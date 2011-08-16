Анонс на 17 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Начнет работу самая большая в Украине медовая ярмарка «Пчеловодство-2011». Мероприятие состоится при содействии Минагрополитики Украины, НААН Украины, Голосеевской РГА г.Киева, Национальной ассоциации «Укрбджолопром» и Института пчеловодства им. П.Прокопиевича. В рамках ярмарки - выставки, дискуссии, конференция пасечников, продажа продукции пчеловодства и инструментов для ведения хозяйства на пасеке.

* Пресс-конференция на тему "Презентация проекта "Основных положений промышленной политики г. Киева на 2012-2025 годы", как составляющей части "Стратегии развития города Киева до 2025 года". Участники: начальник ГУ промышленной, научно-технической и инновационной политики КГГА Александр Дудко, президент КТПП Николай Засульский, зампредседателя Общественного совета при КГГА, председатель правления ОО "Новая солидарная Украина" Андрей Антонюк, президент ЗАО "Полюс", глава Постоянной комиссии по вопросам промышленной политики Общественного совета при КГГА Анатолий Карпенко.

* Пресс-конференция на тему: "Развитие рынка зерна Украины, достижения и прогнозы на урожай 2011". Участники: Сергей Стоянов, гендиректор Украинской аграрной конфедерации; Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Газовый вопрос": почему переговоры заходят в тупик?". Участники в Москве: ген.директор Фонда "Национальная энергетическая безопасность" Константин Симонов; директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко; зам.генерального директора Института энергетической стратегии Алексей Громов. В Киеве: эксперт и бывший пресс-секретарь "Нефтегаз Украины" (2008-2010) Валентин Землянский.

* В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная визиту в КНР народного депутата Украины, Почетного президента Группы компаний АВЕК Александра Фельдмана и руководства Группы компаний АВЕК. Визит состоялся с 8 по 12 августа. Во время визита Александр Фельдман и руководство ГК АВЕК провели встречи, посвященные развитию экономических отношений между Украиной и КНР, с Муниципальным Народным Конгрессом Шанхая и «Китайским комитетом содействия международной торговле», а также крупными китайскими предприятиями и корпорациями. Участники: Александр Фельдман, народный депутат Украины, Почетный президент Группы компаний АВЕК; Алексей Чернышов, председатель Наблюдательного Совета Группы компаний АВЕК.

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