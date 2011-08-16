11 ноября на НСК “Олимпийский” должен состояться первый матч - Лубкивский

11 ноября 2011 г. на НСК “Олимпийский” в Киеве должен состояться первый футбольный матч, а следовательно - к этому времени стадион уже должен быть открыт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, отвечая на вопрос, определена ли окончательная окончательная дата сдачи “Олимпийского”.

“Анонсировать открытие стадиона – это прерогатива вице-премьера, но для нас вехой объявленной уже является 11 ноября. То есть, когда состоится запланированный матч Украина-Германия. До этого времени должно состояться открытие”, - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, на первую декада ноября Федерацией футбола Украины запланировано проведение двух товарищеских матчей: первый - это 11 ноября на НСК “Олимпийский” со сборной Германии, а 15 ноября товарищеский матч на Львовской арене со сборной Австрии.

“Времени немного, поэтому сегодня особая нагрузка ложится и на строителей, и на управленческие команды, чтобы в полной готовности подойти к организации и проведению этих матчей. Это будут своеобразные тестовые события, во время которых можно будет посмотреть на все проблемные места или требующие усиленного внимания, и ликвидировать все недостатки на будущее”, - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 23 мая с.г. вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» готов на 87%.

В то же время он сообщил, что дата открытия реконструированного НСК «Олимпийский» будет определена до конца мая. Тем не менее окончательная дата открытия стадиона пока не озвучивалась.