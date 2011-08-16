Партия «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.

«Мы предлагаем нашу платформу, как платформу для всех, чья цель - модернизация Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, Партия регионов и «Сильная Украина» открыты к объединению с другими политическими силами, которые поддерживают положительные изменения в государстве.

«Мы с Сергеем Леонидовичем договорились об объединении наших партий путем присоединения «Сильной Украины» к Партии регионов. Мы не спорим о том, кто главнее, больше, сильнее. Мы открыты к объединению всех сил, которые стоят на программе реформ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что обе партии создадут рабочую группу по подготовке к объединению. После этого состоятся съезды «Сильной Украины» и Партии регионов, делегаты которых рассмотрят вопрос об объединении, а затем пройдет объединительный съезд двух партий. По словам Н.АЗАРОВА, все состоится в течение около двух месяцев.

«Каким образом будет проходить объединение, мы сами еще не знаем, но это не главное. Главное, на что ориентируемся», - сказал лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что после объединения с Партией регионов представителям «Сильной Украины» будет легче принимать решение о реформировании партии.

Справка УНИАН. На президентских выборах 17 января 2010 года С.ТИГИПКО занял третье место, за него проголосовало 13,05% избирателей (3,2 млн.).

Партия «Сильная Украина» была зарегистрирована Министерством юстиции 30 августа 1999 года.

Партия регионов – 6 ноября 1997 года.