августа 2010 г. Из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,2 млн. тонн (на 29% меньше), в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 0,2 млн. тонн (на 28% меньше, чем в прошлом году).

(УНИАН)