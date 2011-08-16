Главное на 16 августа (вечер)

Финансы

Госкомитет финансового мониторинга реорганизован в Госслужбу финансового мониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга Украины реорганизован в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Как сообщается на сайте Кабинета министров Украины, 10 августа 2011 года принято постановление правительства «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины по вопросам деятельности Государственного комитета финансового мониторинга».

Согласно сообщению, в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» Государственный комитет финансового мониторинга реорганизован в Государственную службу финансового мониторинга и Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 года №466 утверждено Положение о ней.

Принятый Кабмином документ обеспечит приведение правительственных актов в соответствие с вышеуказанным Указом Президента Украины.

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За семь месяцев рост ВВП составил 5% - Азаров

По данным Государственного комитета статистики, за семь месяцев текущего года прирост валового внутреннего продукта составил 5%.

Как сообщается на правительственном сайте, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время открытия общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна» в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины».

«Вот только сейчас обнародованные данные Государственного комитета статистики за семь месяцев. Мы неплохо идем. Я бы даже сказал: хорошо идем. В ВВП страны за семь месяцев, а это интегральный показатель нашей с вами работы, зафиксирован прирост 5%», - отметил Н. АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что в июле прирост ВВП составлял почти 8%.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Также указывается, что рост ВВП во II квартале 2011 года против I квартала 2011 года с учетом сезонного фактора составил 0,5%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

В Государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

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Около 5 тыс. столичных предприятий выплачивает зарплаты ниже минимальных – ГНСУ

Пятая часть столичных предприятий – это около 5 тыс. предприятий со 110 тыс. работниками – выплачивает заработную плату ниже законодательно установленного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время расширенной коллегии в столичной налоговой службе.

В частности, из данных 5 тыс. предприятий почти четверть (1,3 тыс. предприятий) работают в сфере торговли; почти 4% (200 предприятий) задействованы в сфере финансовых услуг; 2% (100 предприятий) приходятся на гостиничный и ресторанный бизнес. Вместе с тем, более тысячи таких предприятий получили за 2010 год валовой доход от 1 млн. до 2 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО поручил провести экономический анализ, разработать „дорожную карту” и план мероприятий работы налоговой относительно предприятий г. Киева, которые выплачивают заработную плату ниже минимальной.

«Это стратегически важно направление, результативность работы которого позволяет нам не только выводить зарплаты из тени и увеличивать поступление в бюджет, но и приведет к существенному увеличению уровня социальной защищенности граждан Украины», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ГНСУ сообщала, что в Украине свыше 75 тыс. предприятий (где работают почти 1 млн. человек) выплачивают сотрудникам зарплату ниже минимальной.

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ТЭК

Азаров исключает развитие энергетического сектора по белорусскому сценарию

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ исключает развитие энергетического сектора Украины по белорусскому сценарию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

«Украина идет своим путем, Беларусь своим», - сказал Н.АЗАРОВ, при этом не уточнив деталей.

В свою очередь вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает оптимальным вариант, когда в модернизации украинской газотранспортной системы будут принимать участие и российская, и европейская сторона, а контроль Украина сохранит за собой.

С.ТИГИПКО также отметил, что развитие энергетического сектора Украины не ограничивается исключительно газотранспортной системой.

Как сообщал УНИАН, глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО 15 августа в Сочи высказал мнение, что развитие сотрудничества России и Украины в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, что и с Беларусью.

Напомним, «Газпрому» принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в настоящее время ведутся переговоры о покупке еще 50%.

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Завершена подготовка к заполнению газом «Северного потока» - «Газпром»

Москва. Завершена подготовка к заполнению газом газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам проектирования и строительства на северо-западе России газопроводов «Ухта — Торжок», «Починки — Грязовец», «Грязовец — Выборг», «СРТО — Торжок», линейных компрессорных станций и расширения Грязовецкого газотранспортного узла.

«В настоящее время завершены испытания «под нагрузкой» установки для подготовки газа к заполнению «Северного потока». Заполнение запланировано на сентябрь текущего года и является необходимым технологическим этапом перед началом работы установки подготовки газа к транспортировке и газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые будут обеспечивать доставку газа потребителям», - говорится в сообщении.

Также завершен монтаж установки подготовки газа к транспортировке и ГПА общей мощностью 210 МВт.

Участники совещания отметили высокую интенсивность работ по расширению газотранспортных мощностей на северо-западе России.

Так, на газопроводе «Грязовец — Выборг» продолжается сооружение системы лупингов линейной части. На КС «Волховская», входящей в систему газопровода, завершаются строительно-монтажные работы, идет подготовка газоперекачивающего оборудования к пусконаладке. На КС «Елизаветинская» и «Бабаевская» пусконаладочные работы продолжаются.

На газопроводе «Починки — Грязовец» с начала года сварено и уложено в траншею 346,8 км линейной части. С учетом 300 км, строительство которых было завершено в прошлом году, это составляет почти 100% общей протяженности газопровода. Завершены испытания 70% крановых узлов, идут гидроиспытания построенных участков газопровода. На КС «Вязниковская» ведутся строительно-монтажные работы, на КС «Ивановская» и «Лукояновская» — пусконаладочные.

Продолжается строительство КС «Синдорская», «Урдомская», «Нюксеницкая», которые войдут в систему магистрального газопровода «СРТО — Торжок».

Справка УНИАН: В настоящее время проводится расширение Грязовецкого газотранспортного узла — одного из основных в Северном газотранспортном коридоре. Через Грязовецкий узел будет обеспечиваться подача газа в газопровод «Северный поток» с сентября 2011 года. Ключевым объектом Грязовецкого газотранспортного узла является КС «Грязовецкая». Ведется работа по увеличению ее мощности до 389 МВт.

Подача газа в «Северный поток» будет осуществляться по газопроводу «Грязовец — Выборг». Его протяженность составляет 900 км, проектная мощность — 55 млрд. куб. м газа. Ввод газопровода в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно с 2011 года. В настоящее время построена линейная часть газопровода (900 км), ведется сооружение системы лупингов общей протяженностью 700 км. Планируется, что на полную мощность газопровод выйдет к концу 2012 года.

Строительство газопровода «Починки — Грязовец» ведется для повышения надежности и гибкости работы ЕСГ в Северо-Западном и Центральном регионах России. На первом этапе газопровод будет обеспечивать поставки дополнительных объемов газа в Северо-Западный регион, в том числе для газопровода «Северный поток». На следующем этапе, с приходом газа из месторождений Ямала, газопровод начнет работать в реверсивном режиме, поток газа будет перенаправлен в Центральный регион.

Газопровод «Починки — Грязовец» пройдет по территории Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Вологодской областей. Его общая протяженность составит около 650 км, диаметр 1420 мм, рабочее давление 75 атм. Проектная производительность газопровода — до 36 млрд куб. м в год. Строительство газопровода началось в сентябре 2007 года.

Система магистральных газопроводов «Ухта — Торжок» предназначена для поставок ямальского газа в Центральный регион. Ее протяженность составит 1300 км, производительность — 90 млрд куб. м газа в год, рабочее давление — 100 атм.

КС «Портовая» будет обеспечивать транспортировку газа по газопроводу «Северный поток». Она станет уникальным объектом мировой газовой отрасли по суммарной мощности (366 МВт), рабочему давлению (220 атм), расстоянию транспортировки газа (1200 км), а также суточному объему осушки газа (170 млн куб. м). При строительстве станции «Газпром» использует новейшее оборудование и самые передовые технологии.

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Промышленность

«Антонов» подписал соглашение с российским ОАО «Авиационная промышленность»

ГП «Антонов» и ОАО «Авиационная промышленность» (г. Москва) подписали сегодня, 16 августа, в ходе авиасалона МАКС-2011 в г. Жуковский (Московская область) соглашение о сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соглашение подписали президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА и генеральный директор ОАО «Авиационная промышленность» Виктор КУЗНЕЦОВ.

Документ предусматривает сотрудничество в разработке и реализации долгосрочных программ в области создания, серийного производства, развития системы послепродажного обслуживания авиационной техники, сохранения и развития научных и производственных кооперационных связей, отраслевой справочной и нормативной документации, научно-технического и промышленного потенциала.

«Мы будем заниматься реализацией достигнутых межправительственных соглашений», - сообщил после подписания соглашения В.КУЗНЕЦОВ.

Он уточнил, что речь идет об организации производства на российском рынке: развитие научно-производственной базы, продвижение отдельных технологических направлений, организации маркетинга и ряда других процессов, связанных с авиационной деятельностью.

В.КУЗНЕЦОВ также выразил надежду, что соглашение позволит «снять некоторые шероховатости технического характера, которые есть во взаимодействии с украинскими предприятиями».

Д.КИВА добавил, что сотрудничество будет налаживаться по всем программам, которые есть с Россией: Ан-148, Ан-158, Ан-70.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

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В Украине производство аммиака выросло на 31,5%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июле 2011 года увеличили производство аммиака на 31,5% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года – до 2,997 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле 2011 г. производство аммиака в Украине увеличилось на 10,8% по сравнению с июнем 2011 года – до 414 тыс. тонн. По сравнению с июлем 2010 года производство аммиака увеличилось на 77,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск).

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Производство цемента увеличилось на 10,5% – до 5,6 млн. тонн

Украинские цементные предприятия в январе-июле 2011 года увеличили производство цемента на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 5 млн. 603 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле в стране выпущено 1173 тыс. тонн цемента, что на 1,4% меньше показателей июня т.г. и на 10,1% больше показателей июля 2010 г.

Как сообщал УНИАН, украинские цементные предприятия в январе-июне 2011 года увеличили производство цемента на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млн. 430 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украинские цементные предприятия в 2010 году снизили производство цемента на 0,4% по сравнению с 2009 годом – до 9 млн. 457 тыс. тонн; в 2009 году – снизили на 36,3% по сравнению с 2008 годом – до 9 млн. 496 тыс. тонн.

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Соцполитика

В июле на 10 рабочих мест претендовало 54 человека

В Украине в июле 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 54 человека (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 августа 2011 года составило 484,3 тыс. человек, что на 31,7 тыс. человек меньше, чем на 1 июля т.г.

На 1 августа 2011 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 89 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

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В Украине число зарегистрированных безработных сократилось на 7,2%

В Украине в июле т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с июнем на 7,2%, или на 36,6 тыс. человек, и на 1 августа составило 469,5 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 13,8%, или на 75,4 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 августа 2011 года составил 1,7% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 августа т.г. получали пособие по безработице, составило 341,5 тыс. человек, что на 8%, или на 29,7 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 июля т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 августа 2011 г. составила 854 грн., что на 16 грн. больше, чем на 1 июля т.г.

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Строительство

Киев намерен с 2012 г. ежегодно выделять по 150 квартир пострадавшим от «Элита-Центр»

Киевские власти планируют с 2012 года ежегодно передавать по 150 квартир пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр», тогда как в текущем году им будет передано всего 133 квартиры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в ходе торжественного открытия дома под заселение по пр. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, в котором предусмотрены квартиры для пострадавших инвесторов.

«Мы обязательно выполним наше обязательство перед обманутыми вкладчиками и где-то по 150 квартир будем ежегодно выдавать», – сказал он.

По словам А.ПОПОВА, в частности, пострадавшим от аферы передано 42 квартиры общей площадью 2,95 тыс. кв. м, или 25% площади всех 170 квартир дома.

Председатель КГГА также сообщил, что 19 августа пострадавшим от аферы «Элита-Центр» будет передано еще 60 квартир в двухсекционном 19-23 этажном жилом доме по ул. Лайоша Гавро на 220 квартир.

Как сообщал УНИАН, акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до сентября т.г. откроет под заселение два жилых дома – по ул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонском районе и по просп. Маяковского, 1-3 в Деснянском районе, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

В мае 2011 года ХК «Киевгорстрой» передала 31 квартиру в доме по пр. Правды, 5-Б первым инвесторам, пострадавшим от аферы «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры: к сентябрю будет выполнено 50% работ по ремонту путей к Евро-2012

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает, что к сентябрю т.г. будет выполнено 50% работ по ремонту путевого хозяйства к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Развернулись в полном объеме работы по путевому хозяйству. В основном нас волнуют сейчас два направления – Киев-Львов и Киев-Полтава-Красноград-Донецк… Я думаю, что в конце этого месяца мы приблизимся к половине работ по путевой части. Хотя основной удар будет на четвертый квартал», - сказал он.

Замминистра добавил, что также продолжаются работы по электрификации железнодорожных путей. «Это более 400 км электрифицированных путей. Там работы выполнены на уровне 30-40%. Сейчас идут в основном земляные и строительные работы», - уточнил он.

В.КОРНИЕНКО заявил, что у министерства не вызывает сомнения, что запланированный объем работ по подготовке транспортной инфраструктуры к Евро-2012 будет выполнен в срок.

Замминистра также отметил, что специалисты министерства работают с Hyundai Corporation в направлении обучения машинистов, которые будут работать на электропоездах, поставленных компанией к Евро-2012. В частности, их планируется обучать на корейских тренажерах.

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Завтра опять дожди по всей Украине

17 августа в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидаются кратковременные дожди, грозы (в западных областях небольшой дождь); в южной части, центральных и северных областях местами сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в западной части будет преобладать северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 5-10 м/с, на Левобережье и юге страны местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части и восточных областях к 31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 17-19°, днем около 25°.

16 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в районе Одессы 20°, в Днепре возле Киева 22°.

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