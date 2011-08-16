Украине не хватает почти 50 тысяч врачей – статистика Минздрава

По официальной статистике Министерства здравоохранения, количество вакантных должностей врачей в Украине - 46 тысяч 962 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО на итоговой коллегии Минздрава, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, на сегодняшний день одной из основных проблем в отрасли является кадровое обеспечение медицинских учреждений. Обеспеченность врачами в Украине составляет 43,2 на 10 тысяч населения (из них - 27 врачей на 10 тысяч населения, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь (всего в Украине 123 тысячи 217 практикующих врачей), остальные – младший медицинский персонал, санитарные врачи, организаторы здравоохранения, научные работники, педагоги и тому подобное.

Основными причинами кадрового дефицита остаются низкая заработная плата, естественное движение населения (5%), снижение престижа профессии, изменение профессии, выход на пенсию.

По данным официальной статистики Минздрава Украины, в 2010 году общее количество врачей в системе Минздрава составил 197 065 человек, штатных врачебных должностей - 243 971, занятых врачебных должностей - 223 698. Процент укомплектованности учреждений здравоохранения Украины врачами составляет 80,7%, из которых работающих пенсионеров - 24,5%.

Процент укомплектованности врачами областных больниц составляет 85,1%, городских – 77,8%, центральных районных больниц – 76,2%, участковых - 71,3%, поселковых врачебных амбулаторий – 69,2%.

В системе на сегодняшний день работает 8140 врачей общей практики – семейной медицины (в пилотных регионах – 1282 человека), 7704 врачей терапевтов-участковых (в пилотных регионах – 2698 человек) и 5567 врачей-педиатров участковых (в пилотных регионах – 1 670 человек).

На сегодняшний день потребность во врачах по специальности «общая практика - семейная медицина» с учетом необходимой оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений первичного звена составляет 32 тысячи 978 человек (в пилотных регионах – 8 457 человек).

С учетом предельных объемов выпуска студентов высших учебных заведений IV уровня аккредитации Минздрав Украины, утвержденных в прошлые годы, в среднем в учреждения здравоохранения направляются на работу по государственному распределению на врачебные должности 3900-4100 врачей-интернов (выпускников высших медицинских учебных заведений), из них ежегодно для работы в первичное звено направляется до 2000 человек (53% - в сельскую местность).